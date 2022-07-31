https://ria.ru/20220731/pelosi-1806173909.html
Пелоси рассказала о программе визита в Азию, не упомянув Тайвань
Пелоси рассказала о программе визита в Азию, не упомянув Тайвань - РИА Новости, 31.07.2022
Пелоси рассказала о программе визита в Азию, не упомянув Тайвань
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что во время азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о визите на Тайвань не РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:10
2022-07-31T09:10
2022-07-31T09:51
в мире
нэнси пелоси
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тайвань
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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что во время азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о визите на Тайвань не упомянула."В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем дальше продвигать наши общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление", — говорится в заявлении спикера.В делегацию входят также конгрессмены Грегори Микс, Марк Такано, Сьюзан Делбин, Раджа Кришнамурти и Энди Ким.Пелоси собиралась в азиатское турне еще в апреле, но тогда она внезапно заразилась коронавирусом и поездку пришлось отменить. Американские СМИ не исключали, что Пелоси посетит и Тайвань, но сама она отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности. По сведениям различных изданий, китайские дипломаты с апреля вели активную работу, чтобы донести до конгрессменов нежелательность их поездки на остров. В Пекине предупредили, что в случае визита Пелоси на Тайвань примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все последствия будут полностью нести США. Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует от США не вмешиваться в его внутренние дела. Вашингтон, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
https://ria.ru/20220730/pelosi-1806139082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань
09:10 31.07.2022 (обновлено: 09:51 31.07.2022)
Пелоси рассказала о программе визита в Азию, не упомянув Тайвань
Пелоси посетит Сингапур, Малайзию, Корею, Японию, о визите на Тайвань не сообщается
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила
, что во время азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о визите на Тайвань не упомянула.
"В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем дальше продвигать наши общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление", — говорится в заявлении спикера.
В делегацию входят также конгрессмены Грегори Микс, Марк Такано, Сьюзан Делбин, Раджа Кришнамурти и Энди Ким.
Пелоси собиралась в азиатское турне еще в апреле, но тогда она внезапно заразилась коронавирусом и поездку пришлось отменить.
Американские СМИ не исключали, что Пелоси посетит и Тайвань
, но сама она отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности. По сведениям различных изданий, китайские дипломаты с апреля вели активную работу, чтобы донести до конгрессменов нежелательность их поездки на остров.
В Пекине предупредили, что в случае визита Пелоси на Тайвань примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все последствия будут полностью нести США.
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине
. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует от США не вмешиваться в его внутренние дела. Вашингтон
, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.