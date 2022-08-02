15:17 02.08.2022 (обновлено: 15:48 02.08.2022)
Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска по COVID-19 носить маски
Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска носить маски в общественных местах
Молодой человек в защитной маске. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор для снижения рисков заражения коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба ведомства.
"Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма "омикрон", часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан", — говорится в релизе.
Кроме того, ведомство посоветовало пользоваться средствами для дезинфекции рук.
В условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма "омикрон", гражданам необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции, подчеркнул Роспотребнадзор.
Во многих странах мира обнаружили новую разновидность омикрон-штамма "кентавр". Ученые связывают с ней новую волну COVID-19 по всему миру.
В России в последние две недели также отмечается рост заболеваемости, но, по словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова, он не взрывной.
Как указывал РИА Новости специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, можно говорить о новой волне коронавируса в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии.
Вакцинацию от коронавируса проводят во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в стране созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".