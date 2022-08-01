https://ria.ru/20220801/nato-1806302916.html

Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии

Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии - РИА Новости, 01.08.2022

Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) пригрозила вмешаться в случае "угрозы стабильности" в северной части непризнанной... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T00:34

2022-08-01T00:34

2022-08-01T02:09

в мире

сербия

косово

нато

обострение ситуации на границе косово и сербии

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенном Косово (KFOR) пригрозила вмешаться в случае "угрозы стабильности" в северной части непризнанной республики.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами. До этого момента существовала временная договоренность заклеивать символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.Президент республики Вучич заявил, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами.В воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.В последствии власти непризнанного Косово решили отложить ограничение на въезд с сербскими номерами до 1 сентября. Вучич также заявил, что ожидает снижения напряженности в сложившейся ситуации, и подчеркнул, что Белград сделает для этого все возможное.Обострение ситуации на границе Косово и Сербии. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220801/eskalatsiya-1806302562.html

https://ria.ru/20220801/vuchich-1806304288.html

сербия

косово

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, сербия, косово, нато, обострение ситуации на границе косово и сербии