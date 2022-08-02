13:33 02.08.2022 (обновлено: 15:26 02.08.2022)
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Эрдоганом в Сочи
Песков: Путин и Эрдоган обсудят в Сочи экономику, Сирию, Украину и продуктовую сделку
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа обсудят международную повестку и двустороннее сотрудничество, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это и экономика, обсуждение региональных проблем, это и Сирия, это и Украина, и хорошая возможность "сверить часы" по теме эффективности работы этого механизма по вывозу зерна из украинских портов, насколько он эффективно работает посмотреть, но и обменяться мнениями по мировым делам", — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что повестка дня сложилась "весьма и весьма напряженная".
Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли 19 июля в Тегеране в рамках саммита в астанинском формате. Также они встретились с рахбаром Ирана Али Хаменеи и президентом страны Ибрахимом Раиси.
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В Стамбуле 22 июля подписали пакет из двух документов: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".
В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.
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