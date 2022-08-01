В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" открыли новые ясли
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиЯсли детского сада №152 в Иванове
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
ИВАНОВО, 1 авг – РИА Новости. Стартовал прием детей в новые ясли детского сада №152 в Иванове, построенные в рамках национального проекта "Демография", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Для размещения яслей построили отдельный корпус. Здесь три группы, которые могут посещать 57 малышей в возрасте от полутора до трех лет. В группах оборудованы развивающие зоны, установлены игровые комплексы, травмобезопасная мебель. Сейчас новые ясли уже посещают восемь ребят", – сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что строительство корпуса для ясельных групп в детском саду №152 началось в 2020 году. На эти цели привлекли средства областного бюджета в размере 70,94 миллиона рублей и средства местного бюджета в размере 3,7 миллиона рублей.
Помимо новых ясельных групп, в детсаде №152 за счет местного бюджета оборудовали современный пищеблок. Также на территории полностью обновлены прогулочные зоны: установлены красивые беседки, игровое оборудование и колясочные, на детских площадках уложено сетчатое покрытие.
Ранее в этом году два новых детских сада достроили в Кохме, также продолжается строительство дошкольного учреждения на улице 1-я Камвольная в Иванове.
"Для размещения яслей построили отдельный корпус. Здесь три группы, которые могут посещать 57 малышей в возрасте от полутора до трех лет. В группах оборудованы развивающие зоны, установлены игровые комплексы, травмобезопасная мебель. Сейчас новые ясли уже посещают восемь ребят", – сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что строительство корпуса для ясельных групп в детском саду №152 началось в 2020 году. На эти цели привлекли средства областного бюджета в размере 70,94 миллиона рублей и средства местного бюджета в размере 3,7 миллиона рублей.
Помимо новых ясельных групп, в детсаде №152 за счет местного бюджета оборудовали современный пищеблок. Также на территории полностью обновлены прогулочные зоны: установлены красивые беседки, игровое оборудование и колясочные, на детских площадках уложено сетчатое покрытие.
Ранее в этом году два новых детских сада достроили в Кохме, также продолжается строительство дошкольного учреждения на улице 1-я Камвольная в Иванове.