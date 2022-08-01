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Командующий контингентом НАТО встретится с косовскими сербами, заявил Вучич - РИА Новости, 01.08.2022
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Командующий контингентом НАТО встретится с косовскими сербами, заявил Вучич
Командующий контингентом НАТО встретится с косовскими сербами, заявил Вучич - РИА Новости, 01.08.2022
Командующий контингентом НАТО встретится с косовскими сербами, заявил Вучич
Командующий контингентом НАТО в Косово и Метохии Ференц Каяри встретится в ночь на понедельник с представителями косовских сербов в свете обострения в Косово,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T01:08
2022-08-01T01:08
в мире
сербия
косово
косовска-митровица
нато
александр вучич
обострение ситуации на границе косово и сербии
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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Командующий контингентом НАТО в Косово и Метохии Ференц Каяри встретится в ночь на понедельник с представителями косовских сербов в свете обострения в Косово, заявил сербский президент Александр Вучич по телефону в эфире TV Pink.Вучич в ночь на понедельник посетил генштаб, где разговаривал с командованием армии Сербии в свете обострения в Косово."Начальник генштаба генерал Милан Мойсилович провел разговор с командующим KFOR (контингент НАТО в Косово. — Прим. ред.), важно, что разговор прошел в корректной атмосфере и профессионально. Обе стороны приняли на себя обязательства, прежде всего по обмену информацией, потому что было много ложных сообщений, дезинформации, и в полночь (1.00 мск) ожидаем разговор командующего KFOR в Косовска-Митровице с (главой партии "Сербский список") Гораном Ракичем и представителями сербов", — заявил Вучич.Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
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в мире, сербия, косово, косовска-митровица, нато, александр вучич, обострение ситуации на границе косово и сербии
01:08 01.08.2022
 
Командующий контингентом НАТО встретится с косовскими сербами, заявил Вучич

Вучич сообщил о ночной встрече командующего контингентом НАТО с косовскими сербами

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 авг — РИА Новости. Командующий контингентом НАТО в Косово и Метохии Ференц Каяри встретится в ночь на понедельник с представителями косовских сербов в свете обострения в Косово, заявил сербский президент Александр Вучич по телефону в эфире TV Pink.
Вучич в ночь на понедельник посетил генштаб, где разговаривал с командованием армии Сербии в свете обострения в Косово.
"Начальник генштаба генерал Милан Мойсилович провел разговор с командующим KFOR (контингент НАТО в Косово. — Прим. ред.), важно, что разговор прошел в корректной атмосфере и профессионально. Обе стороны приняли на себя обязательства, прежде всего по обмену информацией, потому что было много ложных сообщений, дезинформации, и в полночь (1.00 мск) ожидаем разговор командующего KFOR в Косовска-Митровице с (главой партии "Сербский список") Гораном Ракичем и представителями сербов", — заявил Вучич.
Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
00:34
Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии
 
В миреСербияКосовоКосовска-МитровицаНАТОАлександр ВучичОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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