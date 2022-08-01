https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

Провокация Вашингтона грозит мировой войной

Провокация Вашингтона грозит мировой войной - РИА Новости, 01.08.2022

Провокация Вашингтона грозит мировой войной

Никогда ситуация вокруг Тайваня не была такой опасной. А ведь начиналась история эпохального противостояния КНР и США вполне невинно. В апреле Нэнси Пелоси —... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:00

2022-08-01T08:05

в мире

джо байден

мария захарова

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мид кнр

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Никогда ситуация вокруг Тайваня не была такой опасной. А ведь начиналась история эпохального противостояния КНР и США вполне невинно. В апреле Нэнси Пелоси — третье лицо в государстве, спикер конгресса США, старейший и влиятельнейший вождь демократов — внезапно захотела поехать на Тайвань. Просто как в песенке. "Нэнси хочет в Тайбэй, чики-чики-чики-та...""Но не летят туда сегодня самолеты", — урезонивал ее Белый дом. В смысле — не надо туда ездить, дорогая, это чревато. Высокие отношения США и КНР полны традиционных, но непроговариваемых этикетных формул. Согласно одной из них, высшие лица американского государства не ездят с официальными визитами в Тайбэй, признавая Тайвань частью "единого Китая". Американская риторика насчет "независимости" острова при этом никуда не девается. Обещать — не значит жениться.Единственный раз спикер американского конгресса (тогда им был Ньют Гингрич) посетил остров в апреле 1997 года. Пекин высказал свое раздражение, однако инцидент был скоро забыт: всего через три месяца Китай триумфально вернул в родную гавань Сянган — бывшую британскую колонию Гонконг. С тех пор американцы больше не пытались высаживать на Тайвань такие высокопоставленные десанты.В апреле у старой леди чрезвычайно вовремя обнаружили коронавирус, это дало Пелоси возможность и на Тайвань не полететь, и лицо сохранить. Но в июле демократическая долгожительница вновь вернулась к своему плану. Однако это был уже не 1997-й, и Пекин отреагировал с чрезвычайной и весьма наглядной жесткостью.МИД КНР заявил, что в случае визита Пелоси на Тайвань Пекин примет все меры для защиты государственного суверенитета и целостности страны. Министерство обороны пообещало бороться с островными сепаратистами "всеми способами" и быстренько организовало в Тайваньском проливе показательные учения ВМФ с боевыми стрельбами. Коротко и убедительно высказалась в своем официальном аккаунте 80-я армия НОАК: "Готовимся к войне".Месседж был таким прозрачным, что его понял даже Джо Байден. "Наши военные считают сегодня, что ехать на Тайвань — не очень хорошая идея", — предупредил он Пелоси. Однако спикер не стала отменять свой тур в Азию. В своем заявлении она не упомянула Тайвань в качестве цели визита, сказав, что посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.Однако никто не знает, что на уме у Пелоси на самом деле. Не прикажет ли она командиру своего спецборта совершить нечто вроде легендарного "разворота Примакова" и не попытается ли сесть в Тайбэе?На момент написания статьи ситуация такова. Пелоси летит в Азию. Корабли ВМФ Китая проводят боевые стрельбы и маневрирование в Тайваньском проливе. Несколько дней назад сюда же направился краса и гордость американского ВМФ — атомный авианосец Ronald Reagan во главе авианосного соединения. Президент Байден спрятался в бункере со своей любимой собакой — ну то есть официально заявлено, что он второй раз, едва вылечившись, подхватил коронавирус (да, так бывает, но очень редко), изолировался и будет "работать с документами".Военные аналитики КНР предположили, что Пекин может заблокировать воздушное пространство над Тайванем, выслать истребители на перехват Boeing, в котором летят Пелоси энд компани, принудительно посадить его. Задорное китайское издание Global Times пригрозило американцам "катастрофой". А бывший главред Global Times в своем аккаунте предложил вообще сбить самолет с Пелоси. Соцсеть его быстренько заблокировала, но осадок остался.Сегодня общественность напряженно наблюдает за полетом американского правительственного Boeing на специальном сайте, отслеживающем маршруты самолетов. Десятки тысяч гадают, куда полетит Пелоси и чем все это кончится."Сюрреалистический" этот полет (как назвала его Мария Захарова) выглядит, конечно, полным безумием. Раздражать Пекин, рисковать противостоянием с ядерной державой и ее двухмиллионной высокотехнологичной армией, провоцировать мировую войну? Зачем это все?Однако на самом деле спикер конгресса пытается реализовать план, который созрел у американских интервенционистов еще несколько лет назад, — сочинить сценарий "вторжения" Китая на Тайвань, осуществить провокацию и броситься на "защиту" острова. Каких только сценариев они не придумывали!