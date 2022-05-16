https://ria.ru/20220516/basharov-1788775317.html
"Съемок мало": Башаров пожаловался на финансовое положение
"Съемок мало": Башаров пожаловался на финансовое положение - РИА Новости, 16.05.2022
"Съемок мало": Башаров пожаловался на финансовое положение
Марат Башаров признался, что актеры не зарабатывают баснословные суммы, чтобы вкладывать их в недвижимость. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:26
2022-05-16T13:26
2022-05-16T13:26
шоубиз
знаменитости
марат башаров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Марат Башаров признался, что актеры не зарабатывают баснословные суммы, чтобы вкладывать их в недвижимость.В программе "Звезды сошлись" артист добавил, что работы сейчас мало как в кино, так и в театре.Ранее ряд СМИ сообщил, что актера уволили из театра "Школа современной пьесы" из-за проблем с алкоголем. Отмечалось, что, будучи нетрезвым, Башаров не отвечал на звонки представителей театра перед вылетом на гастроли, которые проходили на Кипре. Актера срочно пришлось заменить Вадимом Колгановым.На днях Виктор Сухоруков рассказал об уходе из Театра имени Вахтангова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, марат башаров, шоу-бизнес
"Съемок мало": Башаров пожаловался на финансовое положение
Башаров пожаловался на финансовое положение после увольнения из театра
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Марат Башаров признался, что актеры не зарабатывают баснословные суммы, чтобы вкладывать их в недвижимость.
"Так мы не зарабатываем, чтобы иметь возможность вкладывать в квартиры. Последнее, во что я вложил деньги, – я рыбак и мечтал всегда о катере. Я вложил деньги в октябре в катер – его строят, должны были в конце марта сделать. Но деньги я отдал, а завод пока закрыт", – рассказал Марат.
В программе "Звезды сошлись" артист добавил
, что работы сейчас мало как в кино, так и в театре.
"Сейчас съемок мало, в театре тоже мало работы…", – признался Башаров.
Ранее ряд СМИ сообщил, что актера уволили из театра "Школа современной пьесы" из-за проблем с алкоголем. Отмечалось, что, будучи нетрезвым, Башаров не отвечал на звонки представителей театра перед вылетом на гастроли, которые проходили на Кипре. Актера срочно пришлось заменить Вадимом Колгановым.
На днях Виктор Сухоруков рассказал
об уходе из Театра имени Вахтангова.