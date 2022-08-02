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Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска по COVID-19 носить маски - РИА Новости, 02.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806694145.html
Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска по COVID-19 носить маски
Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска по COVID-19 носить маски - РИА Новости, 02.08.2022
Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска по COVID-19 носить маски
Роспотребнадзор для снижения рисков заражения коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах и в общественном транспорте,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:17
2022-08-02T15:48
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
александр горелов
владислав жемчугов
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор для снижения рисков заражения коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба ведомства.Кроме того, ведомство посоветовало пользоваться средствами для дезинфекции рук.В условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма "омикрон", гражданам необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции, подчеркнул Роспотребнадзор.Во многих странах мира обнаружили новую разновидность омикрон-штамма "кентавр". Ученые связывают с ней новую волну COVID-19 по всему миру.В России в последние две недели также отмечается рост заболеваемости, но, по словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова, он не взрывной.Как указывал РИА Новости специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, можно говорить о новой волне коронавируса в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии.Вакцинацию от коронавируса проводят во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в стране созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, александр горелов, владислав жемчугов, здоровье - общество, россия, российская академия наук
15:17 02.08.2022 (обновлено: 15:48 02.08.2022)
 
Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска по COVID-19 носить маски

Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска носить маски в общественных местах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске
Молодой человек в защитной маске - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Молодой человек в защитной маске. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор для снижения рисков заражения коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба ведомства.

"Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма "омикрон", часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан", — говорится в релизе.

Кроме того, ведомство посоветовало пользоваться средствами для дезинфекции рук.
В условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма "омикрон", гражданам необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции, подчеркнул Роспотребнадзор.
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В России в последние две недели также отмечается рост заболеваемости, но, по словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова, он не взрывной.
Как указывал РИА Новости специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, можно говорить о новой волне коронавируса в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии.
Вакцинацию от коронавируса проводят во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в стране созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Александр ГореловВладислав ЖемчуговЗдоровье - ОбществоРоссияРоссийская академия наук
 
 
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