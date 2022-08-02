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Марат Башаров анонсировал новый сезон "Битвы экстрасенсов" - РИА Новости, 02.08.2022
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Шоубиз
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Марат Башаров анонсировал новый сезон "Битвы экстрасенсов"
Марат Башаров анонсировал новый сезон "Битвы экстрасенсов" - РИА Новости, 02.08.2022
Марат Башаров анонсировал новый сезон "Битвы экстрасенсов"
Марат Башаров анонсировал новый сезон шоу "Битва экстрасенсов". РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:16
2022-08-02T13:16
шоубиз
знаменитости
марат башаров
шоу-бизнес
"битва экстрасенсов"
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Марат Башаров анонсировал новый сезон шоу "Битва экстрасенсов".В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что не против частых вопросов о правдивости проекта.Он добавил, что что каждый сезон – это новые участники, герои, судьбы, горести и радости у людей.Он также отметил, что лично знаком с каждым экстрасенсом шоу, но не стремится поддерживать отношения с ними. По словам актера, он был дружен со Свами Даши, с Владимиром Мурановым, Александром Шепсом.Ранее Башаров пожаловался на финансовое положение после увольнения из театра.
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знаменитости, марат башаров, шоу-бизнес, "битва экстрасенсов"
13:16 02.08.2022
 
Марат Башаров анонсировал новый сезон "Битвы экстрасенсов"

Марат Башаров анонсировал 22 сезон "Битвы экстрасенсов"

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Марат Башаров
Актер Марат Башаров - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Марат Башаров анонсировал новый сезон шоу "Битва экстрасенсов".

"Скоро стартует 22-й сезон "Битвы экстрасенсов", – заявил ведущий.

В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что не против частых вопросов о правдивости проекта.

"Знаете, если ко мне не подойдут десять человек и не спросят: "А "Битва экстрасенсов" – это правда?", то день прошел зазря. Я отвечаю, что правда. "Да ладно, не верю", но тогда зачем спрашивать. Вы смотрите программу и видите слезы радости, слезы горя. Если вы считаете, что в проекте участвуют нанятые актеры, то сколько же мы должны привлечь человек?" – заявил Башаров.

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Он добавил, что что каждый сезон – это новые участники, герои, судьбы, горести и радости у людей.

"Если ты считаешь, что не бывает людей с шестым чувством, а таких полно, бабки в деревнях существовали тысячи лет, значит у тебя узкий кругозор, ты мало с людьми общаешься, мало видел, мало читаешь, мало смотришь", – сказал Башаров.

Он также отметил, что лично знаком с каждым экстрасенсом шоу, но не стремится поддерживать отношения с ними. По словам актера, он был дружен со Свами Даши, с Владимиром Мурановым, Александром Шепсом.
Ранее Башаров пожаловался на финансовое положение после увольнения из театра.
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