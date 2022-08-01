https://ria.ru/20220801/vmf-1806448343.html

Китайцы восхитились ответом Путина Западу

Китайцы восхитились ответом Путина Западу - РИА Новости, 01.08.2022

Китайцы восхитились ответом Путина Западу

Читатели китайского портала "Гуаньча" пришли в восторг после заявления президента России Владимира Путина о том, что российский флот скоро получит гиперзвуковые РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:33

2022-08-01T15:33

2022-08-01T16:13

безопасность

владимир путин

россия

москва

сша

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806189294_0:323:3064:2047_1920x0_80_0_0_1a4e24754d9bd3b66ed61a1074c01a5a.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" пришли в восторг после заявления президента России Владимира Путина о том, что российский флот скоро получит гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон".По их мнению, ракета-убийца "Циркон" — мечта многих стран."Российская гиперзвуковая крылатая ракета палубного базирования "Циркон" очень крутая! Ее будут применять против мощных авианосных боевых групп противника! США, берегитесь", — написал один из пользователей."Путин заявил, что Россия готова обеспечивать защиту своих морских границ любыми средствами. После такого заявления никто не должен осмеливаться заходить в российские воды", — отметил guan_16584778621255."Да, если он сказал, что есть такое оружие, значит, оно есть. Мы не можем конкурировать с Москвой. Россия всегда была и будет на первом месте в области вооружений", — согласился другой комментатор."Размер ракеты небольшой, но она — мечта многих стран", — заметил еще один читатель"Китай и Россия должны стоять плечом к плечу, ведь за нами все народы третьего мира", — согласился пятый комментатор."Я смотрел парад российского флота на Неве. Русские восхитительны", — поделился впечатлениями guan_16306327802804.Накануне в Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад, посвященный 326-й годовщине создания российского флота. Путин выступил на нем с речью, в которой заявил, что Россия готова обеспечивать защиту своих морских границ всеми средствами, а военно-морской флот ответит на любое нарушение ее суверенитета и свобод. Кроме того, он сообщил, что ракета "Циркон" через несколько месяцев поступит на вооружение, первым кораблем, который ее получит, будет фрегат "Адмирал Горшков".

https://radiosputnik.ria.ru/20220731/tsirkon-1806220673.html

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

россия

москва

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, владимир путин, россия, москва, сша, китай, в мире