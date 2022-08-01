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"Яблоко" опровергло слухи о планируемом закрытии партии
"Яблоко" опровергло слухи о планируемом закрытии партии - РИА Новости, 01.08.2022
"Яблоко" опровергло слухи о планируемом закрытии партии
В партии "Яблоко" назвали спекуляциями и вбросами сообщения о ее скором закрытии. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:24
2022-08-01T11:24
2022-08-01T11:57
политика
яблоко
игорь яковлев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В партии "Яблоко" назвали спекуляциями и вбросами сообщения о ее скором закрытии. Так там прокомментировали появившиеся в Telegram-каналах публикации о том, что "Яблоко" уже на этой неделе может оказаться под запретом и что его лидер Григорий Явлинский может закрыть партию в обмен на пожизненный пост сенатора.Глава пресс-службы партии Игорь Яковлев заявил РИА Новости, что само "Яблоко" ликвидироваться не планирует."Решение о ликвидации партии принимают не в партии. В ней такого решения принимать не будут, не собираются", — сказал он.По словам Яковлева, все подобные сообщения — только слухи."Это все довольно частые в последние время спекуляции анонимных Telegram-каналов, которым нет никакого доверия. <...> Вбросы на то и рассчитаны, чтобы, комментируя их на официальном уровне, придавать им совсем другой статус и значение", — заключил глава пресс-службы.Ранее сообщалось, что в этом году "Яблоко" намерено выставить своих кандидатов на муниципальных выборах в двух регионах. Единый день голосования пройдет в России 11 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, яблоко, игорь яковлев
11:24 01.08.2022 (обновлено: 11:57 01.08.2022)
"Яблоко" опровергло слухи о планируемом закрытии партии
"Яблоко" заявило, что не собирается закрываться, несмотря на "спекуляции" в Telegram
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В партии "Яблоко" назвали спекуляциями и вбросами сообщения о ее скором закрытии.
Так там прокомментировали появившиеся в Telegram-каналах публикации о том, что "Яблоко" уже на этой неделе может оказаться под запретом и что его лидер Григорий Явлинский
может закрыть партию в обмен на пожизненный пост сенатора.
Глава пресс-службы партии Игорь Яковлев заявил РИА Новости, что само "Яблоко
" ликвидироваться не планирует.
"Решение о ликвидации партии принимают не в партии. В ней такого решения принимать не будут, не собираются", — сказал он.
По словам Яковлева, все подобные сообщения — только слухи.
"Это все довольно частые в последние время спекуляции анонимных Telegram-каналов, которым нет никакого доверия. <...> Вбросы на то и рассчитаны, чтобы, комментируя их на официальном уровне, придавать им совсем другой статус и значение", — заключил глава пресс-службы.
Ранее сообщалось, что в этом году "Яблоко" намерено выставить своих кандидатов на муниципальных выборах в двух регионах. Единый день голосования пройдет в России
11 сентября.