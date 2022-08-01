https://ria.ru/20220801/terrorizm-1806309644.html

В МИД сообщили о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США

В МИД сообщили о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США - РИА Новости, 01.08.2022

В МИД сообщили о заморозке диалога по контртерроризму со стороны США

США и Евросоюз под надуманными предлогами заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T03:47

2022-08-01T03:47

2022-08-01T03:49

в мире

россия

сша

евросоюз

владимир тарабрин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США и Евросоюз под надуманными предлогами заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин.Тарабрин напомнил, что Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене, не смотря на их пользу для обеих сторон."Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине", — добавил он.Последний раунд консультаций с ЕС по контртерроризму состоялся в октябре 2019 года, уточнил он."Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема", — заключил Тарабрин.

https://ria.ru/20220731/ssha-1806259624.html

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в мире, россия, сша, евросоюз, владимир тарабрин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)