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Россия отвергла обвинения в "использовании Запорожской АЭС в качестве базы" - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/aes-1806557775.html
Россия отвергла обвинения в "использовании Запорожской АЭС в качестве базы"
Россия отвергла обвинения в "использовании Запорожской АЭС в качестве базы" - РИА Новости, 02.08.2022
Россия отвергла обвинения в "использовании Запорожской АЭС в качестве базы"
Россия полностью отвергает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, говорится в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T02:28
2022-08-02T03:33
россия
запорожская аэс
энтони блинкен
специальная военная операция на украине
украина
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ООН, 2 авг — РИА Новости. Россия полностью отвергает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО."Мы полностью отвергаем подобные обвинения. Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции", — подчеркивает российская сторона.В комментарии российской делегации, опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН, говорится, что на Запорожской АЭС нет вооруженных формирований России за исключением ограниченного числа военных, необходимого для ее охраны.В комментарии отмечается, что за последние месяцы вооруженные формирования Украины совершили ряд провокаций с использованием беспилотных летательных аппаратов, в том числе поставленных государствами НАТО, с целью нарушить нормальное функционирование станции, а также запугать ее персонал, подорвать безопасность АЭС и в конечном счете создать угрозу ядерной катастрофы.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.Украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.
https://ria.ru/20220802/aes-1806556278.html
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россия, запорожская аэс, энтони блинкен, украина
02:28 02.08.2022 (обновлено: 03:33 02.08.2022)
 
Россия отвергла обвинения в "использовании Запорожской АЭС в качестве базы"

Россия отвергла обвинения Блинкена в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 2 авг — РИА Новости. Россия полностью отвергает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО.
"В заявлении главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена в ходе 10-й Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы", — сказано в комментарии.
"Мы полностью отвергаем подобные обвинения. Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции", — подчеркивает российская сторона.
В комментарии российской делегации, опубликованном на сайте постпредства РФ при ООН, говорится, что на Запорожской АЭС нет вооруженных формирований России за исключением ограниченного числа военных, необходимого для ее охраны.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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В комментарии отмечается, что за последние месяцы вооруженные формирования Украины совершили ряд провокаций с использованием беспилотных летательных аппаратов, в том числе поставленных государствами НАТО, с целью нарушить нормальное функционирование станции, а также запугать ее персонал, подорвать безопасность АЭС и в конечном счете создать угрозу ядерной катастрофы.
"Об этом мы, в частности, заявляли на заседании Совета Безопасности ООН 29 июля. Подобные шаги делаются Киевом при полной поддержке США и других западных государств", — отмечает делегация.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская АЭСЭнтони БлинкенУкраина
 
 
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