Марат Башаров анонсировал новый сезон "Битвы экстрасенсов"

"Знаете, если ко мне не подойдут десять человек и не спросят: "А "Битва экстрасенсов" – это правда?", то день прошел зазря. Я отвечаю, что правда. "Да ладно, не верю", но тогда зачем спрашивать. Вы смотрите программу и видите слезы радости, слезы горя. Если вы считаете, что в проекте участвуют нанятые актеры, то сколько же мы должны привлечь человек?" – заявил Башаров.