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Лукашенко назначил нового посла в России

Лукашенко назначил нового посла в России - РИА Новости, 01.08.2022

Лукашенко назначил нового посла в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего замглавы своей администрации Дмитрия Крутого послом республики в РФ, передает госагентство Белта. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:40

2022-08-01T11:40

2022-08-01T11:47

белоруссия

россия

политика

александр лукашенко

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МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего замглавы своей администрации Дмитрия Крутого послом республики в РФ, передает госагентство Белта."Глава государства назначил: Крутого Дмитрия Николаевича - чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении агентства.Кроме того, Лукашенко назначил Максима Ермоловича заместителем главы администрации президента Белоруссии, Александра Кулика - министром лесного хозяйства, Владимира Боровикова - послом Белоруссии в Таиланде.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, политика, александр лукашенко