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Послушать рок-оперу "Юнона и Авось" в Петербурге пришли 60 тысяч человек
Послушать рок-оперу "Юнона и Авось" в Петербурге пришли 60 тысяч человек - РИА Новости, 01.08.2022
Послушать рок-оперу "Юнона и Авось" в Петербурге пришли 60 тысяч человек
Шестьдесят тысяч человек посмотрели знаменитую рок-оперу "Юнона и Авось" на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга в День ВМФ, сообщил в понедельник... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:49
2022-08-01T17:49
2022-08-01T17:49
культура
александр маршал
валерия ланская
андрей вознесенский
санкт-петербург
россия
день военно-морского флота рф
опера
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Шестьдесят тысяч человек посмотрели знаменитую рок-оперу "Юнона и Авось" на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга в День ВМФ, сообщил в понедельник вице-губернатор города Борис Пиотровский."Шестьдесят тысяч человек вчера в честь Дня военно-морского флота слушали на Дворцовой площади легендарную рок-оперу "Юнона и Авось", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Концертное исполнение этой рок-оперы, где главные партии исполнили заслуженный артист России Александр Маршал, а также Валерия Ланская, известная по мюзиклам "Анна Каренина" и "Граф Монте-Кристо", стало главным культурным событием празднования Дня ВМФ в Петербурге.Премьера рок-оперы "Юнона и Авось" на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского в постановке режиссера Марка Захарова состоялась в июле 1981 года на сцене московского театра имени Ленинского комсомола, где "Юнона и Авось" исполняется и сейчас. Также она входит в постоянный репертуар еще нескольких российских театров, а в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского "Юнона и Авось" идет как рок-балет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр маршал, валерия ланская, андрей вознесенский, санкт-петербург, россия, день военно-морского флота рф, опера
Послушать рок-оперу "Юнона и Авось" в Петербурге пришли 60 тысяч человек
Рок-оперу "Юнона и Авось" на Дворцовой площади Петербурга слушали 60 тысяч человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Шестьдесят тысяч человек посмотрели знаменитую рок-оперу "Юнона и Авось" на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга в День ВМФ, сообщил в понедельник вице-губернатор города Борис Пиотровский.
"Шестьдесят тысяч человек вчера в честь Дня военно-морского флота слушали на Дворцовой площади легендарную рок-оперу "Юнона и Авось", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Концертное исполнение этой рок-оперы, где главные партии исполнили заслуженный артист России Александр Маршал, а также Валерия Ланская, известная по мюзиклам "Анна Каренина" и "Граф Монте-Кристо", стало главным культурным событием празднования Дня ВМФ в Петербурге.
Премьера рок-оперы "Юнона и Авось" на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского в постановке режиссера Марка Захарова состоялась в июле 1981 года на сцене московского театра имени Ленинского комсомола, где "Юнона и Авось" исполняется и сейчас. Также она входит в постоянный репертуар еще нескольких российских театров, а в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского "Юнона и Авось" идет как рок-балет.