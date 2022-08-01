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В Британии рассказали о "ссорах" Шольца и Макрона с Брюсселем из-за Путина - РИА Новости, 01.08.2022
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В Британии рассказали о "ссорах" Шольца и Макрона с Брюсселем из-за Путина
В Британии рассказали о "ссорах" Шольца и Макрона с Брюсселем из-за Путина - РИА Новости, 01.08.2022
В Британии рассказали о "ссорах" Шольца и Макрона с Брюсселем из-за Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут "ссориться" с Брюсселем в поисках нового диалога с... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T04:00
2022-08-01T04:00
в мире
владимир путин
урсула фон дер ляйен
украина
германия
еврокомиссия
россия
олаф шольц
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут "ссориться" с Брюсселем в поисках нового диалога с Владимиром Путиным, написал в статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей.Автор материала считает, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой.По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России."Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто "трещины", а реальные сигналы", — говорится в публикации.После начала военной спецоперации на Украине ЕС принял уже семь пакетов ограничительных мер в отношении России, включая эмбарго на уголь и нефть. В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220730/ispytanie-1806013948.html
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в мире, владимир путин, урсула фон дер ляйен, украина, германия, еврокомиссия, россия, олаф шольц, эммануэль макрон
04:00 01.08.2022
 
В Британии рассказали о "ссорах" Шольца и Макрона с Брюсселем из-за Путина

SC: Шольц и Макрон скоро начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с Путиным

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут "ссориться" с Брюсселем в поисках нового диалога с Владимиром Путиным, написал в статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей.
Автор материала считает, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой.
"Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным", — предположил Джей.
По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России.
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"Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто "трещины", а реальные сигналы", — говорится в публикации.
После начала военной спецоперации на Украине ЕС принял уже семь пакетов ограничительных мер в отношении России, включая эмбарго на уголь и нефть. В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенУкраинаГерманияЕврокомиссияРоссияОлаф ШольцЭммануэль Макрон
 
 
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