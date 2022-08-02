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Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда

Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда - РИА Новости, 02.08.2022

Бангкок очень ждет участия Путина в саммите АТЭС, сообщил посол Таиланда

Таиланд с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), официальное... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T06:05

2022-08-02T06:05

2022-08-02T11:09

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Таиланд с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), официальное приглашение вышлют в ближайшее время, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.Посол добавил, что визит российского лидера в Таиланд станет памятным событием в рамках 125-летия установления дипломатических отношений, которые страны отмечают в этом году.Саммит АТЭС пройдет в Бангкоке в ноябре. В этом году председательство на форуме осуществляет Таиланд. В 2023-м оно перейдет к США.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220730/politika-1805866939.html

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в мире, таиланд, бангкок, россия, владимир путин, атэс