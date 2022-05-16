https://ria.ru/20220516/basharov-1788775317.html

"Съемок мало": Башаров пожаловался на финансовое положение

"Съемок мало": Башаров пожаловался на финансовое положение - РИА Новости, 16.05.2022

"Съемок мало": Башаров пожаловался на финансовое положение

Марат Башаров признался, что актеры не зарабатывают баснословные суммы, чтобы вкладывать их в недвижимость. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:26

2022-05-16T13:26

2022-05-16T13:26

шоубиз

знаменитости

марат башаров

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Марат Башаров признался, что актеры не зарабатывают баснословные суммы, чтобы вкладывать их в недвижимость.В программе "Звезды сошлись" артист добавил, что работы сейчас мало как в кино, так и в театре.Ранее ряд СМИ сообщил, что актера уволили из театра "Школа современной пьесы" из-за проблем с алкоголем. Отмечалось, что, будучи нетрезвым, Башаров не отвечал на звонки представителей театра перед вылетом на гастроли, которые проходили на Кипре. Актера срочно пришлось заменить Вадимом Колгановым.На днях Виктор Сухоруков рассказал об уходе из Театра имени Вахтангова.

https://ria.ru/20220516/rudkovskaya-1788761028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, марат башаров, шоу-бизнес