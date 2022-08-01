19:29 01.08.2022 (обновлено: 23:35 01.08.2022)
Сенатор США призвал НАТО сократить расходы на поддержку Европы
Сенатор Хоули: США следует перенаправить силы из Европы в азиатский регион
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты должны уделять больше внимания "угрозе Китая" в Азии, в то время как Европе следует думать об увеличении военных расходов, а не о расширении НАТО, написал в The National Interest сенатор-республиканец Джош Хоули.
По мнению политика, Вашингтон не должен полностью отказываться от концепции присутствия альянса в Европе, однако европейские союзники должны брать больше инициативы в свои руки. В противном случае, США вынуждены выделять слишком много средств на безопасность и защиту Старого Света.
"Ресурсы США небезграничны. Уже сейчас мы тратим на оборону почти триллион долларов в год. И наши силы и без того распылены по всему миру", — добавил он.
Финляндия и Швеция допустили возможность отказа от нейтрального статуса и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим государствам ускоренный процесс принятия в блок, а постпред США при НАТО Джулианн Смит выразила надежду на то, что решение о присоединении будет принято в ближайшие "месяцы и недели".
В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия военного объединения не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
30 июля, 08:00Вашингтон пытается управлять Вселенной