https://ria.ru/20220801/nato-1806302916.html
Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии
Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии - РИА Новости, 01.08.2022
Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии
Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) пригрозила вмешаться в случае "угрозы стабильности" в северной части непризнанной... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:34
2022-08-01T00:34
2022-08-01T02:09
в мире
сербия
косово
нато
обострение ситуации на границе косово и сербии
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) пригрозила вмешаться в случае "угрозы стабильности" в северной части непризнанной республики.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами. До этого момента существовала временная договоренность заклеивать символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.Президент республики Вучич заявил, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами.В воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.В последствии власти непризнанного Косово решили отложить ограничение на въезд с сербскими номерами до 1 сентября. Вучич также заявил, что ожидает снижения напряженности в сложившейся ситуации, и подчеркнул, что Белград сделает для этого все возможное.Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, нато, обострение ситуации на границе косово и сербии
00:34 01.08.2022 (обновлено: 02:09 01.08.2022)
Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии
Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на севере самопровозглашенного Косово
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) пригрозила вмешаться в случае "угрозы стабильности" в северной части непризнанной республики.
"Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово
остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО
внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой", — говорится в заявлении, распространенном миссией.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами. До этого момента существовала временная договоренность заклеивать символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Президент республики Вучич заявил, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами.
В воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.
В последствии власти непризнанного Косово решили
отложить ограничение на въезд с сербскими номерами до 1 сентября. Вучич также заявил, что ожидает снижения напряженности в сложившейся ситуации, и подчеркнул, что Белград сделает для этого все возможное.