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Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии - РИА Новости, 01.08.2022
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Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии
Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии - РИА Новости, 01.08.2022
Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии
Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) пригрозила вмешаться в случае "угрозы стабильности" в северной части непризнанной... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:34
2022-08-01T02:09
в мире
сербия
косово
нато
обострение ситуации на границе косово и сербии
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) пригрозила вмешаться в случае "угрозы стабильности" в северной части непризнанной республики.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами. До этого момента существовала временная договоренность заклеивать символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.Президент республики Вучич заявил, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами.В воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.В последствии власти непризнанного Косово решили отложить ограничение на въезд с сербскими номерами до 1 сентября. Вучич также заявил, что ожидает снижения напряженности в сложившейся ситуации, и подчеркнул, что Белград сделает для этого все возможное.Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220801/eskalatsiya-1806302562.html
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в мире, сербия, косово, нато, обострение ситуации на границе косово и сербии
00:34 01.08.2022 (обновлено: 02:09 01.08.2022)
 
Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии

Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на севере самопровозглашенного Косово

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) пригрозила вмешаться в случае "угрозы стабильности" в северной части непризнанной республики.
"Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой", — говорится в заявлении, распространенном миссией.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами. До этого момента существовала временная договоренность заклеивать символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Президент республики Вучич заявил, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами.
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В воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.
В последствии власти непризнанного Косово решили отложить ограничение на въезд с сербскими номерами до 1 сентября. Вучич также заявил, что ожидает снижения напряженности в сложившейся ситуации, и подчеркнул, что Белград сделает для этого все возможное.
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В миреСербияКосовоНАТООбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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