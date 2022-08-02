Рейтинг@Mail.ru
В Германии анонсировали осенние счета с 133 процентным ростом цен на газ - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/gaz-1806703192.html
В Германии анонсировали осенние счета с 133 процентным ростом цен на газ
В Германии анонсировали осенние счета с 133 процентным ростом цен на газ - РИА Новости, 02.08.2022
В Германии анонсировали осенние счета с 133 процентным ростом цен на газ
Цены для потребителей газа из Кёльна повысятся более чем в два раза из-за кризиса с поставками газа, сообщил один из крупнейших немецких поставщиков энергетики... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:56
2022-08-02T15:56
экономика
владимир путин
германия
кельн
европа
siemens
газпром
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Цены для потребителей газа из Кёльна повысятся более чем в два раза из-за кризиса с поставками газа, сообщил один из крупнейших немецких поставщиков энергетики RheinEnergie.RheinEnergie - один из первых поставщиков газа, который анонсировал повышение цен на осенние тарифы. Компания обслуживает около 2,5 миллиона потребителей, большинство из которых обитают в Кёльне и его пригороде. В ФРГ многие домохозяйства оборудованы газовыми генераторами и котлами."С 1 октября RheinEnergie значительно повысит цены на природный газ. Причиной этого является почти 450-процентное увеличение затрат на закупку природного газа по сравнению с периодом закупок с 2021/22 по 2022/23 годы", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.Согласно примерным подсчетам поставщика, цена для потребителей увеличится более чем в два раза, а пострадают в первую очередь жители Кёльна. Рост цен предварительно составит 133%, после чего киловатт-час природного газа будет стоить не 7,87, а 18,30 цента. Для среднего домохозяйства затраты тем самым увеличатся примерно с 960 до 2002 евро ежегодно, отметили в компании."Рост цен затронет и теплоснабжение. В то время как средняя цена на централизованное отопление в 2021 году составляла около 407 евро в год для среднестатистической квартиры в Кёльне, теперь она вырастет примерно до 705 евро в год в 2022 году … Это соответствует увеличению примерно на 73%", - сообщили в RheinEnergie.Ранее сообщалось, что в качестве поддержки газовых импортёров с октября текущего года до 2024 года с потребителей газа по всей Германии начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырёх человек суммарно может составить трёхзначное число евро дополнительных расходов в год. Механизм направлен на то, чтобы компании-поставщики газа могли продолжать свою работу, не опасаясь банкротства из-за высоких закупочных цен."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - с середины июня работал на уровне 40% пропускной мощности. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады - по последним озвученным данным, пока двигатель добрался только до Германии. С 25 июля из-за выбытия еще одной турбины производительность компрессорной станции упала до 20% мощности газопровода.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
https://ria.ru/20220801/gaz-1806429867.html
https://ria.ru/20220731/germaniya-1806290207.html
германия
кельн
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, германия, кельн, европа, siemens, газпром, северный поток
15:56 02.08.2022
 
В Германии анонсировали осенние счета с 133 процентным ростом цен на газ

RheinEnergie: цены для потребителей газа из Кёльна повысятся более чем в два раза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Цены для потребителей газа из Кёльна повысятся более чем в два раза из-за кризиса с поставками газа, сообщил один из крупнейших немецких поставщиков энергетики RheinEnergie.
RheinEnergie - один из первых поставщиков газа, который анонсировал повышение цен на осенние тарифы. Компания обслуживает около 2,5 миллиона потребителей, большинство из которых обитают в Кёльне и его пригороде. В ФРГ многие домохозяйства оборудованы газовыми генераторами и котлами.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 14:39
В Молдавии закупочные цены на газ вырастут до 1458 долларов за тысячу кубов
"С 1 октября RheinEnergie значительно повысит цены на природный газ. Причиной этого является почти 450-процентное увеличение затрат на закупку природного газа по сравнению с периодом закупок с 2021/22 по 2022/23 годы", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
Согласно примерным подсчетам поставщика, цена для потребителей увеличится более чем в два раза, а пострадают в первую очередь жители Кёльна. Рост цен предварительно составит 133%, после чего киловатт-час природного газа будет стоить не 7,87, а 18,30 цента. Для среднего домохозяйства затраты тем самым увеличатся примерно с 960 до 2002 евро ежегодно, отметили в компании.
"Рост цен затронет и теплоснабжение. В то время как средняя цена на централизованное отопление в 2021 году составляла около 407 евро в год для среднестатистической квартиры в Кёльне, теперь она вырастет примерно до 705 евро в год в 2022 году … Это соответствует увеличению примерно на 73%", - сообщили в RheinEnergie.
Ранее сообщалось, что в качестве поддержки газовых импортёров с октября текущего года до 2024 года с потребителей газа по всей Германии начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырёх человек суммарно может составить трёхзначное число евро дополнительных расходов в год. Механизм направлен на то, чтобы компании-поставщики газа могли продолжать свою работу, не опасаясь банкротства из-за высоких закупочных цен.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - с середины июня работал на уровне 40% пропускной мощности. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады - по последним озвученным данным, пока двигатель добрался только до Германии. С 25 июля из-за выбытия еще одной турбины производительность компрессорной станции упала до 20% мощности газопровода.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 21:36
СМИ одной поговоркой описали удручающее положение Европы
 
ЭкономикаВладимир ПутинГерманияКельнЕвропаSiemensГазпромСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала