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Китай призвал конференцию ДНЯО обсудить вызовы, исходящие от AUKUS - РИА Новости, 02.08.2022
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Китай призвал конференцию ДНЯО обсудить вызовы, исходящие от AUKUS
Китай призвал конференцию ДНЯО обсудить вызовы, исходящие от AUKUS - РИА Новости, 02.08.2022
Китай призвал конференцию ДНЯО обсудить вызовы, исходящие от AUKUS
Глава делегации КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг призвал участников мероприятия тщательно обсудить вызовы, исходящие от военного партнерства Австралии,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T23:28
2022-08-02T23:28
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ООН, 2 авг – РИА Новости. Глава делегации КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг призвал участников мероприятия тщательно обсудить вызовы, исходящие от военного партнерства Австралии, США и Великобритании AUKUS.По его словам, "Обзорная конференция должна провести интенсивные дискуссии об эффекте от такого партнерства во всех аспектах, в том числе в смысле вызовов системе гарантий безопасности МАГАТЭ".
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в мире, магатэ, aukus, сша, великобритания, австралия, китай
23:28 02.08.2022
 
Китай призвал конференцию ДНЯО обсудить вызовы, исходящие от AUKUS

Китай призвал обсудить вызовы, исходящие от военного партнерства Австралии, США и Британии

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая. Архивное фото
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ООН, 2 авг – РИА Новости. Глава делегации КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг призвал участников мероприятия тщательно обсудить вызовы, исходящие от военного партнерства Австралии, США и Великобритании AUKUS.
"Сотрудничество между США, Великобританией и Австралией по ядерным субмаринам представляет серьезные риски в сфере ядерного распространения, что противоречит целям и задачам ДНЯО", - сказал Фу Цонг.
По его словам, "Обзорная конференция должна провести интенсивные дискуссии об эффекте от такого партнерства во всех аспектах, в том числе в смысле вызовов системе гарантий безопасности МАГАТЭ".
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В миреМАГАТЭAUKUSСШАВеликобританияАвстралияКитай
 
 
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