Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты главные ошибки при хранении продуктов летом - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/khranenie-1806011393.html
Раскрыты главные ошибки при хранении продуктов летом
Раскрыты главные ошибки при хранении продуктов летом - РИА Новости, 01.08.2022
Раскрыты главные ошибки при хранении продуктов летом
Неправильное хранение овощей и фруктов летом приводит к их преждевременной порче. Чтобы избежать ошибок, нужно соблюдать правила и не покупать лишнего,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T03:15
2022-08-01T03:15
общество
россия
юлия лемешева
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568909012_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b0e11a57a582062c03b07348650e7cb.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Неправильное хранение овощей и фруктов летом приводит к их преждевременной порче. Чтобы избежать ошибок, нужно соблюдать правила и не покупать лишнего, рассказала агентству “Прайм” старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрёстка" Юлия Лемешева.По ее словам, ягоды полноценно хранятся лишь три дня после сбора, затем пускают сок. Чтобы продлить срок, их следует хранить в объемной таре в холодильнике и не трогать без необходимости. Перед закладкой на хранение фрукты и ягоды лучше не мыть — вода ускоряет их порчу.Овощи следует хранить отдельно от фруктов и ягод.Кабачки, тыкву и цуккини лучше хранить в холодном месте, а цветную капусту — разобрать на соцветия, положить в банку и посыпать крупной солью. Так она хранится неделю. Клубни картофеля лучше держать в ящике для овощей подальше от лука и чеснока, чтобы они не прорастали. Важно не покупать продуктов больше, чем необходимо, чтобы не пришлось их выбрасывать, заключила Лемешева.
https://ria.ru/20220717/arbuz-1802883224.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568909012_483:106:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f2894cadc6e6768fd47bcdd126bb2bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, юлия лемешева, еда
03:15 01.08.2022
 
Раскрыты главные ошибки при хранении продуктов летом

Эксперт Лемешева заявила о необходимости хранения овощей отдельно от фруктов и ягод

© Depositphotos / AndreyPopovХолодильник
Холодильник - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Depositphotos / AndreyPopov
Холодильник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Неправильное хранение овощей и фруктов летом приводит к их преждевременной порче. Чтобы избежать ошибок, нужно соблюдать правила и не покупать лишнего, рассказала агентству “Прайм” старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрёстка" Юлия Лемешева.
По ее словам, ягоды полноценно хранятся лишь три дня после сбора, затем пускают сок. Чтобы продлить срок, их следует хранить в объемной таре в холодильнике и не трогать без необходимости. Перед закладкой на хранение фрукты и ягоды лучше не мыть — вода ускоряет их порчу.
Овощи следует хранить отдельно от фруктов и ягод.
“Некоторые фрукты выделяют этилен, что позволяет им дозревать после сбора, он же пагубно влияет на овощи, лежащие рядом”, — объясняет она.
Кабачки, тыкву и цуккини лучше хранить в холодном месте, а цветную капусту — разобрать на соцветия, положить в банку и посыпать крупной солью. Так она хранится неделю. Клубни картофеля лучше держать в ящике для овощей подальше от лука и чеснока, чтобы они не прорастали. Важно не покупать продуктов больше, чем необходимо, чтобы не пришлось их выбрасывать, заключила Лемешева.
Арбузы - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 03:15
Россиянам объяснили, как правильно выбирать арбуз
 
ОбществоРоссияЮлия ЛемешеваЕда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала