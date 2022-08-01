https://ria.ru/20220801/khranenie-1806011393.html

Раскрыты главные ошибки при хранении продуктов летом

Раскрыты главные ошибки при хранении продуктов летом - РИА Новости, 01.08.2022

Раскрыты главные ошибки при хранении продуктов летом

Неправильное хранение овощей и фруктов летом приводит к их преждевременной порче. Чтобы избежать ошибок, нужно соблюдать правила и не покупать лишнего,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T03:15

2022-08-01T03:15

2022-08-01T03:15

общество

россия

юлия лемешева

еда

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Неправильное хранение овощей и фруктов летом приводит к их преждевременной порче. Чтобы избежать ошибок, нужно соблюдать правила и не покупать лишнего, рассказала агентству “Прайм” старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрёстка" Юлия Лемешева.По ее словам, ягоды полноценно хранятся лишь три дня после сбора, затем пускают сок. Чтобы продлить срок, их следует хранить в объемной таре в холодильнике и не трогать без необходимости. Перед закладкой на хранение фрукты и ягоды лучше не мыть — вода ускоряет их порчу.Овощи следует хранить отдельно от фруктов и ягод.Кабачки, тыкву и цуккини лучше хранить в холодном месте, а цветную капусту — разобрать на соцветия, положить в банку и посыпать крупной солью. Так она хранится неделю. Клубни картофеля лучше держать в ящике для овощей подальше от лука и чеснока, чтобы они не прорастали. Важно не покупать продуктов больше, чем необходимо, чтобы не пришлось их выбрасывать, заключила Лемешева.

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общество, россия, юлия лемешева, еда