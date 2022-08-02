https://ria.ru/20220802/donbass-1806611385.html

Шойгу: армия участвует в налаживании мирной жизни в Донбассе и на Украине

Шойгу: армия участвует в налаживании мирной жизни в Донбассе и на Украине - РИА Новости, 02.08.2022

Шойгу: армия участвует в налаживании мирной жизни в Донбассе и на Украине

Российские военные активно участвуют в работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных районах Донецкой и Луганской народных республик и Украины, заявил... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:00

2022-08-02T12:00

2022-08-02T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

украина

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные активно участвуют в работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных районах Донецкой и Луганской народных республик и Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании."Всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысяч тонн грузов. На освобожденных территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру", - перечислил Шойгу.По его словам, в кратчайшие сроки построен водовод общей протяженностью около 90 километров, который обеспечивает подачу воды до 50 тысяч кубических метров для жителей Донецка и прилегающих районов. Сейчас строятся еще двух водовода на 60 километров для жителей ДНР и ЛНР. В плановом порядке возводятся и реконструируются жизненно важные объекты."Среди них 12 жилых домов более чем на тысячу квартир, два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест, а также административно-спасательный центр МЧС", - отметил министр.

https://ria.ru/20220801/donbass-1805874754.html

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр