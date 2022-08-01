https://ria.ru/20220801/kompensatsii-1806479290.html

Тимофеев: 93% дольщиков получили компенсации по решениям о выплатах

Тимофеев: 93% дольщиков получили компенсации по решениям о выплатах - РИА Новости, 01.08.2022

Тимофеев: 93% дольщиков получили компенсации по решениям о выплатах

Около 40 тысяч человек - почти 93% всех дольщиков, кому положены выплаты по решениям набсовета Фонда развития территорий - получили денежные компенсации,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:05

2022-08-01T17:05

2022-08-01T17:05

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

общество

жилье

россия

обманутые дольщики в россии

дольщики

константин тимофеев

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Около 40 тысяч человек - почти 93% всех дольщиков, кому положены выплаты по решениям набсовета Фонда развития территорий - получили денежные компенсации, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.Оставшиеся дольщики получат компенсации после проверки их документов фондом, после назначения старта выплат и обращения их в банк. "Специалисты нашего контакт-центра обзванивают дольщиков и информируют их о возможности обратиться за выплатами", - пояснил ТимофеевПо его словам, в перспективе обманутым дольщикам в России выплатят суммарно еще около 45-50 миллиардов рублей. "Сегодня среди проблемных объектов остались наиболее сложные. Основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций", – добавил Тимофеев.Фонд призывает граждан активнее обращаться в офис уполномоченного банка за своими деньгами.Он также отметил, что средств на решение проблем обманутых дольщиков достаточно. "В целом в масштабах страны нужно дополнительно от 80 до 100 миллиардов рублей", - уточнил Тимофеев.Еще он напомнил, что планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года остаются в силе. "Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - подытожил Тимофеев.Ранее фонд запустил онлайн-сервис подачи документов на выплату без посещения банка. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте фонда. Для подтверждения личности используется усиленная квалифицированная электронная подпись, получить которую можно в одном из аккредитованных в России удостоверяющих центров. К заявке необходимо приложить выписку из РТУС, заверенную арбитражным управляющим, и скан паспорта гражданина РФ.

https://realty.ria.ru/20220726/frt-1804956436.html

https://ria.ru/20220728/dolgostroi-1805550208.html

https://realty.ria.ru/20220729/dolschiki-1805820511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), общество, жилье, россия, обманутые дольщики в россии, дольщики, константин тимофеев