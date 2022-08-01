https://ria.ru/20220801/ssora-1806309774.html

В Британии рассказали о "ссорах" Шольца и Макрона с Брюсселем из-за Путина

В Британии рассказали о "ссорах" Шольца и Макрона с Брюсселем из-за Путина - РИА Новости, 01.08.2022

В Британии рассказали о "ссорах" Шольца и Макрона с Брюсселем из-за Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут "ссориться" с Брюсселем в поисках нового диалога с... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T04:00

2022-08-01T04:00

2022-08-01T04:00

в мире

владимир путин

урсула фон дер ляйен

украина

германия

еврокомиссия

россия

олаф шольц

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут "ссориться" с Брюсселем в поисках нового диалога с Владимиром Путиным, написал в статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей.Автор материала считает, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой.По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России."Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто "трещины", а реальные сигналы", — говорится в публикации.После начала военной спецоперации на Украине ЕС принял уже семь пакетов ограничительных мер в отношении России, включая эмбарго на уголь и нефть. В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220730/ispytanie-1806013948.html

https://ria.ru/20220728/dialog-1805585264.html

украина

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в мире, владимир путин, урсула фон дер ляйен, украина, германия, еврокомиссия, россия, олаф шольц, эммануэль макрон