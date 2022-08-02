https://ria.ru/20220802/gaz-1806703192.html

В Германии анонсировали осенние счета с 133 процентным ростом цен на газ

В Германии анонсировали осенние счета с 133 процентным ростом цен на газ - РИА Новости, 02.08.2022

В Германии анонсировали осенние счета с 133 процентным ростом цен на газ

Цены для потребителей газа из Кёльна повысятся более чем в два раза из-за кризиса с поставками газа, сообщил один из крупнейших немецких поставщиков энергетики... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:56

2022-08-02T15:56

2022-08-02T15:56

экономика

владимир путин

германия

кельн

европа

siemens

газпром

северный поток

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БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Цены для потребителей газа из Кёльна повысятся более чем в два раза из-за кризиса с поставками газа, сообщил один из крупнейших немецких поставщиков энергетики RheinEnergie.RheinEnergie - один из первых поставщиков газа, который анонсировал повышение цен на осенние тарифы. Компания обслуживает около 2,5 миллиона потребителей, большинство из которых обитают в Кёльне и его пригороде. В ФРГ многие домохозяйства оборудованы газовыми генераторами и котлами."С 1 октября RheinEnergie значительно повысит цены на природный газ. Причиной этого является почти 450-процентное увеличение затрат на закупку природного газа по сравнению с периодом закупок с 2021/22 по 2022/23 годы", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.Согласно примерным подсчетам поставщика, цена для потребителей увеличится более чем в два раза, а пострадают в первую очередь жители Кёльна. Рост цен предварительно составит 133%, после чего киловатт-час природного газа будет стоить не 7,87, а 18,30 цента. Для среднего домохозяйства затраты тем самым увеличатся примерно с 960 до 2002 евро ежегодно, отметили в компании."Рост цен затронет и теплоснабжение. В то время как средняя цена на централизованное отопление в 2021 году составляла около 407 евро в год для среднестатистической квартиры в Кёльне, теперь она вырастет примерно до 705 евро в год в 2022 году … Это соответствует увеличению примерно на 73%", - сообщили в RheinEnergie.Ранее сообщалось, что в качестве поддержки газовых импортёров с октября текущего года до 2024 года с потребителей газа по всей Германии начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырёх человек суммарно может составить трёхзначное число евро дополнительных расходов в год. Механизм направлен на то, чтобы компании-поставщики газа могли продолжать свою работу, не опасаясь банкротства из-за высоких закупочных цен."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - с середины июня работал на уровне 40% пропускной мощности. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады - по последним озвученным данным, пока двигатель добрался только до Германии. С 25 июля из-за выбытия еще одной турбины производительность компрессорной станции упала до 20% мощности газопровода.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220801/gaz-1806429867.html

https://ria.ru/20220731/germaniya-1806290207.html

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кельн

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экономика, владимир путин, германия, кельн, европа, siemens, газпром, северный поток