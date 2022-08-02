Бывший муж Полины Гагариной начал раздавать листовки
Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков начал раздавать листовки на улице
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков начал раздавать листовки с фотоуслугами.
"А что делать?! Фотоуслуги тебе и твоей подруге. Хочешь жить – умей вертеться", – прокомментировал свои действия мужчина.
Скриншот публикации Дмитрия Исхакова в социальной сети
Скриншот публикации Дмитрия Исхакова в социальной сети
В комментариях оценили задумку и чувство юмора Исхакова.
"Какой вы классный! Чувство юмора на высоте", "Вот же позитив и крутая энергетика", "Ты прикалываешься?", "Ну почему я никогда не встречаю такие моменты?" – написали пользователи.
В 2020 году артистка развелась с фотографом после шести лет брака. У них есть общая дочь Мия. Также экс-супруг принимал активное участие в воспитании сына Андрея от предыдущих отношений певицы.