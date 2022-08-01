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Умерла худрук ансамбля "Березка" Мира Кольцова - РИА Новости, 01.08.2022
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Культура
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Умерла худрук ансамбля "Березка" Мира Кольцова
Умерла худрук ансамбля "Березка" Мира Кольцова - РИА Новости, 01.08.2022
Умерла худрук ансамбля "Березка" Мира Кольцова
Художественный руководитель – главный балетмейстер государственного академического хореографического ансамбля "Березка" Мира Кольцова скончалась 1 августа на... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:53
2022-08-01T17:24
культура
россия
березка (ансамбль)
фольклор
мира кольцова
новости культуры
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Художественный руководитель – главный балетмейстер государственного академического хореографического ансамбля "Березка" Мира Кольцова скончалась 1 августа на 84-м году жизни, сообщили РИА Новости в управлении делами президента РФ.Кольцова руководила коллективом с 1979 года. Управляющий делами Александр Колпаков выразил свои соболезнования семье Кольцовой и коллективу ансамбля."Мира Михайловна была выдающимся человеком, артистом с большой буквы и истинным патриотом своей страны. Весь свой безграничный талант она посвятила прославлению культурных традиций России. Мира Михайловна прикладывала много усилий для сохранения и творческого развития ансамбля "Березка", который с 2006 года входит в систему управления делами президента Российской Федерации. Уверен, что и впредь, с нашей поддержкой, будут продолжаться великие русские хореографические традиции прославленного коллектива "Березка", заложенные прославленными балетмейстерами Надеждой Сергеевной Надеждиной и Мирой Михайловной Кольцовой", - сказал Колпаков.
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россия, березка (ансамбль), фольклор, мира кольцова, новости культуры
16:53 01.08.2022 (обновлено: 17:24 01.08.2022)
 
Умерла худрук ансамбля "Березка" Мира Кольцова

Художественный руководитель ансамбля "Березка" Мира Кольцова умерла на 84-м году жизни

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" Мира Кольцова
Художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля Березка Мира Кольцова - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Художественный руководитель Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" Мира Кольцова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Художественный руководитель – главный балетмейстер государственного академического хореографического ансамбля "Березка" Мира Кольцова скончалась 1 августа на 84-м году жизни, сообщили РИА Новости в управлении делами президента РФ.
Кольцова руководила коллективом с 1979 года. Управляющий делами Александр Колпаков выразил свои соболезнования семье Кольцовой и коллективу ансамбля.
"Мира Михайловна была выдающимся человеком, артистом с большой буквы и истинным патриотом своей страны. Весь свой безграничный талант она посвятила прославлению культурных традиций России. Мира Михайловна прикладывала много усилий для сохранения и творческого развития ансамбля "Березка", который с 2006 года входит в систему управления делами президента Российской Федерации. Уверен, что и впредь, с нашей поддержкой, будут продолжаться великие русские хореографические традиции прославленного коллектива "Березка", заложенные прославленными балетмейстерами Надеждой Сергеевной Надеждиной и Мирой Михайловной Кольцовой", - сказал Колпаков.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкВыступление ансамбля "Берёзка"
Выступление ансамбля Берёзка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Выступление ансамбля "Берёзка"
 
КультураРоссияБерезка (ансамбль)ФольклорМира КольцоваНовости культуры
 
 
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