https://ria.ru/20220802/elektro-1806454857.html

Кама, Evolute и eМосквич: что известно о российских электромобилях

Кама, Evolute и eМосквич: что известно о российских электромобилях - РИА Новости, 02.08.2022

Кама, Evolute и eМосквич: что известно о российских электромобилях

Сразу несколько российских производителей говорят о планах создания отечественных электромобилей. О новых именах и старых знакомых, но с электрическим "сердцем" РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:00

2022-08-02T08:00

2022-08-02T08:04

наука

технологии

сергей когогин

сергей собянин

концерн пво "алмаз-антей"

камаз (завод)

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

lada vesta

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Кирилл Каримов. Сразу несколько российских производителей говорят о планах создания отечественных электромобилей. О новых именах и старых знакомых, но с электрическим "сердцем" — в материале РИА Новости.Кама и E-NevaВ 2020-м в Москве презентовали прототип "Кама-1” — совместную разработку СПбПУ и ПАО "КАМАЗ". В отличие от многих концептуальных предшественников, "Кама" была на ходу. Симпатичный автомобиль с готовым интерьером позволили "пощупать" журналистам и блогерам.Участники проекта не скрывали, что у первой "Камы” не было шансов на серийное производство. Это была демонстрация технологий: крохотные размеры, передний привод, электродвигатель на 109 л. с. и аккумулятор емкостью 33 кВт·ч. Батарея, несмотря на скромные характеристики, должна был обеспечить запас хода в 250 километров на одном заряде и заряжаться за шесть часов. Впрочем, проверить это было невозможно — речь все-таки шла о прототипе.Вторая версия, по информации стартапа "Кама" (в проект вошли бизнесмен Рубен Варданян и гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин), должна быть больше, мощнее, автономнее. Называли даже ориентировочную стоимость первого серийного экземпляра — миллион рублей (хотя это звучало скорее как реклама). Ожидается, что "Каму" поставят на конвейер в 2024-м. На каком предприятии, пока не определили.Другой электромобиль с питерскими корнями — E-Neva. Это разработка Обуховского завода, входящего в оборонный концерн "Алмаз — Антей". Ходовой прототип представили в июле, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров лично провел тест-драйв. Правда, только по цеху.Электромобиль от "Алмаз — Антей" выше классом "Камы" — 4,5-метровый, с двумя электромоторами суммарной мощности 435 л. с. Блок из нескольких аккумуляторов емкостью 90 кВт·ч позволяет преодолеть 463 километра на одном заряде. Потенциально на E-Neva можно прокатиться и с ветерком: до сотни разгоняется за 2,7 секунды. Естественно, салон изобилует сенсорными экранами — все по последней моде.Перспективы серийного выпуска в "Алмаз — Антей" подтверждают, но точных сроков не называют. При этом отмечают, что на той же платформе намерены собирать модели с гибридной, газовой и водородной силовыми установками.Как считает директор по инновациям "Меркатор холдинг" Павел Теплов, у непрофильной для "КАМАЗа" и "Алмаз — Антея” техники есть все шансы появиться на российских дорогах, но компаниям с госкапиталом нужно консолидироваться в этом направлении."В конверсионном производстве огромный потенциал, — отмечает он. — Мы видим, на что способен "Алмаз — Антей". Но не стоит действовать, "как лебедь, рак и щука", надо брать на вооружение лучшие технологии, кооперироваться и выпускать продукцию, соответствующую запросу потребителей. Есть кадры, научная база. Например, R&D-подразделения многих компаний, ушедших из России, находились здесь и опирались на наших специалистов, которые остались в стране. У нас уже имеется опыт устойчиво развивающихся проектов, в частности — московский электробус".Нью-"Москвичи"Об электромобиле "Москвич" мало что известно.