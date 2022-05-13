https://ria.ru/20220513/sukhorukov-1788330532.html
Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова
Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова - РИА Новости, 13.05.2022
Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова
Народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал РИА Новости, почему ушел из Театра имени Вахтангова и строит новые творческие планы. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:46
2022-05-13T14:46
2022-05-13T14:46
культура
новости культуры
виктор сухоруков
алексей балабанов
московский драматический театр имени а. с. пушкина
знаменитости
звезды
театр имени е. вахтангова
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал РИА Новости, почему ушел из Театра имени Вахтангова и строит новые творческие планы.Он отметил, что предложений у него много и в театре, и в кино, и сейчас он размышляет, куда пойти и что выбрать."Я без дела не сижу. И вот 22 и 23 мая на сцене Театре Пушкина у меня будет творческий вечер, который я назвал "Счастливые дни". Это моя жизнь в игре. Я играю сцены из собственной жизни, вспоминая тех людей, которые были рядом и сделали меня такого, как я сейчас – Виктора Сухорукова", — говорит артист.Сухорукову 70 лет. Он сыграл несколько десятков ролей в кино, в том числе в фильмах Алексея Балабанова "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Счастливые дни", "Про уродов и людей". Также его можно увидеть в проектах "Бакенбарды", "Антикиллер", "Богиня: как я полюбила", "Овсянки", "Орлеан" и в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Физрук", "Годунов" и многих других.
https://ria.ru/20220513/bezrukov-1788325077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, виктор сухоруков, алексей балабанов, московский драматический театр имени а. с. пушкина, знаменитости, звезды, театр имени е. вахтангова
Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова
Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова и творческих планах
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал РИА Новости, почему ушел из Театра имени Вахтангова и строит новые творческие планы.
"Надоело играть одно и то же по 100 лет, хочу начать новую жизнь. В своем возрасте я уже хочу не только пахать, но и получать удовольствие от своей работы. Хочу играть новые прекрасные роли, работать с хорошим художественным руководителем в хорошей компании", — заявил Сухоруков.
Он отметил, что предложений у него много и в театре, и в кино, и сейчас он размышляет, куда пойти и что выбрать.
"Я без дела не сижу. И вот 22 и 23 мая на сцене Театре Пушкина у меня будет творческий вечер, который я назвал "Счастливые дни". Это моя жизнь в игре. Я играю сцены из собственной жизни, вспоминая тех людей, которые были рядом и сделали меня такого, как я сейчас – Виктора Сухорукова", — говорит артист.
Сухорукову 70 лет. Он сыграл несколько десятков ролей в кино, в том числе в фильмах Алексея Балабанова "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Счастливые дни", "Про уродов и людей". Также его можно увидеть в проектах "Бакенбарды", "Антикиллер", "Богиня: как я полюбила", "Овсянки", "Орлеан" и в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Физрук", "Годунов" и многих других.