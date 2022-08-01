https://ria.ru/20220801/yasli-1806412603.html

В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" открыли новые ясли

В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" открыли новые ясли - РИА Новости, 01.08.2022

В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" открыли новые ясли

Стартовал прием детей в новые ясли детского сада №152 в Иванове, построенные в рамках национального проекта "Демография", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:45

2022-08-01T13:45

2022-08-01T13:45

ивановская область

ивановская область

общество

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806406820_0:5:1251:709_1920x0_80_0_0_6504162fffe7c02a6abcaa2a2d172e78.jpg

ИВАНОВО, 1 авг – РИА Новости. Стартовал прием детей в новые ясли детского сада №152 в Иванове, построенные в рамках национального проекта "Демография", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Для размещения яслей построили отдельный корпус. Здесь три группы, которые могут посещать 57 малышей в возрасте от полутора до трех лет. В группах оборудованы развивающие зоны, установлены игровые комплексы, травмобезопасная мебель. Сейчас новые ясли уже посещают восемь ребят", – сказал собеседник агентства.Он напомнил, что строительство корпуса для ясельных групп в детском саду №152 началось в 2020 году. На эти цели привлекли средства областного бюджета в размере 70,94 миллиона рублей и средства местного бюджета в размере 3,7 миллиона рублей.Помимо новых ясельных групп, в детсаде №152 за счет местного бюджета оборудовали современный пищеблок. Также на территории полностью обновлены прогулочные зоны: установлены красивые беседки, игровое оборудование и колясочные, на детских площадках уложено сетчатое покрытие.Ранее в этом году два новых детских сада достроили в Кохме, также продолжается строительство дошкольного учреждения на улице 1-я Камвольная в Иванове.

https://ria.ru/20220728/ekonomika-1805520600.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, общество, дети