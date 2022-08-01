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Сенатор пообещал непрямую помощь Белграду в случае обострения конфликта - РИА Новости, 01.08.2022
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Сенатор пообещал непрямую помощь Белграду в случае обострения конфликта
Сенатор пообещал непрямую помощь Белграду в случае обострения конфликта - РИА Новости, 01.08.2022
Сенатор пообещал непрямую помощь Белграду в случае обострения конфликта
В случае обострения ситуации между Сербией и Косово Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт, сказал РИА Новости в понедельник первый... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:44
2022-08-01T11:56
обострение ситуации на границе косово и сербии
в мире
косово
сербия
россия
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В случае обострения ситуации между Сербией и Косово Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт, сказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.На севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное."Это очень опасно, это центр Европы, и (все) может закончиться очень печально, потому что там (в Косово) стоят силы НАТО", - отметил Джабаров. Он полагает, что данная ситуация "может закончиться вооруженным конфликтом, и как только туда полезут страны НАТО, конечно, есть опасность, что будут втянуты другие страны, которые являются союзниками Сербии".Джабаров подчеркнул, что Россия "будет помогать (Белграду)". "Мы сами в конфликт, я думаю, не будем вступать. Но помощь сербам, конечно, если они обратятся, окажем. У нас есть договор о дружбе", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220801/vuchich-1806304288.html
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обострение ситуации на границе косово и сербии, в мире, косово, сербия, россия, совет федерации рф, владимир джабаров
11:44 01.08.2022 (обновлено: 11:56 01.08.2022)
 
Сенатор пообещал непрямую помощь Белграду в случае обострения конфликта

Сенатор Джабаров: при обострении Москва поможет Белграду без прямого вступления в конфликт

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В случае обострения ситуации между Сербией и Косово Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт, сказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
На севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное.
"Это очень опасно, это центр Европы, и (все) может закончиться очень печально, потому что там (в Косово) стоят силы НАТО", - отметил Джабаров. Он полагает, что данная ситуация "может закончиться вооруженным конфликтом, и как только туда полезут страны НАТО, конечно, есть опасность, что будут втянуты другие страны, которые являются союзниками Сербии".
Джабаров подчеркнул, что Россия "будет помогать (Белграду)". "Мы сами в конфликт, я думаю, не будем вступать. Но помощь сербам, конечно, если они обратятся, окажем. У нас есть договор о дружбе", - подчеркнул он.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 00:55
Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово
 
Обострение ситуации на границе Косово и СербииВ миреКосовоСербияРоссияСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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