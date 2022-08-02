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Бывший муж Полины Гагариной начал раздавать листовки - РИА Новости, 02.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220802/iskhakov-1806582792.html
Бывший муж Полины Гагариной начал раздавать листовки
Бывший муж Полины Гагариной начал раздавать листовки - РИА Новости, 02.08.2022
Бывший муж Полины Гагариной начал раздавать листовки
Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков начал раздавать листовки с фотоуслугами. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:50
2022-08-02T10:50
шоубиз
знаменитости
дмитрий исхаков
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков начал раздавать листовки с фотоуслугами.В комментариях оценили задумку и чувство юмора Исхакова.В 2020 году артистка развелась с фотографом после шести лет брака. У них есть общая дочь Мия. Также экс-супруг принимал активное участие в воспитании сына Андрея от предыдущих отношений певицы.
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знаменитости, дмитрий исхаков, шоу-бизнес
10:50 02.08.2022
 
Бывший муж Полины Гагариной начал раздавать листовки

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков начал раздавать листовки на улице

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДмитрий Исхаков
Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков начал раздавать листовки с фотоуслугами.

"А что делать?! Фотоуслуги тебе и твоей подруге. Хочешь жить – умей вертеться", – прокомментировал свои действия мужчина.

Скриншот публикации Дмитрия Исхакова в социальной сети
Скриншот публикации Дмитрия Исхакова в социальной сети
Скриншот публикации Дмитрия Исхакова в социальной сети
В комментариях оценили задумку и чувство юмора Исхакова.

"Какой вы классный! Чувство юмора на высоте", "Вот же позитив и крутая энергетика", "Ты прикалываешься?", "Ну почему я никогда не встречаю такие моменты?" – написали пользователи.

В 2020 году артистка развелась с фотографом после шести лет брака. У них есть общая дочь Мия. Также экс-супруг принимал активное участие в воспитании сына Андрея от предыдущих отношений певицы.
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