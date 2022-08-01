Сенатор не исключил поставок оружия Сербии, если Белград попросит об этом
Сенатор Джабаров: Россия может поставить Сербии оружие, если Белград об этом попросит
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В случае необходимости Россия может поставить Сербии какое-то вооружение, если Белград обратится за помощью к России, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Помощь может быть даже в случае необходимости поставки каких-то вооружений, если сербы к нам обратятся", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24", комментируя обострение ситуации в отношениях Сербии и Косово. Он подчеркнул, что сербы всегда поддерживали российских братьев. "Я думаю, надеюсь, что страна поддержит, если наше руководство примет решение об оказании Сербии посильной помощи, даже в случае необходимости по поставкам вооружений каких-то", - сказал политик. Вместе с тем, он выразил надежду, что "до этого дело не дойдет".
По мнению Джабарова, обострение ситуации вокруг Сербии - это желание Запада отомстить президенту страны Александру Вучичу "за его жесткую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям". Кроме того, это "попытка втянуть нас в конфликт, для того чтобы нас ослабить", подчеркнул законодатель.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.