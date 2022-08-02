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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Эрдоганом в Сочи - РИА Новости, 02.08.2022
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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Эрдоганом в Сочи
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Эрдоганом в Сочи - РИА Новости, 02.08.2022
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Эрдоганом в Сочи
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа обсудят международную повестку и двустороннее сотрудничество, заявил... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:33
2022-08-02T15:26
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
сочи
сирия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа обсудят международную повестку и двустороннее сотрудничество, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Представитель Кремля добавил, что повестка дня сложилась "весьма и весьма напряженная".Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли 19 июля в Тегеране в рамках саммита в астанинском формате. Также они встретились с рахбаром Ирана Али Хаменеи и президентом страны Ибрахимом Раиси.В Стамбуле 22 июля подписали пакет из двух документов: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.
https://ria.ru/20220730/turtsiya-1806064735.html
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, сочи, сирия, украина, дмитрий песков, али хаменеи, ибрахим раиси, оон, в мире
13:33 02.08.2022 (обновлено: 15:26 02.08.2022)
 
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Эрдоганом в Сочи

Песков: Путин и Эрдоган обсудят в Сочи экономику, Сирию, Украину и продуктовую сделку

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа обсудят международную повестку и двустороннее сотрудничество, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это и экономика, обсуждение региональных проблем, это и Сирия, это и Украина, и хорошая возможность "сверить часы" по теме эффективности работы этого механизма по вывозу зерна из украинских портов, насколько он эффективно работает посмотреть, но и обменяться мнениями по мировым делам", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что повестка дня сложилась "весьма и весьма напряженная".
Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли 19 июля в Тегеране в рамках саммита в астанинском формате. Также они встретились с рахбаром Ирана Али Хаменеи и президентом страны Ибрахимом Раиси.
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В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.
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