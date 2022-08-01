Водителям рассказали, какие детали нельзя менять в машине
Эксперт Бибилов предупредил о запрете на самовольную замену бампера, фар и зеркал в авто
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Колеса, бамперы, зеркала и все прочее, что может отделиться от машины в момент аварии, с учетом скорости может превратиться в “боевой снаряд”. Поэтому все эти элементы должны быть сертифицированы, а многие доработки автомобиля запрещены законом, рассказал агентству “Прайм” технический специалист Московского Политеха Юрий Бибилов.
Запрещено, к примеру, самовольно менять бампер — только с сертификацией соответствующих структур и при условии регистрации в ГИБДД.
"Дело в том, что бампер изготавливают из ударопрочного пластика, который не колется, не имеет острых кромок. То же самое относится к стеклам, зеркалам, стеклам фар", — передает агентство со ссылкой на эксперта.
Нельзя также менять внутреннее убранство машины — руль, сиденья и т.п. Все они разрабатываются с учетом безопасности для водителя и пассажиров, пояснил Бибилов.
Все изменения колес вне разрешенных производителем параметров, могут влиять на норму выбросов. Если у них будет другой диаметр, цикл нагрузки двигателя меняются, а это означает как минимум погрешности в работе спидометра, что напрямую влияет на безопасность движения, указал эксперт.