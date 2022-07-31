https://ria.ru/20220731/pelosi-1806173909.html

Пелоси рассказала о программе визита в Азию, не упомянув Тайвань

Пелоси рассказала о программе визита в Азию, не упомянув Тайвань - РИА Новости, 31.07.2022

Пелоси рассказала о программе визита в Азию, не упомянув Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что во время азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о визите на Тайвань не РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T09:10

2022-07-31T09:10

2022-07-31T09:51

в мире

нэнси пелоси

сша

тайвань

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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что во время азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о визите на Тайвань не упомянула."В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем дальше продвигать наши общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление", — говорится в заявлении спикера.В делегацию входят также конгрессмены Грегори Микс, Марк Такано, Сьюзан Делбин, Раджа Кришнамурти и Энди Ким.Пелоси собиралась в азиатское турне еще в апреле, но тогда она внезапно заразилась коронавирусом и поездку пришлось отменить. Американские СМИ не исключали, что Пелоси посетит и Тайвань, но сама она отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности. По сведениям различных изданий, китайские дипломаты с апреля вели активную работу, чтобы донести до конгрессменов нежелательность их поездки на остров. В Пекине предупредили, что в случае визита Пелоси на Тайвань примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все последствия будут полностью нести США. Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует от США не вмешиваться в его внутренние дела. Вашингтон, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.

https://ria.ru/20220730/pelosi-1806139082.html

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань