https://ria.ru/20220801/serbiya-1806365692.html

Сенатор пообещал непрямую помощь Белграду в случае обострения конфликта

Сенатор пообещал непрямую помощь Белграду в случае обострения конфликта - РИА Новости, 01.08.2022

Сенатор пообещал непрямую помощь Белграду в случае обострения конфликта

В случае обострения ситуации между Сербией и Косово Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт, сказал РИА Новости в понедельник первый... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:44

2022-08-01T11:44

2022-08-01T11:56

обострение ситуации на границе косово и сербии

в мире

косово

сербия

россия

совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В случае обострения ситуации между Сербией и Косово Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт, сказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.На севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное."Это очень опасно, это центр Европы, и (все) может закончиться очень печально, потому что там (в Косово) стоят силы НАТО", - отметил Джабаров. Он полагает, что данная ситуация "может закончиться вооруженным конфликтом, и как только туда полезут страны НАТО, конечно, есть опасность, что будут втянуты другие страны, которые являются союзниками Сербии".Джабаров подчеркнул, что Россия "будет помогать (Белграду)". "Мы сами в конфликт, я думаю, не будем вступать. Но помощь сербам, конечно, если они обратятся, окажем. У нас есть договор о дружбе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220801/vuchich-1806304288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

обострение ситуации на границе косово и сербии, в мире, косово, сербия, россия, совет федерации рф, владимир джабаров