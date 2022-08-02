https://ria.ru/20220802/obrazovanie-1806595517.html
Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца, показал опрос
Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца, показал опрос - РИА Новости, 02.08.2022
Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца, показал опрос
Треть россиян (35%) считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:02
2022-08-02T11:02
2022-08-02T11:30
общество
земля
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санкт-петербург
вциом
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Треть россиян (35%) считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Больше третьей части участников опроса (35%) сказали, что Солнце вращается вокруг Земли, правильный ответ - что Земля вращается вокруг Солнца - дал 61% опрошенных.Также респонденты ответили на вопрос, правда ли, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц. Правильный ответ "нет" дали 69% опрошенных. Согласились с таким утверждением 12% респондентов. Еще 19% затруднились с ответом.Большинство участников опроса (85%) знают, что радиоактивное молоко не станет безопасным, если его прокипятить. Ошибочного мнения о том, что станет, придерживаются 7% опрошенных.Каждый пятый респондент (21%) считает, что первые люди жили в то же время, что и динозавры. Знают, что это нет так, 66% опрошенных.Больше всего разногласий вызвали вопросы, касающиеся продуктов с ГМО. На вопрос о том, вызывают ли они рак, 44% ответили положительно, 35% - отрицательно. Еще 21% опрошенных затруднился с ответом.На вопрос о том, могут ли такие продукты победить голод на планете, больше половины (55%) ответили отрицательно, 32% положительно, еще 13% затруднились с ответом.По результатам ответов на данные вопросы ВЦИОМ выделил три группы по уровню научной грамотности: у 21% он невысокий, у 44% - средний, у 35% - высокий.В группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь (61%), почти половина (49%) людей из этой группы - активные пользователи интернета, 45% из этой группы имеют высшее образование, больше половины (51%) - живет в Москве или в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Западном Федеральном округе (45%).Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 9 июля 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%
https://ria.ru/20220411/obrazovanie-1782847809.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, земля, москва, санкт-петербург, вциом
11:02 02.08.2022 (обновлено: 11:30 02.08.2022)
Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца, показал опрос
ВЦИОМ: 35% жителей России не знают, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Треть россиян (35%) считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца, следует из исследования
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Больше третьей части участников опроса (35%) сказали, что Солнце вращается вокруг Земли
, правильный ответ - что Земля вращается вокруг Солнца - дал 61% опрошенных.
Также респонденты ответили на вопрос, правда ли, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц. Правильный ответ "нет" дали 69% опрошенных. Согласились с таким утверждением 12% респондентов. Еще 19% затруднились с ответом.
Большинство участников опроса (85%) знают, что радиоактивное молоко не станет безопасным, если его прокипятить. Ошибочного мнения о том, что станет, придерживаются 7% опрошенных.
Каждый пятый респондент (21%) считает, что первые люди жили в то же время, что и динозавры. Знают, что это нет так, 66% опрошенных.
Больше всего разногласий вызвали вопросы, касающиеся продуктов с ГМО. На вопрос о том, вызывают ли они рак, 44% ответили положительно, 35% - отрицательно. Еще 21% опрошенных затруднился с ответом.
На вопрос о том, могут ли такие продукты победить голод на планете, больше половины (55%) ответили отрицательно, 32% положительно, еще 13% затруднились с ответом.
По результатам ответов на данные вопросы ВЦИОМ
выделил три группы по уровню научной грамотности: у 21% он невысокий, у 44% - средний, у 35% - высокий.
В группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь (61%), почти половина (49%) людей из этой группы - активные пользователи интернета, 45% из этой группы имеют высшее образование, больше половины (51%) - живет в Москве
или в Санкт-Петербурге
, а также в Северо-Западном Федеральном округе (45%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 9 июля 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%