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Водителям рассказали, какие детали нельзя менять в машине - РИА Новости, 01.08.2022
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Водителям рассказали, какие детали нельзя менять в машине
Водителям рассказали, какие детали нельзя менять в машине - РИА Новости, 01.08.2022
Водителям рассказали, какие детали нельзя менять в машине
Колеса, бамперы, зеркала и все прочее, что может отделиться от машины в момент аварии, с учетом скорости может превратиться в “боевой снаряд”. Поэтому все эти... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T02:15
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общество
авто
гибдд мвд рф
юрий бибилов
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Колеса, бамперы, зеркала и все прочее, что может отделиться от машины в момент аварии, с учетом скорости может превратиться в “боевой снаряд”. Поэтому все эти элементы должны быть сертифицированы, а многие доработки автомобиля запрещены законом, рассказал агентству “Прайм” технический специалист Московского Политеха Юрий Бибилов.Запрещено, к примеру, самовольно менять бампер — только с сертификацией соответствующих структур и при условии регистрации в ГИБДД.Нельзя также менять внутреннее убранство машины — руль, сиденья и т.п. Все они разрабатываются с учетом безопасности для водителя и пассажиров, пояснил Бибилов.Все изменения колес вне разрешенных производителем параметров, могут влиять на норму выбросов. Если у них будет другой диаметр, цикл нагрузки двигателя меняются, а это означает как минимум погрешности в работе спидометра, что напрямую влияет на безопасность движения, указал эксперт.
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общество, авто, гибдд мвд рф, юрий бибилов
02:15 01.08.2022
 
Водителям рассказали, какие детали нельзя менять в машине

Эксперт Бибилов предупредил о запрете на самовольную замену бампера, фар и зеркал в авто

© РИА Новости / Александр КряжевРемонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Колеса, бамперы, зеркала и все прочее, что может отделиться от машины в момент аварии, с учетом скорости может превратиться в “боевой снаряд”. Поэтому все эти элементы должны быть сертифицированы, а многие доработки автомобиля запрещены законом, рассказал агентству “Прайм” технический специалист Московского Политеха Юрий Бибилов.
Запрещено, к примеру, самовольно менять бампер — только с сертификацией соответствующих структур и при условии регистрации в ГИБДД.
"Дело в том, что бампер изготавливают из ударопрочного пластика, который не колется, не имеет острых кромок. То же самое относится к стеклам, зеркалам, стеклам фар", — передает агентство со ссылкой на эксперта.
Нельзя также менять внутреннее убранство машины — руль, сиденья и т.п. Все они разрабатываются с учетом безопасности для водителя и пассажиров, пояснил Бибилов.
Все изменения колес вне разрешенных производителем параметров, могут влиять на норму выбросов. Если у них будет другой диаметр, цикл нагрузки двигателя меняются, а это означает как минимум погрешности в работе спидометра, что напрямую влияет на безопасность движения, указал эксперт.
Ремонт - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 01:15
Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины
 
ОбществоАвтоГИБДД МВД РФЮрий Бибилов
 
 
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