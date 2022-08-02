https://ria.ru/20220802/dnr-1806594021.html

Амвросиевский район ДНР получил детское питание и портфели от Приамурья

Амвросиевский район ДНР получил детское питание и портфели от Приамурья - РИА Новости, 02.08.2022

Амвросиевский район ДНР получил детское питание и портфели от Приамурья

Подшефный Амвросиевский район Донецкой народной республики получил детское питание, портфели для первоклассников и абсорбирующее белье для лежачих инвалидов от... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:57

2022-08-02T10:57

2022-08-02T11:55

общество

василий орлов (губернатор)

денис пушилин

донецкая народная республика

амвросиевка

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг - РИА Новости. Подшефный Амвросиевский район Донецкой народной республики получил детское питание, портфели для первоклассников и абсорбирующее белье для лежачих инвалидов от Амурской области, сообщил РИА Новости губернатор Василий Орлов.Приамурье взяло шефство над Амвросиевским районом ДНР в июне. Губернатор Василий Орлов побывал в городе Амвросиевка, встретился с главой ДНР Денисом Пушилиными и руководителем района Игорем Лызовым. Были определены первоочередные задачи, в том числе оказание помощи в подготовке к новому учебному году и отопительному сезону. Также приняты решения по приобретению санитарного транспорта, будут выделены дополнительные средства на дороги."Амвросиевский район ДНР получил детское питание для 162 малышей до года и 255 портфелей первоклассникам от Амурской области. Так же в гуманитарном грузе - абсорбирующее белье для 46 лежачих инвалидов. Все это мы закупили по просьбе органов социальной защиты района за счёт благотворительных средств, которые пожертвовали жители нашего региона. Благодарен каждому, кто перечислил деньги на специальный счет, наша с вами поддержка очень важна людям" - рассказал Орлов.Он уточнил, что питание и подгузники специалисты в течение недели распределят по семьям, портфели с необходимыми для учебы канцтоварами первоклассникам вручат торжественно.В середине июля правительство Амурской области организовало отдых для 65 детей из подшефного района ДНР в Анапе. Смена организована в детском санаторно-курортном комплексе "Родник". Отдых продлится до 8 августа. Для детей подготовлена насыщенная развлекательная и познавательная программа, в которую включен "Час Приамурья". Детей познакомят с территориальными, экономическими и культурными особенностями области.Ранее власти Амурской области информировали, что школам подшефного района передано три автобуса и 184 ноутбука. Приамурье уже отправило в ДНР 60 тонн гуманитарного груза. Команда специалистов, которая работала в республике в июне, будет помогать формировать заявки на помощь, "а в перспективе и в федеральные, и национальные проекты России". Помощь район запросил в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования, безопасности, есть заявки от спасательного отряда, полиции, уточнял Орлов. Он указал, что "сразу исправить все не получится, эта работа будет продолжаться в течение нескольких лет".

https://ria.ru/20220723/turchak-1804507726.html

донецкая народная республика

амвросиевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, василий орлов (губернатор), денис пушилин, донецкая народная республика, амвросиевка