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Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда
Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда - РИА Новости, 02.08.2022
Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда
Таиланд с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), официальное... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T06:05
2022-08-02T06:05
2022-08-02T11:09
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Таиланд с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), официальное приглашение вышлют в ближайшее время, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.Посол добавил, что визит российского лидера в Таиланд станет памятным событием в рамках 125-летия установления дипломатических отношений, которые страны отмечают в этом году.Саммит АТЭС пройдет в Бангкоке в ноябре. В этом году председательство на форуме осуществляет Таиланд. В 2023-м оно перейдет к США.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, таиланд, бангкок, россия, владимир путин, атэс
06:05 02.08.2022 (обновлено: 11:09 02.08.2022)
Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда
Посол Таиланда Вонгсинсават заявил о желании Бангкока видеть Путина на саммите АТЭС