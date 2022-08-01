https://ria.ru/20220801/terrorizm-1806309644.html
В МИД сообщили о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США
В МИД сообщили о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США - РИА Новости, 01.08.2022
В МИД сообщили о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США
США и Евросоюз под надуманными предлогами заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T03:47
2022-08-01T03:47
2022-08-01T03:49
в мире
россия
сша
евросоюз
владимир тарабрин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США и Евросоюз под надуманными предлогами заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин.Тарабрин напомнил, что Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене, не смотря на их пользу для обеих сторон."Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине", — добавил он.Последний раунд консультаций с ЕС по контртерроризму состоялся в октябре 2019 года, уточнил он."Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема", — заключил Тарабрин.
https://ria.ru/20220731/ssha-1806259624.html
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в мире, россия, сша, евросоюз, владимир тарабрин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
03:47 01.08.2022 (обновлено: 03:49 01.08.2022)
В МИД сообщили о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США
В МИД сообщили о заморозке со стороны США и Евросоюза диалога по борьбе с терроризмом
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США и Евросоюз под надуманными предлогами заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин.
"Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено", — сказал он.
Тарабрин напомнил, что Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России
и США
, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене
, не смотря на их пользу для обеих сторон.
"Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине", — добавил он.
Последний раунд консультаций с ЕС по контртерроризму состоялся в октябре 2019 года, уточнил он.
"Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема", — заключил Тарабрин.