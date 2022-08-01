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В Святогорской лавре от обстрелов ВСУ укрываются 600 человек - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/obstrely-1806528309.html
В Святогорской лавре от обстрелов ВСУ укрываются 600 человек
В Святогорской лавре от обстрелов ВСУ укрываются 600 человек - РИА Новости, 01.08.2022
В Святогорской лавре от обстрелов ВСУ укрываются 600 человек
В пещерах и подвалах Святогорской лавры от атак украинских войск укрываются около 400 мирных граждан из ближайших поселений, а также 200 монахов, рассказал РИА... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T20:04
2022-08-01T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
волноваха
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
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Краснолиманский район, 1 авг — РИА Новости. В пещерах и подвалах Святогорской лавры от атак украинских войск укрываются около 400 мирных граждан из ближайших поселений, а также 200 монахов, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки вооруженных сил России "О" ("Отважные").По словам собеседника агентства, монахи и местные жители, среди которых около 50 детей, пытались найти в лавре убежище от обстрелов.Сообщается, что в монастыре в результате ударов ВСУ оказались серьезно повреждены корпуса и выбиты окна. Сейчас украинские боевики продолжают вести массированные обстрелы, не давая мирным гражданам покинуть монастырь, заявил военный, добавив, что вывести людей "пока не представляется возможным".В начале июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил об освобождении Святогорска. До 2003 года город назывался Славяногорск. Расположен в северной части Донецкой Народной Республики, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, находящийся под контролем российских военных. В Святогорске, на высоком берегу реки Северский Донец, расположен Успенский мужской монастырь, имеющий статус лавры.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
волноваха
россия
украина
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Кадры Святогорской лавры, где укрываются от украинских обстрелов мирные жители
В пещерах и подвалах Святогорской лавры в ДНР укрываются от украинских обстрелов около 400 мирных жителей из ближайших поселений, в том числе около 50 детей, и 200 монахов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), волноваха, вооруженные силы рф, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
20:04 01.08.2022 (обновлено: 20:33 01.08.2022)
 
В Святогорской лавре от обстрелов ВСУ укрываются 600 человек

Военнослужащий ВС России: в Святогорской лавре от обстрелов ВСУ укрываются 600 человек

Читать ria.ru в
Краснолиманский район, 1 авг — РИА Новости. В пещерах и подвалах Святогорской лавры от атак украинских войск укрываются около 400 мирных граждан из ближайших поселений, а также 200 монахов, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки вооруженных сил России "О" ("Отважные").
По словам собеседника агентства, монахи и местные жители, среди которых около 50 детей, пытались найти в лавре убежище от обстрелов.
Сообщается, что в монастыре в результате ударов ВСУ оказались серьезно повреждены корпуса и выбиты окна.
Сейчас украинские боевики продолжают вести массированные обстрелы, не давая мирным гражданам покинуть монастырь, заявил военный, добавив, что вывести людей "пока не представляется возможным".
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 используется саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ для разминирования центральной улице Донецка
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Разминирование центральной улицы Донецка.

Разминирование центральной улицы Донецка
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В начале июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил об освобождении Святогорска. До 2003 года город назывался Славяногорск. Расположен в северной части Донецкой Народной Республики, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, находящийся под контролем российских военных. В Святогорске, на высоком берегу реки Северский Донец, расположен Успенский мужской монастырь, имеющий статус лавры.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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