https://ria.ru/20211206/iskhakov-1762438483.html

Исхаков и Гагарина подписали мировое соглашение

Исхаков и Гагарина подписали мировое соглашение - РИА Новости, 06.12.2021

Исхаков и Гагарина подписали мировое соглашение

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина подписали мировое соглашение. Экс-супруг обратился в суд, чтобы официально урегулировать вопросы совместного времяпровождения... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:29

2021-12-06T18:29

2021-12-06T18:29

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина подписали мировое соглашение. Экс-супруг обратился в суд, чтобы официально урегулировать вопросы совместного времяпровождения с дочерью Мией. Сегодня в Тверском районном суде Москвы Дмитрий отказался от иска, сообщает портал StarHit.Ранее Исхаков рассказывал, что идея с адвокатами принадлежала Полине, он же стремился урегулировать конфликт мирно. Но артистка, по словам фотографа, не захотела идти на компромисс.В свою очередь Гагарина опровергала его слова, отмечая, что экс-супруг может видеться с дочерью практически каждый день.Дмитрий и Полина развелись в прошлом году после шести лет брака. У них есть общая дочь Мия. Также Исхаков принимал активное участие в воспитании сына Андрея от предыдущих отношений певицы.

https://ria.ru/20211116/efremov-1759324552.html

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знаменитости, полина гагарина, шоу-бизнес