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"Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов на юг России
"Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов на юг России - РИА Новости, 01.08.2022
"Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов на юг России
Рейсы на юг России отменили до 29 октября, сообщается на сайте перевозчика в понедельник. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:45
2022-08-01T15:45
2022-08-01T15:45
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Рейсы на юг России отменили до 29 октября, сообщается на сайте перевозчика в понедельник."Рейсы в/из аэропорты Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа отменены до 29 октября", - говорится в сообщении компании.При наличии авиабилетов в указанные аэропорты до 29 октября пассажирам предлагают переоформить билеты на ближайшие даты в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ и Москву, сказано в объявлении.
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краснодар, симферополь, анапа, россия, новости - туризм, туризм
"Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов на юг России
"Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов на юг России до 29 октября