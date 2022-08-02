https://ria.ru/20220802/lepestok-1806563235.html

Россия направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ мин "Лепесток"

Россия направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ мин "Лепесток" - РИА Новости, 02.08.2022

Россия направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ мин "Лепесток"

Россия передала Генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза Чжан Цзюню дополнительную информацию о минировании украинскими войсками гражданских... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T06:41

2022-08-02T06:41

2022-08-02T10:45

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия передала Генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза Чжан Цзюню дополнительную информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе запрещенными боеприпасами "Лепесток", сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.Он уточнил, что к письму приложены фотоматериалы.В конце июля украинские войска забросали Донецк противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Снаряды попали в самый центр города — на пересечение проспекта Ватутина и Университетской. На минах подорвались несколько мирных жителей, кроме того, ранения получил сотрудник МЧС, обезвреживавший один из боеприпасов.Противопехотная фугасная мина предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционно. Это практически точная копия американской BLU-43/B Dragontooth. Из-за необычной формы боеприпаса мирные жители не всегда могут распознать в нем опасный объект.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, оон, украина, донбасс, россия