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В Москве стартовал фестиваль варенья - РИА Новости, 01.08.2022
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Туризм
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В Москве стартовал фестиваль варенья
В Москве стартовал фестиваль варенья - РИА Новости, 01.08.2022
В Москве стартовал фестиваль варенья
Фестиваль "Московское варенье" открылся в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:08
2022-08-01T13:03
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Фестиваль "Московское варенье" открылся в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник.Он отметил, что, кроме классики, есть много новинок – варенье из апельсина и инжира, из таежных сборов и шишек, с добавлением лаванды, уникальное лакомство из гречки, приготовленное по авторскому рецепту.По словам мэра, на фестивале можно попробовать овощные десерты, сладости из козьего молока, сливочную помадку, щербет с грецким орехом, солёную карамель с сосновыми шишками, полезные снэки, фруктовый сыр и многое другое. "Фестивальные площадки приглашают на мастер-классы – кулинарные, творческие, танцевальные, флористические, экологические", – уточнил Собянин.Мэр отметил, что впервые организованы открытые кулинарные шоу на офирах – специальных гриль-установках. Гости могут наблюдать за работой поваров и записать понравившиеся рецепты. За 10 дней фестиваля планируется провести более 150 таких увлекательных мероприятий.Еще одна новинка "Московского варенья" – открытые кинопоказы на 20 площадках. "Фестиваль пройдет до 7 августа. Приходите – будет вкусно, интересно и душевно", - заключил мэр.
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туризм, новости - туризм, туристы, москва, фестивали, куда поехать в выходные, куда сходить , сергей собянин
11:08 01.08.2022 (обновлено: 13:03 01.08.2022)
 
В Москве стартовал фестиваль варенья

Мэр столицы Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московское варенье"

© РИА Новости / Максим БлиновФестиваль "Московское варенье. Дары природы"
Фестиваль Московское варенье. Дары природы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Фестиваль "Московское варенье" открылся в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник.
"В столицу вернулся самый сладкий фестиваль – "Московское варенье. Возвращение легенды". В прежние годы он собирал миллионы москвичей и туристов. И вот сегодня по просьбе горожан вновь украшает московское лето. На 23 фестивальных площадках в центре города и жилых районах – настоящий праздник для любителей варенья. Производители и фермеры представили более 300 различных сортов. Их привезли из 20 регионов России", – рассказал Собянин.
Он отметил, что, кроме классики, есть много новинок – варенье из апельсина и инжира, из таежных сборов и шишек, с добавлением лаванды, уникальное лакомство из гречки, приготовленное по авторскому рецепту.
По словам мэра, на фестивале можно попробовать овощные десерты, сладости из козьего молока, сливочную помадку, щербет с грецким орехом, солёную карамель с сосновыми шишками, полезные снэки, фруктовый сыр и многое другое.
"Фестивальные площадки приглашают на мастер-классы – кулинарные, творческие, танцевальные, флористические, экологические", – уточнил Собянин.
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Мэр отметил, что впервые организованы открытые кулинарные шоу на офирах – специальных гриль-установках. Гости могут наблюдать за работой поваров и записать понравившиеся рецепты. За 10 дней фестиваля планируется провести более 150 таких увлекательных мероприятий.
Еще одна новинка "Московского варенья" – открытые кинопоказы на 20 площадках.
"Фестиваль пройдет до 7 августа. Приходите – будет вкусно, интересно и душевно", - заключил мэр.
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