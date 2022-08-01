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Владимир Тарабрин: сотрудничество по антитеррору должно быть "всепогодным"

Владимир Тарабрин: сотрудничество по антитеррору должно быть "всепогодным" - РИА Новости, 01.08.2022

Владимир Тарабрин: сотрудничество по антитеррору должно быть "всепогодным"

Москва внимательно следит за действиями Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях на востоке Украины, заявил специальный... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:00

2022-08-01T10:00

2022-08-01T10:00

интервью - авторы

интервью

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

владимир тарабрин

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Москва внимательно следит за действиями Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях на востоке Украины, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, директор Департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин. В интервью РИА Новости он рассказал, как ситуация вокруг Украины отразились на международном сотрудничестве по борьбе с терроризмом, о попытках отдельных стран исключить Россию из профильных организаций, а также о том, какие новые вызовы в сфере безопасности появились в последние годы.– Как реализуется сотрудничество России и США в сфере антитеррора, прежде всего, в области обмена информацией? Можно ли ожидать консультаций по антитеррористической проблематике с Вашингтоном в обозримой перспективе? И остались ли каналы связи по этой теме с Брюсселем? Повлияла ли нынешняя ситуация вокруг Украины на сотрудничество в борьбе с международным терроризмом на площадке ООН?– Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено. Как вы помните, Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене и были полезны для обеих сторон. Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине. Последний раунд российско-есовских консультаций по контртерроризму состоялся в октябре 2019 года. Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема.Конечно, нынешняя ситуация вокруг Украины отразилась и на межгосударственном взаимодействии в борьбе с терроризмом в рамках совместной работы в ООН, которой принадлежит центральная и координирующая роль в этом вопросе. Все более очевидны попытки западников политизировать вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также подменить их такими второстепенными в данном контексте темами, как гендер и права человека. В условиях противостояния с Западом продвижение российских принципиальных подходов к антитеррору во Всемирной организации, в устав которой заложено суверенное равенство стран, приобретает еще большее значение. В числе наших установок на данном направлении – необходимость опоры антитеррористического сотрудничества на выработанную международно-правовую базу; признание ведущей роли государств и их компетентных органов в борьбе с терроризмом; недопустимость использования данной проблематики, как и самих террористических группировок, в качестве инструмента геополитики и вмешательства во внутренние дела, дестабилизации "неугодных" Западу режимов.При этом нашей принципиальной позицией является то, что международное сотрудничество в антитерроре является объективной необходимостью для всех стран, должно быть "всепогодным" и не подверженным сиюминутной геополитической конъюнктуре.– Имеется ли уже какая-либо официальная информация по количеству боевиков, которые попадают в Россию с территории Украины для совершения диверсионно-подрывной деятельности? Как Москва намерена противодействовать вербовке Украиной боевиков "Исламского государства"* и других террористических организаций? Планирует ли российская сторона включать данный вопрос в повестку дня профильных международных контактов? Как осуществляется деятельность Международного банка данных по противодействию терроризму?– Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима. В этот процесс вовлечены не только неправительственные организации, но и дипломатические представительства Украины за рубежом. В контактах с зарубежными коллегами в двустороннем формате, а также на площадке ООН и других международных организаций регулярно обращаем внимание на то, что данная порочная практика Киева противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях и иным профильным международно-правовым инструментам, а также внутреннему законодательству Украины и государств, гражданами которых эти боевики являются.При этом подчеркиваем, что иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности. Конечно, подобная ситуация нас беспокоит, и поэтому мы активно поднимаем данный вопрос в рамках наших международных контактов, настаиваем на недопустимости подобной практики и будем твердо делать это и дальше.Что касается функционирования Международного банка данных по противодействию терроризму, то следует отметить, что он был создан аппаратом Национального антитеррористического комитета в рамках реализации договоренностей, достигнутых на III, IV и V совещаниях руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ России. Это действительно весьма эффективный формат межгосударственного взаимодействия по линии компетентных органов, предназначенный для обеспечения их информационного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, поддержки аналитической деятельности по оценке и реагированию на террористические угрозы, а также для использования в научно-исследовательских целях. Этот механизм сотрудничества значительно ускоряет процесс обмена сведениями о разыскиваемых террористах, помогает координировать работу по выявлению схем и каналов финансирования террористической деятельности и источников материальной поддержки международных террористических организаций. Хотел бы подчеркнуть, что к работе Международного банка данных уже подключились спецслужбы из десятков государств, а также целого ряда международных структур.– Какие регионы могут представлять на данный момент наибольшую террористическую угрозу международному сообществу? Где может вспыхнуть "новый Афганистан"? Есть ли риски, что продовольственный кризис в Африке приведет к росту угрозы терроризма на континенте?– География международного терроризма за последний десяток лет не сильно изменилась. Наибольшая террористическая угроза в глобальном контексте продолжает исходить от международных террористических организаций "Исламское государство Ирака и Леванта"* (ИГИЛ*) и "Аль-Каида"*, а также связанных с ними экстремистских группировок, орудующих преимущественно на Ближнем Востоке, в Африке, в Южной и Юго-Восточной Азии.