https://ria.ru/20220802/mintsifry-1806702216.html
Минцифры предложило новый порядок аккредитации IT-компаний
Минцифры предложило новый порядок аккредитации IT-компаний - РИА Новости, 02.08.2022
Минцифры предложило новый порядок аккредитации IT-компаний
Минцифры РФ предлагает включать в реестр аккредитованных компаний только те, чья выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%, сообщило ведомство. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:53
2022-08-02T15:53
2022-08-02T15:54
экономика
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает включать в реестр аккредитованных компаний только те, чья выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%, сообщило ведомство."Минцифры предлагает аккредитовывать компании, в которых выручка от ИТ-деятельности составляет минимум 30%", - говорится в сообщении. Уточняется, что компании нужно будет вести раздельный учет доходов. Кроме того, в бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности.Также для аккредитации компании необходимо иметь профильный ОКВЭД - то есть IT-деятельность - в качестве основного, а также не менее 80% ее сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране. Кроме того, компании нужно заявить разрабатываемый проект в области IT и статус его реализации, а также она должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на аккредитацию.Добавляется, что отказ в аккредитации возможен в том случае, если компания создана в результате реорганизации, если организация с прямым и/или косвенным участием государства (50% и более), а также если организация является государственной компанией, банком, небанковской кредитной организацией, страховой организацией или телеком-компанией, государственным или муниципальным учреждением."Минцифры планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на соответствие необходимым требованиям", - отмечается в сообщении ведомства.В понедельник ведомство актуализировало реестр аккредитованных IT-компаний, в результате из него исключено более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной. Уточнялось, что в список исключенных из реестра попали более 150 бюджетных организаций, 32 банка, 12 страховых компаний, а также ряд других компаний, не относящихся к IT. В Минцифры напомнили, что похожая процедура была проведена в сентябре 2021 года: тогда из реестра было исключено порядка 1,6 тысячи организаций.
https://ria.ru/20220727/mintsifry-1805311380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
15:53 02.08.2022 (обновлено: 15:54 02.08.2022)
Минцифры предложило новый порядок аккредитации IT-компаний
Минцифры предложило включать в профильный реестр компании с выручкой от IT от 30 процентов
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Минцифры РФ предлагает включать в реестр аккредитованных компаний только те, чья выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%, сообщило
ведомство.
"Минцифры предлагает аккредитовывать компании, в которых выручка от ИТ-деятельности составляет минимум 30%", - говорится в сообщении. Уточняется, что компании нужно будет вести раздельный учет доходов. Кроме того, в бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности.
Также для аккредитации компании необходимо иметь профильный ОКВЭД - то есть IT-деятельность - в качестве основного, а также не менее 80% ее сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране. Кроме того, компании нужно заявить разрабатываемый проект в области IT и статус его реализации, а также она должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на аккредитацию.
Добавляется, что отказ в аккредитации возможен в том случае, если компания создана в результате реорганизации, если организация с прямым и/или косвенным участием государства (50% и более), а также если организация является государственной компанией, банком, небанковской кредитной организацией, страховой организацией или телеком-компанией, государственным или муниципальным учреждением.
"Минцифры планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на соответствие необходимым требованиям", - отмечается в сообщении ведомства.
В понедельник ведомство актуализировало реестр аккредитованных IT-компаний, в результате из него исключено более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной. Уточнялось, что в список исключенных из реестра попали более 150 бюджетных организаций, 32 банка, 12 страховых компаний, а также ряд других компаний, не относящихся к IT. В Минцифры напомнили, что похожая процедура была проведена в сентябре 2021 года: тогда из реестра было исключено порядка 1,6 тысячи организаций.