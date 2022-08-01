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"Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов на юг России

"Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов на юг России - РИА Новости, 01.08.2022

"Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов на юг России

Рейсы на юг России отменили до 29 октября, сообщается на сайте перевозчика в понедельник. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:45

2022-08-01T15:45

2022-08-01T15:45

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Рейсы на юг России отменили до 29 октября, сообщается на сайте перевозчика в понедельник."Рейсы в/из аэропорты Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа отменены до 29 октября", - говорится в сообщении компании.При наличии авиабилетов в указанные аэропорты до 29 октября пассажирам предлагают переоформить билеты на ближайшие даты в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ и Москву, сказано в объявлении.

https://ria.ru/20220719/tury-1803386728.html

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краснодар, симферополь, анапа, россия, новости - туризм, туризм