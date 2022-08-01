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Биография Миры Кольцовой

Биография Миры Кольцовой - РИА Новости, 01.08.2022

Биография Миры Кольцовой

Художественный руководитель – главный балетмейстер государственного академического хореографического ансамбля "Березка" Мира Михайловна Кольцова родилась 21... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:31

2022-08-01T19:31

2022-08-01T19:31

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Художественный руководитель – главный балетмейстер государственного академического хореографического ансамбля "Березка" Мира Михайловна Кольцова родилась 21 декабря 1938 года в Москве. В 1957 году окончила Хореографическое училище при Государственном академическом Большом театре (ныне Московская государственная академия хореографии), в 1973 году – театроведческий факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС) по профилю "хореография". В 1957 году была принята в Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" (ныне носит имя основателя Надежды Надеждиной). Дебют Миры Кольцовой на сцене состоялся в Париже (Франция), на сцене Театра Сары Бернар, где "Березка" давала свои концерты. Она солировала в номере "Тройка", дебютантка вернулась в Москву звездой. В 1957-1977 годах была солисткой, затем ведущей солисткой ансамбля.В 1977-1979 годах – педагог-репетитор "Березки", в 1979-2022 годах – художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля. Ее хореографические постановки – "Колокольцы", "Кружевницы", "Реченька", "Осенний хоровод", "Комарик", "Петрушка" и многие другие – стали достойным продолжением стиля Надежды Надеждиной. В разные годы Мира Кольцова была главным балетмейстером декад русского искусства в Варшаве (Польша), Софии (Болгария), Белграде (Сербия), Берлине (Германия), в 1996 году – фестиваля "Славянский базар в Витебске" (Белоруссия), в 1997 году – юбилейных торжеств к 850-летию основания Москвы (церемония закрытия и спектакль "Москва на все времена" в "Лужниках").Мира Кольцова была профессором кафедры народного танца Московского государственного института культуры, занималась популяризацией русского танцевального фольклора, участвовала в благотворительных акциях.В 1960 году исполнила роль солистки хореографического ансамбля Галины Соболевой в музыкальной кинокомедии Вениамина Дормана и Генриха Оганесяна "Девичья весна". 1 августа 2022 года Мира Кольцова скончалась. Мира Кольцова – народная артистка СССР (1989) и Украины (2004), народная артистка Республики Северная Осетия-Алания (2012), заслуженная артистка Кабардино-Балкарской Республики (2013). Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2012). Была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2007) и IV (1998) степеней и другими наградами.Мира Кольцова дважды была замужем. Ее первым мужем был балетмейстер, народный артист РСФСР Борис Санкин, вторым мужем – дирижер, народный артист России Леонид Смирнов. Ее сын – композитор, заслуженный артист РФ Филипп Кольцов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, россия, московская государственная академия хореографии, московский государственный институт культуры, мира кольцова