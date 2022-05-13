https://ria.ru/20220513/sukhorukov-1788330532.html

Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова

Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова - РИА Новости, 13.05.2022

Сухоруков рассказал об уходе из Театра Вахтангова

Народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал РИА Новости, почему ушел из Театра имени Вахтангова и строит новые творческие планы. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:46

2022-05-13T14:46

2022-05-13T14:46

культура

новости культуры

виктор сухоруков

алексей балабанов

московский драматический театр имени а. с. пушкина

знаменитости

звезды

театр имени е. вахтангова

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал РИА Новости, почему ушел из Театра имени Вахтангова и строит новые творческие планы.Он отметил, что предложений у него много и в театре, и в кино, и сейчас он размышляет, куда пойти и что выбрать."Я без дела не сижу. И вот 22 и 23 мая на сцене Театре Пушкина у меня будет творческий вечер, который я назвал "Счастливые дни". Это моя жизнь в игре. Я играю сцены из собственной жизни, вспоминая тех людей, которые были рядом и сделали меня такого, как я сейчас – Виктора Сухорукова", — говорит артист.Сухорукову 70 лет. Он сыграл несколько десятков ролей в кино, в том числе в фильмах Алексея Балабанова "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "Счастливые дни", "Про уродов и людей". Также его можно увидеть в проектах "Бакенбарды", "Антикиллер", "Богиня: как я полюбила", "Овсянки", "Орлеан" и в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Физрук", "Годунов" и многих других.

https://ria.ru/20220513/bezrukov-1788325077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, виктор сухоруков, алексей балабанов, московский драматический театр имени а. с. пушкина, знаменитости, звезды, театр имени е. вахтангова