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В Дагестане завели уголовное дело после столкновения прогулочных катеров - РИА Новости, 02.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220802/dagestan-1806670262.html
В Дагестане завели уголовное дело после столкновения прогулочных катеров
В Дагестане завели уголовное дело после столкновения прогулочных катеров - РИА Новости, 02.08.2022
В Дагестане завели уголовное дело после столкновения прогулочных катеров
Следователи завели уголовное дело после столкновения двух катеров в Сулакском каньоне, в результате которого пострадал турист, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:11
2022-08-02T15:11
туризм
туризм
республика дагестан
новости - туризм
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после столкновения двух катеров в Сулакском каньоне, в результате которого пострадал турист, сообщается в Telegram-канале западного межрегионального СУ на транспорте СК России.Дело возбуждено по признакам преступления, заключающегося в "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что два прогулочных катера столкнулись в Сулакском каньоне. Один из туристов получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.По данным следствия, вечером 27 июля на реке Сулак в Дагестане столкнулись маломерные судна марки "Касатка 700" и "Касатка 800 про". На борту последнего находилось 20 пассажиров. При столкновении один человек получил тяжелые повреждения, сейчас он находится в медучреждении.
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туризм, республика дагестан, новости - туризм
15:11 02.08.2022
 
В Дагестане завели уголовное дело после столкновения прогулочных катеров

В Дагестане завели дело после столкновения двух катеров в Сулакском каньоне

© РИА Новости / Марина ПервухинаСулакский каньон в Дагестане
Сулакский каньон в Дагестане - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Марина Первухина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после столкновения двух катеров в Сулакском каньоне, в результате которого пострадал турист, сообщается в Telegram-канале западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Дело возбуждено по признакам преступления, заключающегося в "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что два прогулочных катера столкнулись в Сулакском каньоне. Один из туристов получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.
По данным следствия, вечером 27 июля на реке Сулак в Дагестане столкнулись маломерные судна марки "Касатка 700" и "Касатка 800 про". На борту последнего находилось 20 пассажиров. При столкновении один человек получил тяжелые повреждения, сейчас он находится в медучреждении.
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