https://ria.ru/20220802/dagestan-1806670262.html
В Дагестане завели уголовное дело после столкновения прогулочных катеров
В Дагестане завели уголовное дело после столкновения прогулочных катеров - РИА Новости, 02.08.2022
В Дагестане завели уголовное дело после столкновения прогулочных катеров
Следователи завели уголовное дело после столкновения двух катеров в Сулакском каньоне, в результате которого пострадал турист, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:11
2022-08-02T15:11
2022-08-02T15:11
туризм
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республика дагестан
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после столкновения двух катеров в Сулакском каньоне, в результате которого пострадал турист, сообщается в Telegram-канале западного межрегионального СУ на транспорте СК России.Дело возбуждено по признакам преступления, заключающегося в "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что два прогулочных катера столкнулись в Сулакском каньоне. Один из туристов получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.По данным следствия, вечером 27 июля на реке Сулак в Дагестане столкнулись маломерные судна марки "Касатка 700" и "Касатка 800 про". На борту последнего находилось 20 пассажиров. При столкновении один человек получил тяжелые повреждения, сейчас он находится в медучреждении.
https://ria.ru/20220802/oteli-1806502756.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, республика дагестан, новости - туризм
В Дагестане завели уголовное дело после столкновения прогулочных катеров
В Дагестане завели дело после столкновения двух катеров в Сулакском каньоне
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после столкновения двух катеров в Сулакском каньоне, в результате которого пострадал турист, сообщается в Telegram-канале западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Дело возбуждено по признакам преступления, заключающегося в "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что два прогулочных катера столкнулись в Сулакском каньоне. Один из туристов получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.
По данным следствия, вечером 27 июля на реке Сулак в Дагестане столкнулись маломерные судна марки "Касатка 700" и "Касатка 800 про". На борту последнего находилось 20 пассажиров. При столкновении один человек получил тяжелые повреждения, сейчас он находится в медучреждении.