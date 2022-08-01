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Биография Дмитрия Крутого

Биография Дмитрия Крутого - РИА Новости, 01.08.2022

Биография Дмитрия Крутого

Белорусский государственный деятель Дмитрий Николаевич Крутой родился 10 января 1981 года в поселке городского типа Белыничи Могилевской области Белоруссии. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:17

2022-08-01T13:17

2022-08-01T13:17

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Белорусский государственный деятель Дмитрий Николаевич Крутой родился 10 января 1981 года в поселке городского типа Белыничи Могилевской области Белоруссии.В 2003 году окончил Белорусский государственный технологический университет. В 2004 году – аспирантуру этого же университета. В 2010 году окончил Академию управления при президенте Белоруссии. С августа по октябрь 2003 года – инженер кафедры экономики и управления на предприятиях химико-лесного комплекса Белорусского государственного технологического университета.В 2004-2006 годах – ведущий, главный экономист сектора организации оплаты труда и ценообразования управления экономики и инвестиций министерства лесного хозяйства.В 2006-2014 годах – заместитель начальника управления лесного комплекса главного управления агропромышленного и лесного комплексов министерства экономики, затем заместитель начальника главного управления агропромышленного и лесного комплексов – начальник управления лесного комплекса.В 2014 году был назначен заместителем министра экономики, в 2017 году – первым заместителем министра экономики.С августа 2018 года по декабрь 2019 года возглавлял министерство экономики Белоруссии.С декабря 2019 года по июнь 2020 года – первый заместителем премьер-министра Белоруссии.В мае 2020 года был назначен председателем Совета по развитию предпринимательства.С июня 2020 года занимал пост заместителя главы администрации президента Белоруссии.1 августа 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Российской Федерации и по совместительству полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете СНГ, специальным представителем Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, александр лукашенко, белоруссия, снг, одкб, россия, политика