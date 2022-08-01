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Китайцы восхитились ответом Путина Западу - РИА Новости, 01.08.2022
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Китайцы восхитились ответом Путина Западу
Китайцы восхитились ответом Путина Западу - РИА Новости, 01.08.2022
Китайцы восхитились ответом Путина Западу
Читатели китайского портала "Гуаньча" пришли в восторг после заявления президента России Владимира Путина о том, что российский флот скоро получит гиперзвуковые РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:33
2022-08-01T16:13
безопасность
владимир путин
россия
москва
сша
китай
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" пришли в восторг после заявления президента России Владимира Путина о том, что российский флот скоро получит гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон".По их мнению, ракета-убийца "Циркон" — мечта многих стран."Российская гиперзвуковая крылатая ракета палубного базирования "Циркон" очень крутая! Ее будут применять против мощных авианосных боевых групп противника! США, берегитесь", — написал один из пользователей."Путин заявил, что Россия готова обеспечивать защиту своих морских границ любыми средствами. После такого заявления никто не должен осмеливаться заходить в российские воды", — отметил guan_16584778621255."Да, если он сказал, что есть такое оружие, значит, оно есть. Мы не можем конкурировать с Москвой. Россия всегда была и будет на первом месте в области вооружений", — согласился другой комментатор."Размер ракеты небольшой, но она — мечта многих стран", — заметил еще один читатель"Китай и Россия должны стоять плечом к плечу, ведь за нами все народы третьего мира", — согласился пятый комментатор."Я смотрел парад российского флота на Неве. Русские восхитительны", — поделился впечатлениями guan_16306327802804.Накануне в Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад, посвященный 326-й годовщине создания российского флота. Путин выступил на нем с речью, в которой заявил, что Россия готова обеспечивать защиту своих морских границ всеми средствами, а военно-морской флот ответит на любое нарушение ее суверенитета и свобод. Кроме того, он сообщил, что ракета "Циркон" через несколько месяцев поступит на вооружение, первым кораблем, который ее получит, будет фрегат "Адмирал Горшков".
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безопасность, владимир путин, россия, москва, сша, китай, в мире
15:33 01.08.2022 (обновлено: 16:13 01.08.2022)
 
Китайцы восхитились ответом Путина Западу

Читатели Гуаньча пришли в восторг от слов Путина о кораблях ВМФ России с "Цирконами"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин на главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота Российской Федерации
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин на главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин на главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" пришли в восторг после заявления президента России Владимира Путина о том, что российский флот скоро получит гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон".
По их мнению, ракета-убийца "Циркон" — мечта многих стран.
"Российская гиперзвуковая крылатая ракета палубного базирования "Циркон" очень крутая! Ее будут применять против мощных авианосных боевых групп противника! США, берегитесь", — написал один из пользователей.
"Путин заявил, что Россия готова обеспечивать защиту своих морских границ любыми средствами. После такого заявления никто не должен осмеливаться заходить в российские воды", — отметил guan_16584778621255.
"Да, если он сказал, что есть такое оружие, значит, оно есть. Мы не можем конкурировать с Москвой. Россия всегда была и будет на первом месте в области вооружений", — согласился другой комментатор.
"Размер ракеты небольшой, но она — мечта многих стран", — заметил еще один читатель
"Китай и Россия должны стоять плечом к плечу, ведь за нами все народы третьего мира", — согласился пятый комментатор.
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"Я смотрел парад российского флота на Неве. Русские восхитительны", — поделился впечатлениями guan_16306327802804.

"Россия движется в правильном направлении", — заключили читатели.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад, посвященный 326-й годовщине создания российского флота. Путин выступил на нем с речью, в которой заявил, что Россия готова обеспечивать защиту своих морских границ всеми средствами, а военно-морской флот ответит на любое нарушение ее суверенитета и свобод. Кроме того, он сообщил, что ракета "Циркон" через несколько месяцев поступит на вооружение, первым кораблем, который ее получит, будет фрегат "Адмирал Горшков".
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