https://ria.ru/20220801/yabloko-1806353093.html

"Яблоко" опровергло слухи о планируемом закрытии партии

"Яблоко" опровергло слухи о планируемом закрытии партии - РИА Новости, 01.08.2022

"Яблоко" опровергло слухи о планируемом закрытии партии

В партии "Яблоко" назвали спекуляциями и вбросами сообщения о ее скором закрытии. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:24

2022-08-01T11:24

2022-08-01T11:57

политика

яблоко

игорь яковлев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804200604_0:46:3078:1777_1920x0_80_0_0_4b2ac3e36be4e240867cb245671ed6c3.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В партии "Яблоко" назвали спекуляциями и вбросами сообщения о ее скором закрытии. Так там прокомментировали появившиеся в Telegram-каналах публикации о том, что "Яблоко" уже на этой неделе может оказаться под запретом и что его лидер Григорий Явлинский может закрыть партию в обмен на пожизненный пост сенатора.Глава пресс-службы партии Игорь Яковлев заявил РИА Новости, что само "Яблоко" ликвидироваться не планирует."Решение о ликвидации партии принимают не в партии. В ней такого решения принимать не будут, не собираются", — сказал он.По словам Яковлева, все подобные сообщения — только слухи."Это все довольно частые в последние время спекуляции анонимных Telegram-каналов, которым нет никакого доверия. <...> Вбросы на то и рассчитаны, чтобы, комментируя их на официальном уровне, придавать им совсем другой статус и значение", — заключил глава пресс-службы.Ранее сообщалось, что в этом году "Яблоко" намерено выставить своих кандидатов на муниципальных выборах в двух регионах. Единый день голосования пройдет в России 11 сентября.

https://ria.ru/20220711/mitingi-1801710418.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, яблоко, игорь яковлев