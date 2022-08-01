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Умерла худрук ансамбля "Березка" Мира Кольцова

Умерла худрук ансамбля "Березка" Мира Кольцова - РИА Новости, 01.08.2022

Умерла худрук ансамбля "Березка" Мира Кольцова

Художественный руководитель – главный балетмейстер государственного академического хореографического ансамбля "Березка" Мира Кольцова скончалась 1 августа на... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:53

2022-08-01T16:53

2022-08-01T17:24

культура

россия

березка (ансамбль)

фольклор

мира кольцова

новости культуры

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Художественный руководитель – главный балетмейстер государственного академического хореографического ансамбля "Березка" Мира Кольцова скончалась 1 августа на 84-м году жизни, сообщили РИА Новости в управлении делами президента РФ.Кольцова руководила коллективом с 1979 года. Управляющий делами Александр Колпаков выразил свои соболезнования семье Кольцовой и коллективу ансамбля."Мира Михайловна была выдающимся человеком, артистом с большой буквы и истинным патриотом своей страны. Весь свой безграничный талант она посвятила прославлению культурных традиций России. Мира Михайловна прикладывала много усилий для сохранения и творческого развития ансамбля "Березка", который с 2006 года входит в систему управления делами президента Российской Федерации. Уверен, что и впредь, с нашей поддержкой, будут продолжаться великие русские хореографические традиции прославленного коллектива "Березка", заложенные прославленными балетмейстерами Надеждой Сергеевной Надеждиной и Мирой Михайловной Кольцовой", - сказал Колпаков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, березка (ансамбль), фольклор, мира кольцова, новости культуры