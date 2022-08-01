https://ria.ru/20220801/ukraina-1806370771.html

Никто из россиян за месяц не получил украинскую визу, заявили в Киеве

Никто из россиян за месяц не получил украинскую визу, заявили в Киеве - РИА Новости, 01.08.2022

Никто из россиян за месяц не получил украинскую визу, заявили в Киеве

Представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что за месяц действия введенного Киевом визового режима с Россией 80 россиян... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:02

2022-08-01T12:02

2022-08-01T13:07

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что за месяц действия введенного Киевом визового режима с Россией 80 россиян подали заявку на получение украинской визы, однако еще ни один из них ее не получил.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре."На протяжении этого месяца, по имеющейся у меня информации, около 80 граждан Российской Федерации подали информацию для получения визы, однако ни один из них не получил еще визы и, собственно, пересечь границу при условии наличия визы никто из них не мог", - сказал Демченко в эфире телеканала "Украина 24".Ранее он отмечал, что "даже наличие такой визы не дает права гражданам Российской Федерации беспрепятственно пересечь границу на въезд, поскольку они должны отвечать и другим условиям пересечения границы, которые определены нашим (украинским) законодательством". Среди таких условий Демченко назвал отсутствие запрета на въезд на Украину, также, по его словам, необходимо будет иметь при себе "надлежащее финансовое обеспечение" и подтвердить цели визита.

https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, новости - туризм