https://ria.ru/20220801/zapert-1806011152.html

Водителям рассказали, какие детали нельзя менять в машине

Водителям рассказали, какие детали нельзя менять в машине - РИА Новости, 01.08.2022

Водителям рассказали, какие детали нельзя менять в машине

Колеса, бамперы, зеркала и все прочее, что может отделиться от машины в момент аварии, с учетом скорости может превратиться в “боевой снаряд”. Поэтому все эти... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T02:15

2022-08-01T02:15

2022-08-01T02:15

общество

авто

гибдд мвд рф

юрий бибилов

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Колеса, бамперы, зеркала и все прочее, что может отделиться от машины в момент аварии, с учетом скорости может превратиться в “боевой снаряд”. Поэтому все эти элементы должны быть сертифицированы, а многие доработки автомобиля запрещены законом, рассказал агентству “Прайм” технический специалист Московского Политеха Юрий Бибилов.Запрещено, к примеру, самовольно менять бампер — только с сертификацией соответствующих структур и при условии регистрации в ГИБДД.Нельзя также менять внутреннее убранство машины — руль, сиденья и т.п. Все они разрабатываются с учетом безопасности для водителя и пассажиров, пояснил Бибилов.Все изменения колес вне разрешенных производителем параметров, могут влиять на норму выбросов. Если у них будет другой диаметр, цикл нагрузки двигателя меняются, а это означает как минимум погрешности в работе спидометра, что напрямую влияет на безопасность движения, указал эксперт.

https://ria.ru/20220725/shtraf-1804438634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, гибдд мвд рф, юрий бибилов