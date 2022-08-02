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Китай призвал конференцию ДНЯО обсудить вызовы, исходящие от AUKUS
Китай призвал конференцию ДНЯО обсудить вызовы, исходящие от AUKUS - РИА Новости, 02.08.2022
Китай призвал конференцию ДНЯО обсудить вызовы, исходящие от AUKUS
Глава делегации КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг призвал участников мероприятия тщательно обсудить вызовы, исходящие от военного партнерства Австралии,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T23:28
2022-08-02T23:28
2022-08-02T23:28
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ООН, 2 авг – РИА Новости. Глава делегации КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг призвал участников мероприятия тщательно обсудить вызовы, исходящие от военного партнерства Австралии, США и Великобритании AUKUS.По его словам, "Обзорная конференция должна провести интенсивные дискуссии об эффекте от такого партнерства во всех аспектах, в том числе в смысле вызовов системе гарантий безопасности МАГАТЭ".
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в мире, магатэ, aukus, сша, великобритания, австралия, китай
Китай призвал конференцию ДНЯО обсудить вызовы, исходящие от AUKUS
Китай призвал обсудить вызовы, исходящие от военного партнерства Австралии, США и Британии