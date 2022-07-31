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Пелоси рассказала о программе визита в Азию, не упомянув Тайвань - РИА Новости, 31.07.2022
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Пелоси рассказала о программе визита в Азию, не упомянув Тайвань
Пелоси рассказала о программе визита в Азию, не упомянув Тайвань - РИА Новости, 31.07.2022
Пелоси рассказала о программе визита в Азию, не упомянув Тайвань
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что во время азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о визите на Тайвань не РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:10
2022-07-31T09:51
в мире
нэнси пелоси
сша
тайвань
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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что во время азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о визите на Тайвань не упомянула."В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем дальше продвигать наши общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление", — говорится в заявлении спикера.В делегацию входят также конгрессмены Грегори Микс, Марк Такано, Сьюзан Делбин, Раджа Кришнамурти и Энди Ким.Пелоси собиралась в азиатское турне еще в апреле, но тогда она внезапно заразилась коронавирусом и поездку пришлось отменить. Американские СМИ не исключали, что Пелоси посетит и Тайвань, но сама она отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности. По сведениям различных изданий, китайские дипломаты с апреля вели активную работу, чтобы донести до конгрессменов нежелательность их поездки на остров. В Пекине предупредили, что в случае визита Пелоси на Тайвань примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все последствия будут полностью нести США. Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует от США не вмешиваться в его внутренние дела. Вашингтон, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
https://ria.ru/20220730/pelosi-1806139082.html
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в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань
09:10 31.07.2022 (обновлено: 09:51 31.07.2022)
 
Пелоси рассказала о программе визита в Азию, не упомянув Тайвань

Пелоси посетит Сингапур, Малайзию, Корею, Японию, о визите на Тайвань не сообщается

© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что во время азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о визите на Тайвань не упомянула.
"В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем дальше продвигать наши общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление", — говорится в заявлении спикера.
В делегацию входят также конгрессмены Грегори Микс, Марк Такано, Сьюзан Делбин, Раджа Кришнамурти и Энди Ким.
Пелоси собиралась в азиатское турне еще в апреле, но тогда она внезапно заразилась коронавирусом и поездку пришлось отменить.
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Американские СМИ не исключали, что Пелоси посетит и Тайвань, но сама она отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности. По сведениям различных изданий, китайские дипломаты с апреля вели активную работу, чтобы донести до конгрессменов нежелательность их поездки на остров.
В Пекине предупредили, что в случае визита Пелоси на Тайвань примут решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все последствия будут полностью нести США.
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует от США не вмешиваться в его внутренние дела. Вашингтон, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
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