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Сенатор не исключил поставок оружия Сербии, если Белград попросит об этом - РИА Новости, 01.08.2022
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Сенатор не исключил поставок оружия Сербии, если Белград попросит об этом
Сенатор не исключил поставок оружия Сербии, если Белград попросит об этом - РИА Новости, 01.08.2022
Сенатор не исключил поставок оружия Сербии, если Белград попросит об этом
В случае необходимости Россия может поставить Сербии какое-то вооружение, если Белград обратится за помощью к России, считает первый замглавы международного... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:13
2022-08-01T14:13
в мире
сербия
косово
россия
совет федерации рф
владимир джабаров
обострение ситуации на границе косово и сербии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В случае необходимости Россия может поставить Сербии какое-то вооружение, если Белград обратится за помощью к России, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Помощь может быть даже в случае необходимости поставки каких-то вооружений, если сербы к нам обратятся", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24", комментируя обострение ситуации в отношениях Сербии и Косово. Он подчеркнул, что сербы всегда поддерживали российских братьев. "Я думаю, надеюсь, что страна поддержит, если наше руководство примет решение об оказании Сербии посильной помощи, даже в случае необходимости по поставкам вооружений каких-то", - сказал политик. Вместе с тем, он выразил надежду, что "до этого дело не дойдет".По мнению Джабарова, обострение ситуации вокруг Сербии - это желание Запада отомстить президенту страны Александру Вучичу "за его жесткую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям". Кроме того, это "попытка втянуть нас в конфликт, для того чтобы нас ослабить", подчеркнул законодатель.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806374469.html
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в мире, сербия, косово, россия, совет федерации рф, владимир джабаров, обострение ситуации на границе косово и сербии
14:13 01.08.2022
 
Сенатор не исключил поставок оружия Сербии, если Белград попросит об этом

Сенатор Джабаров: Россия может поставить Сербии оружие, если Белград об этом попросит

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В случае необходимости Россия может поставить Сербии какое-то вооружение, если Белград обратится за помощью к России, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Помощь может быть даже в случае необходимости поставки каких-то вооружений, если сербы к нам обратятся", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24", комментируя обострение ситуации в отношениях Сербии и Косово. Он подчеркнул, что сербы всегда поддерживали российских братьев. "Я думаю, надеюсь, что страна поддержит, если наше руководство примет решение об оказании Сербии посильной помощи, даже в случае необходимости по поставкам вооружений каких-то", - сказал политик. Вместе с тем, он выразил надежду, что "до этого дело не дойдет".
Сотрудник полиции Косово на КПП Брняк - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:12
В Кремле выразили поддержку Белграду по ситуации с Косово
По мнению Джабарова, обострение ситуации вокруг Сербии - это желание Запада отомстить президенту страны Александру Вучичу "за его жесткую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям". Кроме того, это "попытка втянуть нас в конфликт, для того чтобы нас ослабить", подчеркнул законодатель.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
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В миреСербияКосовоРоссияСовет Федерации РФВладимир ДжабаровОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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