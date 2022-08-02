https://ria.ru/20220802/mintsifry-1806702216.html

Минцифры предложило новый порядок аккредитации IT-компаний

Минцифры предложило новый порядок аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 02.08.2022

Минцифры предложило новый порядок аккредитации IT-компаний

Минцифры РФ предлагает включать в реестр аккредитованных компаний только те, чья выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%, сообщило ведомство. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:53

2022-08-02T15:53

2022-08-02T15:54

экономика

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает включать в реестр аккредитованных компаний только те, чья выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%, сообщило ведомство."Минцифры предлагает аккредитовывать компании, в которых выручка от ИТ-деятельности составляет минимум 30%", - говорится в сообщении. Уточняется, что компании нужно будет вести раздельный учет доходов. Кроме того, в бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности.Также для аккредитации компании необходимо иметь профильный ОКВЭД - то есть IT-деятельность - в качестве основного, а также не менее 80% ее сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране. Кроме того, компании нужно заявить разрабатываемый проект в области IT и статус его реализации, а также она должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на аккредитацию.Добавляется, что отказ в аккредитации возможен в том случае, если компания создана в результате реорганизации, если организация с прямым и/или косвенным участием государства (50% и более), а также если организация является государственной компанией, банком, небанковской кредитной организацией, страховой организацией или телеком-компанией, государственным или муниципальным учреждением."Минцифры планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на соответствие необходимым требованиям", - отмечается в сообщении ведомства.В понедельник ведомство актуализировало реестр аккредитованных IT-компаний, в результате из него исключено более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной. Уточнялось, что в список исключенных из реестра попали более 150 бюджетных организаций, 32 банка, 12 страховых компаний, а также ряд других компаний, не относящихся к IT. В Минцифры напомнили, что похожая процедура была проведена в сентябре 2021 года: тогда из реестра было исключено порядка 1,6 тысячи организаций.

https://ria.ru/20220727/mintsifry-1805311380.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/klimenko-1806545408.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)