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Сенатор США призвал НАТО сократить расходы на поддержку Европы - РИА Новости, 01.08.2022
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Сенатор США призвал НАТО сократить расходы на поддержку Европы
Сенатор США призвал НАТО сократить расходы на поддержку Европы - РИА Новости, 01.08.2022
Сенатор США призвал НАТО сократить расходы на поддержку Европы
Соединенные Штаты должны уделять больше внимания "угрозе Китая" в Азии, в то время как Европе следует думать об увеличении военных расходов, а не о расширении... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:29
2022-08-01T23:35
в мире
европа
сша
нато
финляндия
китай
джош хоули
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты должны уделять больше внимания "угрозе Китая" в Азии, в то время как Европе следует думать об увеличении военных расходов, а не о расширении НАТО, написал в The National Interest сенатор-республиканец Джош Хоули."Расширение американских обязательств по обеспечению безопасности в Европе сейчас только ослабит США &lt;…&gt; Нам следует тратить меньше сил на Европу, потому что наш приоритет — Китай и Азия", — заявил Хоули.По мнению политика, Вашингтон не должен полностью отказываться от концепции присутствия альянса в Европе, однако европейские союзники должны брать больше инициативы в свои руки. В противном случае, США вынуждены выделять слишком много средств на безопасность и защиту Старого Света."Ресурсы США небезграничны. Уже сейчас мы тратим на оборону почти триллион долларов в год. И наши силы и без того распылены по всему миру", — добавил он.Финляндия и Швеция допустили возможность отказа от нейтрального статуса и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим государствам ускоренный процесс принятия в блок, а постпред США при НАТО Джулианн Смит выразила надежду на то, что решение о присоединении будет принято в ближайшие "месяцы и недели".В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия военного объединения не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, европа, сша, нато, финляндия, китай, джош хоули
19:29 01.08.2022 (обновлено: 23:35 01.08.2022)
 
Сенатор США призвал НАТО сократить расходы на поддержку Европы

Сенатор Хоули: США следует перенаправить силы из Европы в азиатский регион

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты должны уделять больше внимания "угрозе Китая" в Азии, в то время как Европе следует думать об увеличении военных расходов, а не о расширении НАТО, написал в The National Interest сенатор-республиканец Джош Хоули.
"Расширение американских обязательств по обеспечению безопасности в Европе сейчас только ослабит США <…> Нам следует тратить меньше сил на Европу, потому что наш приоритет — Китай и Азия", — заявил Хоули.
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По мнению политика, Вашингтон не должен полностью отказываться от концепции присутствия альянса в Европе, однако европейские союзники должны брать больше инициативы в свои руки. В противном случае, США вынуждены выделять слишком много средств на безопасность и защиту Старого Света.
"Ресурсы США небезграничны. Уже сейчас мы тратим на оборону почти триллион долларов в год. И наши силы и без того распылены по всему миру", — добавил он.
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Финляндия и Швеция допустили возможность отказа от нейтрального статуса и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим государствам ускоренный процесс принятия в блок, а постпред США при НАТО Джулианн Смит выразила надежду на то, что решение о присоединении будет принято в ближайшие "месяцы и недели".
В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия военного объединения не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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