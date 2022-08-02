https://ria.ru/20220802/erdogan-1806649215.html

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Эрдоганом в Сочи

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Эрдоганом в Сочи - РИА Новости, 02.08.2022

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Эрдоганом в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа обсудят международную повестку и двустороннее сотрудничество, заявил... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:33

2022-08-02T13:33

2022-08-02T15:26

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

сочи

сирия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа обсудят международную повестку и двустороннее сотрудничество, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Представитель Кремля добавил, что повестка дня сложилась "весьма и весьма напряженная".Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли 19 июля в Тегеране в рамках саммита в астанинском формате. Также они встретились с рахбаром Ирана Али Хаменеи и президентом страны Ибрахимом Раиси.В Стамбуле 22 июля подписали пакет из двух документов: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.

https://ria.ru/20220730/turtsiya-1806064735.html

https://ria.ru/20220725/otnoshenie-1804908778.html

турция

россия

сочи

сирия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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