https://ria.ru/20220802/kitay-1806578475.html

Китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань

Китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань

Два авианосца Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:54

2022-08-02T09:54

2022-08-02T12:00

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ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Два авианосца Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, пишет газета "Чжунго шибао".По данным издания, авианесущие крейсеры "Ляонин" и "Шаньдун" недавно покинули порты Циндао в восточной провинции Шаньдун и Санья на Хайнане, но точные даты не называются.Также газета не указывает, вышли ли корабли в море одновременно и куда они направляются.Армия Китая с 1 по 4 августа проводит военные учения в Бохайском заливе, а с 2 по 6 августа — маневры в Южно-Китайском море.На прошлой неделе Пелоси начала азиатское турне, в рамках которого запланированы визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур.При этом СМИ стали активно писать о планах американской чиновницы также посетить Тайвань. Сама она эту информацию не подтвердила, сославшись на требования безопасности.Сегодня спецборт Пелоси приземлился в Малайзии.Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама.Накануне тайваньский портал ETtoday сообщил, что спикер все-таки прибудет на остров 2 августа поздно вечером, переночует в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит местный парламент Законодательный юань, встретится с руководством и покинет Тайвань.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит чиновницы на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

https://ria.ru/20220802/urok-1806557435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, сша, конгресс сша