https://ria.ru/20220802/covid-19-1806575398.html

В Казахстане сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19

В Казахстане сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 02.08.2022

В Казахстане сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Казахстане за последние две недели выросла в 3,2 раза, сообщила министр здравоохранения республики Ажар Гиният. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T09:29

2022-08-02T09:29

2022-08-02T09:29

распространение коронавируса

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казахстан

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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АЛМА-АТА, 2 авг - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Казахстане за последние две недели выросла в 3,2 раза, сообщила министр здравоохранения республики Ажар Гиният."За последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза - с 10 714 до 34 550 случаев. За последние сутки зарегистрирован 2021 случай коронавирусной инфекции…, летальных случаев не зарегистрировано", - сказала она во вторник на заседании правительства.Министр проинформировала, что очередной подъем заболеваемости фиксируется с 20 июня."Как и во всем мире, очередная волна заболеваемости COVID-19 вызвана субвариантом штамма "омикрон" ВА.5, который по результатам генетического исследования, проведенного в стране в июле текущего года, установлен в 70% исследованных образцов. Данный вариант характеризуется высокой заразностью и протекает значительно легче по сравнению с вариантом "дельта". Это подтверждается и тем, что более 94% заболевших получают лечение в амбулаторных условиях", - отметила глава минздрава.По данным министерства здравоохранения, 80% заболевающих коронавирусом пациентов либо не привиты, либо прививались более шести месяцев назад.

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/koronavirus-1806476737.html

казахстан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, коронавирус в россии, коронавирус covid-19