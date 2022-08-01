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Сербское СМИ получило угрозы в адрес Вучича с требованием признать Косово

Сербское СМИ получило угрозы в адрес Вучича с требованием признать Косово - РИА Новости, 01.08.2022

Сербское СМИ получило угрозы в адрес Вучича с требованием признать Косово

Сербское массовое издание "Вечерне новости" заявило, что получило электронное письмо с угрозами лично президенту Александру Вучичу и стране с требованием... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T00:58

2022-08-01T00:58

2022-08-01T01:02

в мире

сербия

косово

александр вучич

косовска-митровица

альбин курти

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Сербское массовое издание "Вечерне новости" заявило, что получило электронное письмо с угрозами лично президенту Александру Вучичу и стране с требованием признать независимость самопровозглашенной республики Косово.В северной части Косовска-Митровицы после 18.00 (19.00 мск) в воскресенье зазвучали сирены воздушной тревоги, на Севере Косово сербы строят баррикады на проверенных за последние годы узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются. Косовские албанцы массово собираются в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.Полиция самопровозглашенной республики Косово вечером заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников в ходе напряженности на севере края, пострадавших нет. По данным местных СМИ на баррикадах в районе КПП "Ярине" травмирован в ходе инцидента один местный серб, он доставлен в клинический центр Косовска-Митровица.Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича и официальный Белград в напряженности на севере края. Вучич прибыл вечером в воскресенье в генштаб в свете напряженности на севере Косово и Метохии."На каждом мосту в Белграде установлено взрывное устройство. Дом Александр Вучича будет сожжен и расстрелян. Мои требования — признание независимости Косово. Если мои требования не будут выполнены, каждый мост в Белграде упадет в Дунай", — цитирует издание письмо, которое также содержит угрозы в адрес семьи и детей Вучича.Полиция самопровозглашенной республики Косово стягивает дополнительные силы на север края. В соцсетях распространяется видео движения бронированных джипов косовской полиции, движущихся на север в районе Вучитрна и других населенных пунктов.Ранее полиция самопровозглашенной республики Косово закрыла административную линию для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" на севере края из-за блокады трасс по направлению к КПП и призвало граждан использовать другие пункты перехода.По данным местных СМИ перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода "Ярине" распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово "Сербия победит".Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220801/nato-1806302916.html

https://ria.ru/20220801/eskalatsiya-1806302562.html

сербия

косово

косовска-митровица

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в мире, сербия, косово, александр вучич, косовска-митровица, альбин курти, обострение ситуации на границе косово и сербии