Особенно обеспокоены развитием ситуации в области безопасности в Африке. По нашему мнению, сегодня первоочередным вопросом повестки дня для стран этого континента является предотвращение консолидации там террористов всех мастей и недопущение возникновения "халифата в версии 2.0". Наша общая задача – предотвратить такое развитие событий. Однако вынуждены с сожалением констатировать, что противостоять данной угрозе приходится в условиях, когда предпосылки для этого в некоторых уголках региона уже созданы. В связи с сохраняющейся нерешенностью социально-экономических проблем и обнищанием населения в ряде стран террористы расширяют пропагандистскую и вербовочную работу, ведущую к радикализации населения. В периферийных районах предпринимаются попытки заместить центральную власть в предоставлении госуслуг, в том числе в сфере здравоохранения, что выглядело особо вызывающе в период пандемии. Все это, вкупе с легким доступом к стрелковому оружию, безусловно, только усугубляет обстановку.– Интернет все чаще используется для распространения запрещенных веществ. Учитывается ли данная тенденция в профильных контактах России с партнерами, в том числе в рамках ЕАЭС? Прорабатываются ли какие-либо меры реагирования?– Данная тематика является в настоящее время одной из самых актуальных в сфере борьбы с наркотиками. Делегация Российской Федерации предлагала на 65-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая прошла в марте 2022 года, проект резолюции "Укрепление международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием наркодоходов с использованием информационных и коммуникационных технологий", который был заблокирован странами коллективного Запада в контексте развязанной ими на сессии русофобской истерии. Активно продвигаем российские наработки на этом направлении в диалоге с нашими ближайшими партнёрами, при этом их круг не ограничивается форматом ЕАЭС.В апреле в рамках ШОС проведены семинар по актуальным вопросам противодействия новым вызовам и угрозам, исходящим от использования в сетевом наркобизнесе криминальных схем на основе IT-ресурсов и электронных платежных инструментов, включая виртуальные активы, а также тренинг по обмену опытом в противодействии распространению новых психоактивных веществ и наркотиков с использованием сети Интернет и почтовых отправлений. С учетом большого интереса к этой проблематике планируем распространить наш опыт и на другие площадки. Данная тема уже включена в планы подготовки антинаркотических кадров государств Центральной Азии, осуществляемой по двусторонней линии и в рамках российского содействия под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности.– Повлияла ли текущая ситуация в мире на международное сотрудничество в области борьбы с организованной преступностью? Известно, что Украина и Великобритания совершали попытки исключить Россию из Интерпола, однако они не увенчались успехом. С чем это связано? Пытаются ли исключить Россию из других профильных организаций?– Действительно, западные страны не оставляют попыток подорвать сугубо предметный характер работы межгосударственных антикриминальных структур. В первую очередь это касается Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Звучат призывы ограничить российской стороне возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников, скрывающихся от правосудия, и даже приостановить наше членство в этой организации. Они стремятся использовать полицейскую организацию исключительно в политических интересах, надавить на ее участников для того, чтобы перекрыть российским правоохранительным органам доступ к информационным ресурсам Интерпола. В результате таких безрассудных и ничем не обоснованных действий они ставят под угрозу основную цель, ради которой, собственно, и создавался Интерпол в 1923 году, – обеспечить объединение усилий национальных правоохранительных органов его государств-участников в борьбе с преступностью.Кроме того, подобные заходы западников подстегивают желание некоторых участников изменить устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство. В этом контексте особое значение принимает статья 3 устава организации, которая категорически запрещает ей каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характера.Ряд государств официально прекратил сотрудничество с нами в вопросах выдачи преступников в Россию и в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам. Например, если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено четыре отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте-июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам. Подобные деструктивные шаги несут только лишь вред международным усилиям в противодействии и профилактике преступности, ведут к резкому ухудшению криминогенной ситуации в целом. Единственный, кто будет в выигрыше от таких недальновидных и непродуманных шагов, – это криминал.В очередной раз хотели бы напомнить, что мы открыты для равноправного взаимовыгодного сотрудничества, а профессиональное взаимодействие как на площадке Интерпола, так и на двусторонней основе необходимо выстраивать вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры, преследуя главную цель – предотвратить противоправные деяния и привлекать преступников к ответственности.– Ранее в МИД России сообщали об идее создания специализированного органа ООН по противодействию морскому пиратству. Как продвигается данный процесс? По вашим оценкам, когда такой специализированный институт ООН будет создан, и возможно ли его формирование в текущих условиях?– Целесообразность создания специализированной универсальной структуры под эгидой ООН для решения всего спектра вопросов борьбы с морской преступностью в разных регионах была обозначена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на специальном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по вопросам морской безопасности в августе 2021 года. По нашим оценкам, во многих государствах наблюдаются реальные трудности, связанные с недостаточно слаженной координацией работы компетентных органов в этой области, поэтому запуск такого механизма в рамках ООН помог бы найти решение имеющихся национальных и региональных вопросов борьбы с морской преступностью. Кроме того, это позволило бы осуществлять более эффективный обмен накопленным опытом и полезными видами практики по противодействию подобного рода преступлениям (терроризм на море, морское пиратство, контрабанда наркотиков и оружия, торговля людьми и другие).В настоящее время мы находимся на этапе проработки концепции создания упомянутой структуры, в том числе с точки зрения ее встраивания в систему ООН. Считаем, что ее окончательное формирование будет напрямую зависеть от желания государств следовать сугубо практически ориентированным целям.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220722/ssha-1804121969.html

https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html

https://ria.ru/20220719/siriya-1803572521.html

https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html

https://ria.ru/20220717/zvonki-1802971821.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, владимир тарабрин