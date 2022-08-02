Шойгу: армия участвует в налаживании мирной жизни в Донбассе и на Украине
Шойгу: российские военные участвуют в налаживании мирной жизни в Донбассе и на Украине
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные активно участвуют в работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных районах Донецкой и Луганской народных республик и Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.
"Всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысяч тонн грузов. На освобожденных территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру", - перечислил Шойгу.
По его словам, в кратчайшие сроки построен водовод общей протяженностью около 90 километров, который обеспечивает подачу воды до 50 тысяч кубических метров для жителей Донецка и прилегающих районов. Сейчас строятся еще двух водовода на 60 километров для жителей ДНР и ЛНР. В плановом порядке возводятся и реконструируются жизненно важные объекты.
"Среди них 12 жилых домов более чем на тысячу квартир, два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест, а также административно-спасательный центр МЧС", - отметил министр.