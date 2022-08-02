https://ria.ru/20220802/blizorukost-1806568187.html

Офтальмолог рассказал, как прогулки помогают сохранить зрение

Офтальмолог рассказал, как прогулки помогают сохранить зрение - РИА Новости, 02.08.2022

Офтальмолог рассказал, как прогулки помогают сохранить зрение

Регулярные прогулки снижают риск возникновения близорукости у детей примерно на 20%, заявила РИА Новости офтальмолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Марина РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:25

2022-08-02T08:25

2022-08-02T09:16

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Регулярные прогулки снижают риск возникновения близорукости у детей примерно на 20%, заявила РИА Новости офтальмолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Марина Петрачкова, отметив, что в оставшееся время летних каникул стоит дать глазам ребенка отдохнуть перед новым учебным годом."Регулярные прогулки снижают риск возникновения близорукости примерно на 20%. Для нашего зрения полезен естественный свет, который способствует выработке дофамина, а этот гормон, в свою очередь, по многочисленным научным исследованиям, препятствует прогрессированию близорукости", - сказала Петрачкова.Она уточнила, что во время прогулок также происходит постоянная тренировка мышц глаза – они приспосабливаются к смене рельефа местности и перспективы.По словам специалиста, повышенные зрительные нагрузки в течение учебного года могут приводить и к усталости глаз, так называемой астенопии, поэтому в оставшиеся недели летних каникул стоит дать глазам ребёнка отдохнуть. Для этого следует разумно использовать гаджеты. Дошкольники могут без вреда для зрения пользоваться телефоном и компьютером 10-15 минут в день, школьники от 8 до 11 лет – 30 минут, подростки - до 1,5 часов, пояснила Петрачкова."Если планируете и летом делать уроки, правильно организуйте рабочее место ребенка. На даче многие предпочитают не обращать внимания на такие мелочи. Дети часто решают примеры, сидя на ступеньках террасы или лежа в шезлонге. В результате портятся зрение и осанка. Для здоровья важно и правильное расположение стола, и хорошее освещение",- подчеркнула врач.Кроме того, летом необходимо защищать от ультрафиолета не только кожу, но и глаза ребенка, так как хрусталик, а также слизистая оболочка и роговица активно воспринимает UVA и UVB-лучи, отметила Петрачкова. При отсутствии должной защиты интенсивное воздействие ультрафиолета может повлечь за собой серьезные нарушения в работе зрительной системы, добавила врач.

https://rsport.ria.ru/20220519/zrenie-1780156025.html

https://rsport.ria.ru/20220608/frukty-1793723637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, социальный навигатор, детские вопросы