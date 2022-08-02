https://ria.ru/20220802/loboda-1806598443.html

Лобода пояснила путаницу в имени младшей дочери

Лобода пояснила путаницу в имени младшей дочери - РИА Новости, 02.08.2022

Лобода пояснила путаницу в имени младшей дочери

Светлана Лобода в социальных сетях объяснила путаницу в имени младшей дочери: ранее в СМИ ее называли Тильдой из-за слухов о романе певицы с лидером группы... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:25

2022-08-02T11:25

2022-08-02T11:25

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светлана лобода

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Светлана Лобода в социальных сетях объяснила путаницу в имени младшей дочери: ранее в СМИ ее называли Тильдой из-за слухов о романе певицы с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.Однако, в свежем интервью Лобода назвала дочь Матильдой, чем вызвала вопросы у пользователей в социальных сетях.По некоторым данным, роман с Линдеманном оказался фейком. Лобода якобы забеременела от женатого бизнесмена, а солисту Rammstein платили за общие фотографии и молчание по 150 тысяч долларов. Светлана резко отреагировала на эти слухи, но не стала их опровергать.На днях в разговоре с грузинским журналистом артистка призналась, что отказала дочерям в возвращении в Россию, несмотря на их сложную адаптацию к другой стране.

https://ria.ru/20220713/loboda-1802199916.html

https://ria.ru/20220801/koka-1806329525.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, светлана лобода, шоу-бизнес