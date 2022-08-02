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Лобода пояснила путаницу в имени младшей дочери - РИА Новости, 02.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220802/loboda-1806598443.html
Лобода пояснила путаницу в имени младшей дочери
Лобода пояснила путаницу в имени младшей дочери - РИА Новости, 02.08.2022
Лобода пояснила путаницу в имени младшей дочери
Светлана Лобода в социальных сетях объяснила путаницу в имени младшей дочери: ранее в СМИ ее называли Тильдой из-за слухов о романе певицы с лидером группы... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:25
2022-08-02T11:25
шоубиз
знаменитости
светлана лобода
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Светлана Лобода в социальных сетях объяснила путаницу в имени младшей дочери: ранее в СМИ ее называли Тильдой из-за слухов о романе певицы с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.Однако, в свежем интервью Лобода назвала дочь Матильдой, чем вызвала вопросы у пользователей в социальных сетях.По некоторым данным, роман с Линдеманном оказался фейком. Лобода якобы забеременела от женатого бизнесмена, а солисту Rammstein платили за общие фотографии и молчание по 150 тысяч долларов. Светлана резко отреагировала на эти слухи, но не стала их опровергать.На днях в разговоре с грузинским журналистом артистка призналась, что отказала дочерям в возвращении в Россию, несмотря на их сложную адаптацию к другой стране.
https://ria.ru/20220713/loboda-1802199916.html
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знаменитости, светлана лобода, шоу-бизнес
11:25 02.08.2022
 
Лобода пояснила путаницу в имени младшей дочери

Светлана Лобода пояснила путаницу в имени младшей дочери Матильды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Светлана Лобода в социальных сетях объяснила путаницу в имени младшей дочери: ранее в СМИ ее называли Тильдой из-за слухов о романе певицы с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Однако, в свежем интервью Лобода назвала дочь Матильдой, чем вызвала вопросы у пользователей в социальных сетях.

"Для тех, кому не дает покоя имя моей дочери. Моя дочь: Тильда-Матильда. Тиллечка – уменьшительно-ласкательное", – заявила артистка.

Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
13 июля, 15:01Шоубиз
Лобода резко ответила на слухи о проплаченном романе с Линдеманном
По некоторым данным, роман с Линдеманном оказался фейком. Лобода якобы забеременела от женатого бизнесмена, а солисту Rammstein платили за общие фотографии и молчание по 150 тысяч долларов. Светлана резко отреагировала на эти слухи, но не стала их опровергать.
На днях в разговоре с грузинским журналистом артистка призналась, что отказала дочерям в возвращении в Россию, несмотря на их сложную адаптацию к другой стране.
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