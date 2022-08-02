https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806694145.html

Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска по COVID-19 носить маски

Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска по COVID-19 носить маски - РИА Новости, 02.08.2022

Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска по COVID-19 носить маски

Роспотребнадзор для снижения рисков заражения коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах и в общественном транспорте,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:17

2022-08-02T15:17

2022-08-02T15:48

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

александр горелов

владислав жемчугов

здоровье - общество

россия

российская академия наук

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор для снижения рисков заражения коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба ведомства.Кроме того, ведомство посоветовало пользоваться средствами для дезинфекции рук.В условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма "омикрон", гражданам необходимо внимательно отнестись к рекомендуемым мерам защиты от инфекции, подчеркнул Роспотребнадзор.Во многих странах мира обнаружили новую разновидность омикрон-штамма "кентавр". Ученые связывают с ней новую волну COVID-19 по всему миру.В России в последние две недели также отмечается рост заболеваемости, но, по словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова, он не взрывной.Как указывал РИА Новости специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, можно говорить о новой волне коронавируса в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии.Вакцинацию от коронавируса проводят во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в стране созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".

https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805492021.html

https://ria.ru/20220728/otlichiya-1805468297.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, александр горелов, владислав жемчугов, здоровье - общество, россия, российская академия наук