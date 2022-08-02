09:54 02.08.2022 (обновлено: 12:00 02.08.2022)
Китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
China Daily: китайские авианосцы вышли в море из-за возможного визита Пелоси на Тайвань
© AP Photo / Kin CheungАвианосец "Ляонин"
© AP Photo / Kin Cheung
Авианосец "Ляонин". Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Два авианосца Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, пишет газета "Чжунго шибао".
Также газета не указывает, вышли ли корабли в море одновременно и куда они направляются.
Армия Китая с 1 по 4 августа проводит военные учения в Бохайском заливе, а с 2 по 6 августа — маневры в Южно-Китайском море.
На прошлой неделе Пелоси начала азиатское турне, в рамках которого запланированы визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур.
При этом СМИ стали активно писать о планах американской чиновницы также посетить Тайвань. Сама она эту информацию не подтвердила, сославшись на требования безопасности.
Сегодня спецборт Пелоси приземлился в Малайзии.
Накануне тайваньский портал ETtoday сообщил, что спикер все-таки прибудет на остров 2 августа поздно вечером, переночует в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит местный парламент Законодательный юань, встретится с руководством и покинет Тайвань.
Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит чиновницы на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.