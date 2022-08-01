https://ria.ru/20220801/kompensatsii-1806479290.html
Тимофеев: 93% дольщиков получили компенсации по решениям о выплатах
Тимофеев: 93% дольщиков получили компенсации по решениям о выплатах - РИА Новости, 01.08.2022
Тимофеев: 93% дольщиков получили компенсации по решениям о выплатах
Около 40 тысяч человек - почти 93% всех дольщиков, кому положены выплаты по решениям набсовета Фонда развития территорий - получили денежные компенсации,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:05
2022-08-01T17:05
2022-08-01T17:05
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
общество
жилье
россия
обманутые дольщики в россии
дольщики
константин тимофеев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Около 40 тысяч человек - почти 93% всех дольщиков, кому положены выплаты по решениям набсовета Фонда развития территорий - получили денежные компенсации, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.Оставшиеся дольщики получат компенсации после проверки их документов фондом, после назначения старта выплат и обращения их в банк. "Специалисты нашего контакт-центра обзванивают дольщиков и информируют их о возможности обратиться за выплатами", - пояснил ТимофеевПо его словам, в перспективе обманутым дольщикам в России выплатят суммарно еще около 45-50 миллиардов рублей. "Сегодня среди проблемных объектов остались наиболее сложные. Основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций", – добавил Тимофеев.Фонд призывает граждан активнее обращаться в офис уполномоченного банка за своими деньгами.Он также отметил, что средств на решение проблем обманутых дольщиков достаточно. "В целом в масштабах страны нужно дополнительно от 80 до 100 миллиардов рублей", - уточнил Тимофеев.Еще он напомнил, что планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года остаются в силе. "Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - подытожил Тимофеев.Ранее фонд запустил онлайн-сервис подачи документов на выплату без посещения банка. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте фонда. Для подтверждения личности используется усиленная квалифицированная электронная подпись, получить которую можно в одном из аккредитованных в России удостоверяющих центров. К заявке необходимо приложить выписку из РТУС, заверенную арбитражным управляющим, и скан паспорта гражданина РФ.
https://realty.ria.ru/20220726/frt-1804956436.html
https://ria.ru/20220728/dolgostroi-1805550208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), общество, жилье, россия, обманутые дольщики в россии, дольщики, константин тимофеев
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Около 40 тысяч человек - почти 93% всех дольщиков, кому положены выплаты по решениям набсовета Фонда развития территорий - получили денежные компенсации, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.
"Свои деньги в совокупном размере 103,5 миллиарда рублей получили 40 тысяч граждан. Это почти 93% всех дольщиков, кому по решению наблюдательного совета полагаются выплаты (43 тысячи человек). Отлаженные механизмы работы фонда как до рассмотрения объекта наблюдательным советом, так и после, а также наши сервисы позволяют оперативно восстанавливать права граждан путем выплат", - отметил он.
Оставшиеся дольщики получат компенсации после проверки их документов фондом, после назначения старта выплат и обращения их в банк. "Специалисты нашего контакт-центра обзванивают дольщиков и информируют их о возможности обратиться за выплатами", - пояснил Тимофеев
По его словам, в перспективе обманутым дольщикам в России
выплатят суммарно еще около 45-50 миллиардов рублей. "Сегодня среди проблемных объектов остались наиболее сложные. Основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций", – добавил Тимофеев.
Фонд призывает граждан активнее обращаться в офис уполномоченного банка за своими деньгами.
"К настоящему времени у нас нет информации о том, как найти часть пострадавших дольщиков для выплаты компенсаций. По мере решения проблем дольщиков контактная информация людей стала неактуальной или утеряна: кто-то указал неверные паспортные данные, кто-то поменял фамилию или переехал. Сейчас вместе с региональными властями разыскиваем этих людей. За последние полгода компенсации получили около 1,3 тысячи таких граждан на сумму около 3,3 миллиарда рублей. На сегодня, по нашим оценкам, осталось еще несколько тысяч человек", - подчеркнул главный управляющий директор ФРТ.
Он также отметил, что средств на решение проблем обманутых дольщиков достаточно. "В целом в масштабах страны нужно дополнительно от 80 до 100 миллиардов рублей", - уточнил Тимофеев.
Еще он напомнил, что планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года остаются в силе. "Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - подытожил Тимофеев.
Ранее фонд запустил онлайн-сервис подачи документов на выплату без посещения банка. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте фонда. Для подтверждения личности используется усиленная квалифицированная электронная подпись, получить которую можно в одном из аккредитованных в России удостоверяющих центров. К заявке необходимо приложить выписку из РТУС, заверенную арбитражным управляющим, и скан паспорта гражданина РФ.