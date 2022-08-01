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Лукашенко назначил нового посла в России
Лукашенко назначил нового посла в России - РИА Новости, 01.08.2022
Лукашенко назначил нового посла в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего замглавы своей администрации Дмитрия Крутого послом республики в РФ, передает госагентство Белта. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:40
2022-08-01T11:40
2022-08-01T11:47
белоруссия
россия
политика
александр лукашенко
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МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего замглавы своей администрации Дмитрия Крутого послом республики в РФ, передает госагентство Белта."Глава государства назначил: Крутого Дмитрия Николаевича - чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении агентства.Кроме того, Лукашенко назначил Максима Ермоловича заместителем главы администрации президента Белоруссии, Александра Кулика - министром лесного хозяйства, Владимира Боровикова - послом Белоруссии в Таиланде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, политика, александр лукашенко
11:40 01.08.2022 (обновлено: 11:47 01.08.2022)
Лукашенко назначил нового посла в России
Лукашенко подписал указ о назначении Дмитрия Крутого новым послом в России