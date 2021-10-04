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Шоубиз
https://ria.ru/20211004/gagarina-1752945122.html
Гагарина опровергла претензии бывшего мужа
Гагарина опровергла претензии бывшего мужа - РИА Новости, 04.10.2021
Гагарина опровергла претензии бывшего мужа
Полина Гагарина прокомментировала судебный иск бывшего мужа Дмитрия Исхакова в программе "Ты не поверишь". Фотограф считает, что ему не дают видеться с детьми. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:01
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шоубиз
дети
полина гагарина
знаменитости
дмитрий исхаков
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Полина Гагарина прокомментировала судебный иск бывшего мужа Дмитрия Исхакова в программе "Ты не поверишь". Фотограф считает, что ему не дают видеться с детьми.Бывшие супруги воспитывают общую дочь Мию. Исхаков требует в судебном порядке определить место общения с ребенком, время, а также возможность совместного отпуска.Некоторые СМИ подозревают, что у Полины появился новый возлюбленный – 49-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев. Дмитрий отметил, что не хочет, чтобы этот человек находился рядом с его дочерью и как-то на нее влиял.У Гагариной также есть сын от первого брака – Андрей. Дмитрий принимал активное участие в воспитании ребенка.
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дети, полина гагарина, знаменитости, дмитрий исхаков
11:01 04.10.2021
 
Гагарина опровергла претензии бывшего мужа

Гагарина опровергла изложенные в иске претензии бывшего мужа

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРоссийская певица Полина Гагарина
Российская певица Полина Гагарина - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Полина Гагарина прокомментировала судебный иск бывшего мужа Дмитрия Исхакова в программе "Ты не поверишь". Фотограф считает, что ему не дают видеться с детьми.

"Вы верите в это? Они видятся практически каждый день. Почему он в суд подает? Это вопрос к нему", – сказала Полина.

Бывшие супруги воспитывают общую дочь Мию. Исхаков требует в судебном порядке определить место общения с ребенком, время, а также возможность совместного отпуска.
Некоторые СМИ подозревают, что у Полины появился новый возлюбленный – 49-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев. Дмитрий отметил, что не хочет, чтобы этот человек находился рядом с его дочерью и как-то на нее влиял.
У Гагариной также есть сын от первого брака – Андрей. Дмитрий принимал активное участие в воспитании ребенка.
Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 10:11Шоубиз
Исхаков впервые прокомментировал судебный иск к Гагариной
 
ШоубизДетиПолина ГагаринаЗнаменитостиДмитрий Исхаков
 
 
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