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Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова - РИА Новости, 13.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220513/sukhorukov-1788330532.html
Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова
Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова - РИА Новости, 13.05.2022
Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова
Народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал РИА Новости, почему ушел из Театра имени Вахтангова и строит новые творческие планы. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:46
2022-05-13T14:46
культура
новости культуры
виктор сухоруков
алексей балабанов
московский драматический театр имени а. с. пушкина
знаменитости
звезды
театр имени е. вахтангова
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал РИА Новости, почему ушел из Театра имени Вахтангова и строит новые творческие планы.Он отметил, что предложений у него много и в театре, и в кино, и сейчас он размышляет, куда пойти и что выбрать."Я без дела не сижу. И вот 22 и 23 мая на сцене Театре Пушкина у меня будет творческий вечер, который я назвал "Счастливые дни". Это моя жизнь в игре. Я играю сцены из собственной жизни, вспоминая тех людей, которые были рядом и сделали меня такого, как я сейчас – Виктора Сухорукова", — говорит артист.Сухорукову 70 лет. Он сыграл несколько десятков ролей в кино, в том числе в фильмах Алексея Балабанова "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Счастливые дни", "Про уродов и людей". Также его можно увидеть в проектах "Бакенбарды", "Антикиллер", "Богиня: как я полюбила", "Овсянки", "Орлеан" и в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Физрук", "Годунов" и многих других.
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новости культуры, виктор сухоруков, алексей балабанов, московский драматический театр имени а. с. пушкина, знаменитости, звезды, театр имени е. вахтангова
14:46 13.05.2022
 
Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова

Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова и творческих планах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Виктор Сухоруков
Актер Виктор Сухоруков - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал РИА Новости, почему ушел из Театра имени Вахтангова и строит новые творческие планы.

"Надоело играть одно и то же по 100 лет, хочу начать новую жизнь. В своем возрасте я уже хочу не только пахать, но и получать удовольствие от своей работы. Хочу играть новые прекрасные роли, работать с хорошим художественным руководителем в хорошей компании", — заявил Сухоруков.

Он отметил, что предложений у него много и в театре, и в кино, и сейчас он размышляет, куда пойти и что выбрать.
"Я без дела не сижу. И вот 22 и 23 мая на сцене Театре Пушкина у меня будет творческий вечер, который я назвал "Счастливые дни". Это моя жизнь в игре. Я играю сцены из собственной жизни, вспоминая тех людей, которые были рядом и сделали меня такого, как я сейчас – Виктора Сухорукова", — говорит артист.
Сухорукову 70 лет. Он сыграл несколько десятков ролей в кино, в том числе в фильмах Алексея Балабанова "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Счастливые дни", "Про уродов и людей". Также его можно увидеть в проектах "Бакенбарды", "Антикиллер", "Богиня: как я полюбила", "Овсянки", "Орлеан" и в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Физрук", "Годунов" и многих других.
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