Еще в сентябре 2020 года миллиардер и глава крупнейшего хедж-фонда, один из влиятельнейших людей мира (по мнению Bloomberg) Рэй Далио писал о необходимости для США срочно "защитить Тайвань, несмотря на всю кажущуюся нелогичность этого предприятия (и 75-процентную вероятность неудачи)". Олигарх напомнил, что Британия, не сумев "защитить" Суэцкий канал в 1956-м, окончательно потеряла статус империи. Для США таким Суэцким каналом может стать Тайвань. Потеряв остров, Вашингтон потеряет и свой статус, и поддержку союзников. Короче говоря, Акела промахнется.Слова Далио журнал Time процитировал сразу после бегства американцев из Афганистана. Из сегодняшнего дня все выглядит так, что и слив Афганистана был запланирован, чтобы американские интервенционисты могли сосредоточиться на новых крупных целях — России и Китае.Осенью прошлого года американский истеблишмент просто помешался на двух идеях: "защищать" Украину и "защищать" Тайвань. Очевидно было, однако, что Боливар не снесет двоих. Цели попытались развести по времени.Сначала путем провокаций в Донбассе добиться реакции от России. Потом быстренько ее разгромить и переключиться на Китай. Если сразу победить не удастся, включить санкции (о согласованности заранее говорит их совершенно невероятный объем, это ж сколько бумаг надо было подписать). Добиться сноса законного правительства, ослабления, а то и раздробления страны, а потом уже заняться Китаем.Стоит ли говорить, что все пошло не по плану? Союзные войска планомерно зачищают Украину от неонацистов, экономика России выдержала санкционный удар, а люди сплотились и массово поддержали спецоперацию, понимая, что это единственное спасение из тупика, в который нас пытались загнать "партнеры".По этому же плану предполагалось начать "спасать" Тайвань в апреле и успешно "спасти" его к ноябрьским выборам. Американцы отвлеклись бы от внутренних проблем и проголосовали бы за демпартию. Именно тогда Пелоси, словно птица счастья, собралась лететь в Тайбэй. Но всем этим хотелкам мешала Украина. Дела там шли все хуже и хуже. Воевать на два фронта было невозможно, и спецоперацию с Тайванем отложили до лета.Однако и тут Москва поломала все хитрые планы. Союзные войска еще дальше продвинулись на бывшей Украине. Американские поставки оружия привели только к тому, что украинцы либо теряют его в ходе боевых действий, либо тупо перепродают. Американские наемники в массовом порядке подвергаются денацификации. Американские граждане с ужасом смотрят на цифры инфляции: антироссийские санкции ударили по ним сильнее, чем по россиянам.Тем не менее провокация на Тайване оставалась в расписании американских политиков, и вот Пелоси летит в его направлении. На поддержку ей выдвинулось авианосное соединение. Для Пекина были заранее приготовлены и экономические санкции: крупнейшим китайским компаниям типа Alibaba пригрозили делистингом на американском рынке ценных бумаг. На сегодня в черном списке на делистинг уже 159 китайских фирм.Пекину, таким образом, дали понять, что любое его действие, которое не понравится в Вашингтоне, приведет к жесточайшему экономическому ущербу. Причем для антикитайских санкций даже и предлога никакого придумывать не стали — их могут привести в действие просто так, в любой момент, когда потребуется Вашингтону.Интересно, что в апреле, когда все только начали говорить о возможном визите Пелоси на Тайвань, островной телеканал выпустил в эфир новость о начавшемся вторжении на остров армии Китая. "Коммунистические ракеты нанесли удар по Синьбэю (New Taipei City), порт Тайбэя взорван, инфраструктура и корабли разрушены", — сообщалось в бегущей строке. Можете представить себе панику тайваньцев.Нет, потом, конечно, руководство телеканала все опровергло, последовали какие-то неуклюжие объяснения — типа того, что это был сюжет про учения. Но, конечно, никто этим отговоркам не поверил.Все выглядит так, будто десант Пелоси — заранее спланированная спецоперация с целью спровоцировать Пекин на военные действия. Дальше все обречено разворачиваться по знакомому сценарию. Сначала попытка повоевать прокси-тайваньцами, потом жесточайшие санкции, нацеленные на то, чтобы разорить как можно больше рядовых китайцев. Информационная война с фейками, вбросами, откровенной ложью. Втягивание в эту историю европейцев — чтобы не смели торговать с Китаем. Наконец, попытка переворота, "майдана", нового Тяньаньмэня.Вот только получится ли у Вашингтона эта многоходовочка? Как-то сомнительно. В последнее время Акела промахивается с удручающей регулярностью.

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https://ria.ru/20220731/ssha-1806259624.html

https://ria.ru/20220731/ssha-1806205205.html

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