https://ria.ru/20220801/senator-1806522075.html

Сенатор США призвал НАТО сократить расходы на поддержку Европы

Сенатор США призвал НАТО сократить расходы на поддержку Европы - РИА Новости, 01.08.2022

Сенатор США призвал НАТО сократить расходы на поддержку Европы

Соединенные Штаты должны уделять больше внимания "угрозе Китая" в Азии, в то время как Европе следует думать об увеличении военных расходов, а не о расширении... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:29

2022-08-01T19:29

2022-08-01T23:35

в мире

европа

сша

нато

финляндия

китай

джош хоули

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты должны уделять больше внимания "угрозе Китая" в Азии, в то время как Европе следует думать об увеличении военных расходов, а не о расширении НАТО, написал в The National Interest сенатор-республиканец Джош Хоули."Расширение американских обязательств по обеспечению безопасности в Европе сейчас только ослабит США <…> Нам следует тратить меньше сил на Европу, потому что наш приоритет — Китай и Азия", — заявил Хоули.По мнению политика, Вашингтон не должен полностью отказываться от концепции присутствия альянса в Европе, однако европейские союзники должны брать больше инициативы в свои руки. В противном случае, США вынуждены выделять слишком много средств на безопасность и защиту Старого Света."Ресурсы США небезграничны. Уже сейчас мы тратим на оборону почти триллион долларов в год. И наши силы и без того распылены по всему миру", — добавил он.Финляндия и Швеция допустили возможность отказа от нейтрального статуса и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим государствам ускоренный процесс принятия в блок, а постпред США при НАТО Джулианн Смит выразила надежду на то, что решение о присоединении будет принято в ближайшие "месяцы и недели".В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия военного объединения не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806520045.html

https://ria.ru/20220801/tramp-1806503700.html

https://ria.ru/20220730/amerika-1805980472.html

европа

сша

финляндия

китай

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, европа, сша, нато, финляндия, китай, джош хоули