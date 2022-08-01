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В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" открыли новые ясли - РИА Новости, 01.08.2022
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В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" открыли новые ясли
В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" открыли новые ясли - РИА Новости, 01.08.2022
В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" открыли новые ясли
Стартовал прием детей в новые ясли детского сада №152 в Иванове, построенные в рамках национального проекта "Демография", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:45
2022-08-01T13:45
ивановская область
ивановская область
общество
дети
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ИВАНОВО, 1 авг – РИА Новости. Стартовал прием детей в новые ясли детского сада №152 в Иванове, построенные в рамках национального проекта "Демография", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Для размещения яслей построили отдельный корпус. Здесь три группы, которые могут посещать 57 малышей в возрасте от полутора до трех лет. В группах оборудованы развивающие зоны, установлены игровые комплексы, травмобезопасная мебель. Сейчас новые ясли уже посещают восемь ребят", – сказал собеседник агентства.Он напомнил, что строительство корпуса для ясельных групп в детском саду №152 началось в 2020 году. На эти цели привлекли средства областного бюджета в размере 70,94 миллиона рублей и средства местного бюджета в размере 3,7 миллиона рублей.Помимо новых ясельных групп, в детсаде №152 за счет местного бюджета оборудовали современный пищеблок. Также на территории полностью обновлены прогулочные зоны: установлены красивые беседки, игровое оборудование и колясочные, на детских площадках уложено сетчатое покрытие.Ранее в этом году два новых детских сада достроили в Кохме, также продолжается строительство дошкольного учреждения на улице 1-я Камвольная в Иванове.
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ивановская область, общество, дети
13:45 01.08.2022
 

В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" открыли новые ясли

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиЯсли детского сада №152 в Иванове
Ясли детского сада №152 в Иванове - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 1 авг – РИА Новости. Стартовал прием детей в новые ясли детского сада №152 в Иванове, построенные в рамках национального проекта "Демография", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Для размещения яслей построили отдельный корпус. Здесь три группы, которые могут посещать 57 малышей в возрасте от полутора до трех лет. В группах оборудованы развивающие зоны, установлены игровые комплексы, травмобезопасная мебель. Сейчас новые ясли уже посещают восемь ребят", – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что строительство корпуса для ясельных групп в детском саду №152 началось в 2020 году. На эти цели привлекли средства областного бюджета в размере 70,94 миллиона рублей и средства местного бюджета в размере 3,7 миллиона рублей.

Помимо новых ясельных групп, в детсаде №152 за счет местного бюджета оборудовали современный пищеблок. Также на территории полностью обновлены прогулочные зоны: установлены красивые беседки, игровое оборудование и колясочные, на детских площадках уложено сетчатое покрытие.

Ранее в этом году два новых детских сада достроили в Кохме, также продолжается строительство дошкольного учреждения на улице 1-я Камвольная в Иванове.
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