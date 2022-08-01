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Послушать рок-оперу "Юнона и Авось" в Петербурге пришли 60 тысяч человек

Послушать рок-оперу "Юнона и Авось" в Петербурге пришли 60 тысяч человек - РИА Новости, 01.08.2022

Послушать рок-оперу "Юнона и Авось" в Петербурге пришли 60 тысяч человек

Шестьдесят тысяч человек посмотрели знаменитую рок-оперу "Юнона и Авось" на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга в День ВМФ, сообщил в понедельник... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:49

2022-08-01T17:49

2022-08-01T17:49

культура

александр маршал

валерия ланская

андрей вознесенский

санкт-петербург

россия

день военно-морского флота рф

опера

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Шестьдесят тысяч человек посмотрели знаменитую рок-оперу "Юнона и Авось" на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга в День ВМФ, сообщил в понедельник вице-губернатор города Борис Пиотровский."Шестьдесят тысяч человек вчера в честь Дня военно-морского флота слушали на Дворцовой площади легендарную рок-оперу "Юнона и Авось", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Концертное исполнение этой рок-оперы, где главные партии исполнили заслуженный артист России Александр Маршал, а также Валерия Ланская, известная по мюзиклам "Анна Каренина" и "Граф Монте-Кристо", стало главным культурным событием празднования Дня ВМФ в Петербурге.Премьера рок-оперы "Юнона и Авось" на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского в постановке режиссера Марка Захарова состоялась в июле 1981 года на сцене московского театра имени Ленинского комсомола, где "Юнона и Авось" исполняется и сейчас. Также она входит в постоянный репертуар еще нескольких российских театров, а в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского "Юнона и Авось" идет как рок-балет.

https://ria.ru/20220727/kino-1804089009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

александр маршал, валерия ланская, андрей вознесенский, санкт-петербург, россия, день военно-морского флота рф, опера