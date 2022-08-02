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Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда - РИА Новости, 02.08.2022
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Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда
Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда - РИА Новости, 02.08.2022
Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда
Таиланд с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), официальное... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T06:05
2022-08-02T11:09
в мире
таиланд
бангкок
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Таиланд с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), официальное приглашение вышлют в ближайшее время, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.Посол добавил, что визит российского лидера в Таиланд станет памятным событием в рамках 125-летия установления дипломатических отношений, которые страны отмечают в этом году.Саммит АТЭС пройдет в Бангкоке в ноябре. В этом году председательство на форуме осуществляет Таиланд. В 2023-м оно перейдет к США.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, таиланд, бангкок, россия, владимир путин, атэс
06:05 02.08.2022 (обновлено: 11:09 02.08.2022)
 
Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда

Посол Таиланда Вонгсинсават заявил о желании Бангкока видеть Путина на саммите АТЭС

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Таиланд с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), официальное приглашение вышлют в ближайшее время, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.
"В 2003 году президент Российской Федерации Владимир Путин принимал участие в саммите АТЭС в Таиланде. Вот, спустя 19 лет, снова пришло время его проводить. Мы очень ждем, что президент Путин снова приедет на саммит. Наш премьер-министр уже организовал соответствующую работу по приглашению лидеров, уверен, что официальное приглашение скоро вышлют. Мы очень ждем президента Путина снова в Таиланде", — отметил Вонгсинсават.
Посол добавил, что визит российского лидера в Таиланд станет памятным событием в рамках 125-летия установления дипломатических отношений, которые страны отмечают в этом году.
Саммит АТЭС пройдет в Бангкоке в ноябре. В этом году председательство на форуме осуществляет Таиланд. В 2023-м оно перейдет к США.
Читайте полный текст интервью >>
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В миреТаиландБангкокРоссияВладимир ПутинАТЭС
 
 
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