https://ria.ru/20220801/moskva-1806336425.html

В Москве стартовал фестиваль варенья

В Москве стартовал фестиваль варенья - РИА Новости, 01.08.2022

В Москве стартовал фестиваль варенья

Фестиваль "Московское варенье" открылся в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:08

2022-08-01T11:08

2022-08-01T13:03

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Фестиваль "Московское варенье" открылся в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник.Он отметил, что, кроме классики, есть много новинок – варенье из апельсина и инжира, из таежных сборов и шишек, с добавлением лаванды, уникальное лакомство из гречки, приготовленное по авторскому рецепту.По словам мэра, на фестивале можно попробовать овощные десерты, сладости из козьего молока, сливочную помадку, щербет с грецким орехом, солёную карамель с сосновыми шишками, полезные снэки, фруктовый сыр и многое другое. "Фестивальные площадки приглашают на мастер-классы – кулинарные, творческие, танцевальные, флористические, экологические", – уточнил Собянин.Мэр отметил, что впервые организованы открытые кулинарные шоу на офирах – специальных гриль-установках. Гости могут наблюдать за работой поваров и записать понравившиеся рецепты. За 10 дней фестиваля планируется провести более 150 таких увлекательных мероприятий.Еще одна новинка "Московского варенья" – открытые кинопоказы на 20 площадках. "Фестиваль пройдет до 7 августа. Приходите – будет вкусно, интересно и душевно", - заключил мэр.

https://ria.ru/20220113/stolitsy-1767293009.html

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Лана Баева

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