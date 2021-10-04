https://ria.ru/20211004/gagarina-1752945122.html

Гагарина опровергла претензии бывшего мужа

Гагарина опровергла претензии бывшего мужа - РИА Новости, 04.10.2021

Гагарина опровергла претензии бывшего мужа

Полина Гагарина прокомментировала судебный иск бывшего мужа Дмитрия Исхакова в программе "Ты не поверишь". Фотограф считает, что ему не дают видеться с детьми. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:01

2021-10-04T11:01

2021-10-04T11:01

шоубиз

дети

полина гагарина

знаменитости

дмитрий исхаков

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Полина Гагарина прокомментировала судебный иск бывшего мужа Дмитрия Исхакова в программе "Ты не поверишь". Фотограф считает, что ему не дают видеться с детьми.Бывшие супруги воспитывают общую дочь Мию. Исхаков требует в судебном порядке определить место общения с ребенком, время, а также возможность совместного отпуска.Некоторые СМИ подозревают, что у Полины появился новый возлюбленный – 49-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев. Дмитрий отметил, что не хочет, чтобы этот человек находился рядом с его дочерью и как-то на нее влиял.У Гагариной также есть сын от первого брака – Андрей. Дмитрий принимал активное участие в воспитании ребенка.

https://ria.ru/20210929/iskhakov-1752259584.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, полина гагарина, знаменитости, дмитрий исхаков