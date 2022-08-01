https://ria.ru/20220801/obstrely-1806528309.html

В Святогорской лавре от обстрелов ВСУ укрываются 600 человек

В Святогорской лавре от обстрелов ВСУ укрываются 600 человек - РИА Новости, 01.08.2022

В Святогорской лавре от обстрелов ВСУ укрываются 600 человек

В пещерах и подвалах Святогорской лавры от атак украинских войск укрываются около 400 мирных граждан из ближайших поселений, а также 200 монахов, рассказал РИА... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T20:04

2022-08-01T20:04

2022-08-01T20:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

волноваха

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806531532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ae20ca1f6e9a0309bebe3d2a255416f.jpg

Краснолиманский район, 1 авг — РИА Новости. В пещерах и подвалах Святогорской лавры от атак украинских войск укрываются около 400 мирных граждан из ближайших поселений, а также 200 монахов, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки вооруженных сил России "О" ("Отважные").По словам собеседника агентства, монахи и местные жители, среди которых около 50 детей, пытались найти в лавре убежище от обстрелов.Сообщается, что в монастыре в результате ударов ВСУ оказались серьезно повреждены корпуса и выбиты окна. Сейчас украинские боевики продолжают вести массированные обстрелы, не давая мирным гражданам покинуть монастырь, заявил военный, добавив, что вывести людей "пока не представляется возможным".В начале июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил об освобождении Святогорска. До 2003 года город назывался Славяногорск. Расположен в северной части Донецкой Народной Республики, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, находящийся под контролем российских военных. В Святогорске, на высоком берегу реки Северский Донец, расположен Успенский мужской монастырь, имеющий статус лавры.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

волноваха

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры Святогорской лавры, где укрываются от украинских обстрелов мирные жители В пещерах и подвалах Святогорской лавры в ДНР укрываются от украинских обстрелов около 400 мирных жителей из ближайших поселений, в том числе около 50 детей, и 200 монахов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. 2022-08-01T20:04 true PT3M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), волноваха, вооруженные силы рф, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины