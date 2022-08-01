17:15 01.08.2022 (обновлено: 17:36 01.08.2022)
Кадыров призвал ЛДПР стать второй партией в России
Кадыров считает, что ЛДПР должна занять твердую позицию партии номер два в России
Сторонники партии ЛДПР на первомайской демонстрации во Владивостоке. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 1 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров положительно оценил начинания нового лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, выразив уверенность, что она должна занять твердую позицию "партии номер два в России".
Предыдущий лидер ЛДПР, основатель партии Владимир Жириновский скончался в апреле. После его смерти Слуцкий стал временно исполняющим обязанности руководителя фракции, а 18 мая возглавил ее.
"Встретился с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Он не в первый раз в республике. Помню, как Леонид Эдуардович посещал наш регион в самые тяжелые времена, сопровождал группу наблюдателей и вместе с Ахматом-Хаджи Кадыровым посещал избирательные участки... Леонид Эдуардович вдохнул в политический кейс партии новую жизнь и идеи. Я положительно оцениваю его начинания и поэтому уверен, что ЛДПР должна занять твердую позицию партии номер два в России", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что ЛДПР в Чечне до недавних пор не пользовалась популярностью, но с приходом нового лидера и новых целей появился смысл существенно изменить ситуацию. "Будем планомерно внедрять членов партии в Парламент ЧР и многие другие инстанции", - добавил он. "Будем только приветствовать присутствие членов партии в Парламенте ЧР и многих других инстанциях", - подчеркнул он.