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Кадыров призвал ЛДПР стать второй партией в России

Кадыров призвал ЛДПР стать второй партией в России - РИА Новости, 01.08.2022

Кадыров призвал ЛДПР стать второй партией в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров положительно оценил начинания нового лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, выразив уверенность, что она должна занять твердую позицию... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:15

2022-08-01T17:15

2022-08-01T17:36

политика

лдпр

леонид слуцкий (политик)

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

россия

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ГРОЗНЫЙ, 1 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров положительно оценил начинания нового лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, выразив уверенность, что она должна занять твердую позицию "партии номер два в России".Предыдущий лидер ЛДПР, основатель партии Владимир Жириновский скончался в апреле. После его смерти Слуцкий стал временно исполняющим обязанности руководителя фракции, а 18 мая возглавил ее."Встретился с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Он не в первый раз в республике. Помню, как Леонид Эдуардович посещал наш регион в самые тяжелые времена, сопровождал группу наблюдателей и вместе с Ахматом-Хаджи Кадыровым посещал избирательные участки... Леонид Эдуардович вдохнул в политический кейс партии новую жизнь и идеи. Я положительно оцениваю его начинания и поэтому уверен, что ЛДПР должна занять твердую позицию партии номер два в России", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что ЛДПР в Чечне до недавних пор не пользовалась популярностью, но с приходом нового лидера и новых целей появился смысл существенно изменить ситуацию. "Будем планомерно внедрять членов партии в Парламент ЧР и многие другие инстанции", - добавил он. "Будем только приветствовать присутствие членов партии в Парламенте ЧР и многих других инстанциях", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220407/zhirinovskiy-1782366791.html

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Кирилл Волков

политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, россия