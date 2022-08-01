Раскрыты главные ошибки при хранении продуктов летом
Эксперт Лемешева заявила о необходимости хранения овощей отдельно от фруктов и ягод
© Depositphotos / AndreyPopovХолодильник
© Depositphotos / AndreyPopov
Холодильник. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Неправильное хранение овощей и фруктов летом приводит к их преждевременной порче. Чтобы избежать ошибок, нужно соблюдать правила и не покупать лишнего, рассказала агентству “Прайм” старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрёстка" Юлия Лемешева.
По ее словам, ягоды полноценно хранятся лишь три дня после сбора, затем пускают сок. Чтобы продлить срок, их следует хранить в объемной таре в холодильнике и не трогать без необходимости. Перед закладкой на хранение фрукты и ягоды лучше не мыть — вода ускоряет их порчу.
Овощи следует хранить отдельно от фруктов и ягод.
“Некоторые фрукты выделяют этилен, что позволяет им дозревать после сбора, он же пагубно влияет на овощи, лежащие рядом”, — объясняет она.
Кабачки, тыкву и цуккини лучше хранить в холодном месте, а цветную капусту — разобрать на соцветия, положить в банку и посыпать крупной солью. Так она хранится неделю. Клубни картофеля лучше держать в ящике для овощей подальше от лука и чеснока, чтобы они не прорастали. Важно не покупать продуктов больше, чем необходимо, чтобы не пришлось их выбрасывать, заключила Лемешева.
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