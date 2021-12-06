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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211206/iskhakov-1762438483.html
Исхаков и Гагарина подписали мировое соглашение
Исхаков и Гагарина подписали мировое соглашение - РИА Новости, 06.12.2021
Исхаков и Гагарина подписали мировое соглашение
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина подписали мировое соглашение. Экс-супруг обратился в суд, чтобы официально урегулировать вопросы совместного времяпровождения... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:29
2021-12-06T18:29
шоубиз
знаменитости
полина гагарина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина подписали мировое соглашение. Экс-супруг обратился в суд, чтобы официально урегулировать вопросы совместного времяпровождения с дочерью Мией. Сегодня в Тверском районном суде Москвы Дмитрий отказался от иска, сообщает портал StarHit.Ранее Исхаков рассказывал, что идея с адвокатами принадлежала Полине, он же стремился урегулировать конфликт мирно. Но артистка, по словам фотографа, не захотела идти на компромисс.В свою очередь Гагарина опровергала его слова, отмечая, что экс-супруг может видеться с дочерью практически каждый день.Дмитрий и Полина развелись в прошлом году после шести лет брака. У них есть общая дочь Мия. Также Исхаков принимал активное участие в воспитании сына Андрея от предыдущих отношений певицы.
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знаменитости, полина гагарина, шоу-бизнес
18:29 06.12.2021
 
Исхаков и Гагарина подписали мировое соглашение

Исхаков и Гагарина подписали мировое соглашение по вопросам общения с дочерью Мией

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБал дебютанток журнала Tatler
Бал дебютанток журнала Tatler - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина подписали мировое соглашение. Экс-супруг обратился в суд, чтобы официально урегулировать вопросы совместного времяпровождения с дочерью Мией. Сегодня в Тверском районном суде Москвы Дмитрий отказался от иска, сообщает портал StarHit.
"Производство по делу прекращено. Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка", — отметил адвокат певицы Филипп Рябченко.
Ранее Исхаков рассказывал, что идея с адвокатами принадлежала Полине, он же стремился урегулировать конфликт мирно. Но артистка, по словам фотографа, не захотела идти на компромисс.
"Мне кажется неправильным и нездоровым, что я не могу, например, войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью", – признавался Дмитрий.
В свою очередь Гагарина опровергала его слова, отмечая, что экс-супруг может видеться с дочерью практически каждый день.
Дмитрий и Полина развелись в прошлом году после шести лет брака. У них есть общая дочь Мия. Также Исхаков принимал активное участие в воспитании сына Андрея от предыдущих отношений певицы.
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