В "Модели I", изображение которой демонстрировали во время визита мэра Москвы Сергея Собянина на завод, автоэксперты узнали электрический кроссовер JAC E40X. Его продают в Китае с 2020-го. Электрическая установка на 150 "лошадей", запас хода — 400 километров, молниеносная зарядка — всего за 40 минут. В КНР за эту переднеприводную машину на базе внедорожника JAC X4 просят 150 000 юаней, то есть примерно 1,3 миллиона рублей — за такие деньги сейчас в России предлагают бюджетную Lada Vesta.Впрочем, в "КАМАЗе", который тоже участвует в проекте, не подтвердили предположение о связи с китайскими производителями. Там сообщили, что электромобиль еще разрабатывается, а запуск в серию планируют на 2024-й.В правительстве Москвы на запрос РИА Новости ответили, что проект продвигается, но раскрывать данные о нью-"Москвичах" пока рано.Обрусевшие китайцыВлияние китайского автопрома в сфере электрического транспорта ощутимо. В КНР один из крупнейших рынков электромобилей, ведущие производители. Практически у каждой китайской автофирмы в портфеле есть несколько электрокаров, которые продаются и за рубежом.На липецком заводе "Моторинвест" готовятся к выпуску электромобилей под брендом Evolute. Китайский концерн Dongfeng, скрывающийся под этим именем, настроен занять серьезную нишу на российском рынке.В линейке пять моделей — от компактного кроссовера i-Joy до мощного внедорожника. Джип, по неофициальной информации, основан на флагманском Voyah Free: это двухмоторный электромобиль мощностью 695 л. с., который в Китае часто рассматривают как альтернативу Tesla.В Dongfeng анонсировали открытие дилерских центров по всей России. На первом этапе — салоны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи. За следующие 11 лет китайцы вложат в липецкую площадку 13 миллиардов рублей и рассчитывают изготовить 242 тысяч электромобилей.Росту популярности Evolute поможет и то, что модели этого бренда попадают под действие перезапущенной программы льготного автокредитования. Государство намерено предоставить субсидию в 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей.Каждому по "электричке"В России электромобиль (даже местного производства) вряд ли будет недорогим в ближайшем будущем. Все дело в тяговом аккумуляторе. "Литиевые аккумуляторы стоят около 18 тысяч рублей за киловатт-час, — говорит генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. — Так, аккумулятор емкостью 70 кВт·ч. обойдется производителю электромобиля минимум в миллион рублей. Значит, конечная цена — два с половиной миллиона рублей и выше. Не каждому по карману".Это не единственная проблема. Развитие отрасли тормозят отсутствие инфраструктуры и суровый климат, указывает директор по развитию в TENCAR Глеб Лубенников."Властям нужно действовать на опережение, пока электромобилей в стране не так много. Уже сейчас стоит задуматься о зарядных станциях — не только в городах, но и на ключевых магистралях. Если принять во внимание, какие в России расстояния, промежуточные заправки имеют смысл даже при пробеге 300-400 километров на одной зарядке. У нас холодно, а современные аккумуляторы теряют до 40 процентов емкости при морозе. Впрочем, в Скандинавии продажи электромобилей бьют все мыслимые и немыслимые рекорды".И если климат вряд ли изменится, то развитие инфраструктуры наметилось: до 2025-го правительство готово субсидировать расходы на закупку и установку быстрых зарядных станций для электромобилей. Только в 2022-м на это из бюджета выделят 1,37 миллиарда рублей. Построят более 500 зарядных станций — часть оборудуют на трассе М-4 "Дон". В Москве же владельцам электрокаров предоставили бесплатную парковку — так в столице мотивируют горожан пересаживаться на экологически чистый транспорт.

https://ria.ru/20220707/moskvich-1801010979.html

https://ria.ru/20220712/elektrokar-1802040074.html

https://ria.ru/20220310/elektrokar-1777555096.html

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2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, сергей когогин, сергей собянин, концерн пво "алмаз-антей", камаз (завод), санкт-петербургский политехнический университет петра великого, lada vesta